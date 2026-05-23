ఫాస్ట్ఫుడ్ ఎక్కువగా తింటున్నారా? - భవిష్యత్తులో బీపీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటున్న నిపుణులు
హైదరాబాద్లోని కళాశాల విద్యార్థులపై ఎన్ఐఎన్ అధ్యయనం - 311 మంది విద్యార్థుల ఆహారపు అలవాట్లు, రక్తపోటును పరిశీలించిన శాస్త్రవేత్తలు - అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినడం వల్ల భవిష్యత్తులో గుండె జబ్బుల ముప్పు!
Published : May 23, 2026 at 12:46 PM IST
Ultra Processed Food to Poses High BP : మనిషి రోజువారి జీవితంలోనే కాదు, తినే తిండి విషయంలో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. పలు రకాల స్నాక్స్, ప్యాక్ చేసిన చిరుతిళ్లు, స్వీట్స్, ఫాస్డ్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్, రెడీ టూ మీల్స్ వంటివి తింటూనే ఉంటారు. దాదాపుగా ఇవన్నీ అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్. ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శారీరక ఆరోగ్యం దెబ్బ తినడంతో పాటు రక్తపోటు కూడా పెరగుతుందని ఎన్ఐఎన్ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. అంతేకాదు అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ గురించి పలు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెల్లడించింది. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
హైదరాబాద్ నగరంలో యువతలో రక్తపోటు పెరగడానికి వారు తీసుకుంటున్న ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్డే ప్రధాన కారణమని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఇక్కడున్న పలు కళాశాలలకు చెందిన 18 నుంచి 24 ఏళ్లలోపు వయసున్న 311 మంది విద్యార్థుల ఆహారపు అలవాట్లు, రక్తపోటును శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించారు. అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్లో ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినే యువతలో వీటిని తక్కువగా తినే వారితో పోలిస్తే రక్తపోటు వచ్చే అవకాశం మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. అధ్యయనంలో పాల్గొన్న యువతలో 12.5 మందికి ఇప్పటికే రక్తపోటు అధికంగా 140/190 ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇది ఇలానే కొనసాగితే ఫ్యూచర్లో గుండె జబ్బుల ముప్పును సూచిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ వల్ల గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం : రుచి, సులభంగా దొరకడం, నేరుగా తినే సౌలభ్యం కారణంగా వీటివైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని పరిశోధనకు నేతృత్వం వహించిన శాస్త్రవేత్తలు డా.కార్తికేయన్, డా.సమర సింహారెడ్డి తెలిపారు. వీరు పరిశోధన వివరాలు తాజాగా అంతర్జాతీయ జర్నల్ న్యూట్రియెంట్స్లో ప్రచురితం అయ్యాయి. యువతలో ఆహారపు అలవాట్లు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఈ వయసులో తినే ఆహారం భవిష్యత్తులో వారి గుండెపై తీవ్ర ప్రభావితం చేస్తుందని గుర్తించాలి. కళాశాల ప్రాంగణంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం లభించేలా చర్యలు చేపట్టాలి అని ఎన్ఐఎన్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ భారతీ కులకర్తి సూచించారు.
అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఏంటో మీకు తెలుసా?
- ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది జనాలు రుచి పేరుతో అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తింటున్నారు. వీటివల్ల దీర్ఘాకాలికంగా ఎన్నో రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ అల్ట్రాప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అనేవి మన కిచెన్లో తయారయ్యే స్నాక్స్ లాంటివి కావు. ప్యాకేజ్డ్ చిప్స్, బ్రెడ్, చాక్లెట్లు, బిస్కెట్స్ ఇలాంటివన్నీ అల్ట్రా ప్రెస్స్డ్ ఫుడ్గా లెక్కలోకి వస్తాయి.
- చాలా మంది బ్రెడ్ను ఇష్టంగా తింటారు. అయితే అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్లో ఒకటైన బ్రెడ్ను తినడం వల్ల శరీరానికి ఎక్కువగ పోషకాలు అందవు. వీటిని తయారు చేయడానికి రిఫైండ్ ఫ్లోర్, అధిక ఫ్రక్టోజ్ కార్న్ సిరప్, చక్కెర, హైడ్రోజనేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. అలాగే రంగు, రుచిని పెంచడానికి కొన్ని రంగులు వాడతారు. అందుకే వీటిని తినడం వల్ల బరువు పెరగడంతో పాటు ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయట.
- ఫాస్ట్ఫుడ్లో ఎక్కువ ఇష్టమైన ఐటమ్లలో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఒకటి. ఇందులో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, ఉప్పు అధికంగా ఉంటాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల హాట్ స్ట్రోక్, గుండె నొప్పి, టైప్ 2 డయాబెటిక్, స్థూలకాయం వంటి ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదం పెరుగుతుందట.
- ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్ విషయానికొస్తే ఈ నూడుల్స్ ప్యాకెట్ తెరిచి కొన్ని వేడి నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది. వీటిని క్షణాల్లో ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా తినొచ్చు. దీంతో జనాలు సూపర్ మార్కెట్లు, షాపూల్లో దొరికే ఈ నూడుల్స్ ప్యాకెట్లను కొంటున్నారు. వీటిని తయారు చేయడానికి మైదా, ఉప్పు, టేస్ట్ మేకర్లు వంటి వివిధ రకాల పరికరాలు ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఫ్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్, టైప్ 2 డయాబెటిస్, అధిక బరువు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని శాస్త్రవేతలు పేర్కొన్నారు.
