ETV Bharat / state

ఫాస్ట్​ఫుడ్​ ఎక్కువగా తింటున్నారా? - భవిష్యత్తులో బీపీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటున్న నిపుణులు

హైదరాబాద్‌లోని కళాశాల విద్యార్థులపై ఎన్‌ఐఎన్‌ అధ్యయనం - 311 మంది విద్యార్థుల ఆహారపు అలవాట్లు, రక్తపోటును పరిశీలించిన శాస్త్రవేత్తలు - అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్​ తినడం వల్ల భవిష్యత్తులో గుండె జబ్బుల ముప్పు!

Ultra Processed Food to Poses High BP
Ultra Processed Food to Poses High BP (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 23, 2026 at 12:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ultra Processed Food to Poses High BP : మనిషి రోజువారి జీవితంలోనే కాదు, తినే తిండి విషయంలో కూడా చాలా మార్పులు వచ్చాయి. పలు రకాల స్నాక్స్​, ప్యాక్​ చేసిన చిరుతిళ్లు, స్వీట్స్​, ఫాస్డ్​ ఫుడ్​, జంక్​ ఫుడ్​, రెడీ టూ మీల్స్ వంటివి తింటూనే ఉంటారు. దాదాపుగా ఇవన్నీ అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్స్​. ఇలాంటి ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శారీరక ఆరోగ్యం దెబ్బ తినడంతో పాటు రక్తపోటు కూడా పెరగుతుందని ఎన్ఐఎన్​ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. అంతేకాదు అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్స్​ గురించి పలు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెల్లడించింది. మరి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

హైదరాబాద్​ నగరంలో యువతలో రక్తపోటు పెరగడానికి వారు తీసుకుంటున్న ఈ ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్డే ప్రధాన కారణమని జాతీయ పోషకాహార సంస్థ నిర్వహించిన అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఇక్కడున్న పలు కళాశాలలకు చెందిన 18 నుంచి 24 ఏళ్లలోపు వయసున్న 311 మంది విద్యార్థుల ఆహారపు అలవాట్లు, రక్తపోటును శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించారు. అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్​లో ప్యాకేజ్డ్​ ఫుడ్స్​ ఎక్కువగా తినే యువతలో వీటిని తక్కువగా తినే వారితో పోలిస్తే రక్తపోటు వచ్చే అవకాశం మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తేలింది. అధ్యయనంలో పాల్గొన్న యువతలో 12.5 మందికి ఇప్పటికే రక్తపోటు అధికంగా 140/190 ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఇది ఇలానే కొనసాగితే ఫ్యూచర్​లో గుండె జబ్బుల ముప్పును సూచిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్​ వల్ల గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం : రుచి, సులభంగా దొరకడం, నేరుగా తినే సౌలభ్యం కారణంగా వీటివైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని పరిశోధనకు నేతృత్వం వహించిన శాస్త్రవేత్తలు డా.కార్తికేయన్​, డా.సమర సింహారెడ్డి తెలిపారు. వీరు పరిశోధన వివరాలు తాజాగా అంతర్జాతీయ జర్నల్​ న్యూట్రియెంట్స్​లో ప్రచురితం అయ్యాయి. యువతలో ఆహారపు అలవాట్లు వేగంగా మారిపోతున్నాయి. ఈ వయసులో తినే ఆహారం భవిష్యత్తులో వారి గుండెపై తీవ్ర ప్రభావితం చేస్తుందని గుర్తించాలి. కళాశాల ప్రాంగణంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం లభించేలా చర్యలు చేపట్టాలి అని ఎన్​ఐఎన్​ డైరెక్టర్​ డాక్టర్​ భారతీ కులకర్తి సూచించారు.

అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఏంటో మీకు తెలుసా?

  • ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది జనాలు రుచి పేరుతో అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తింటున్నారు. వీటివల్ల దీర్ఘాకాలికంగా ఎన్నో రకాల హెల్త్‌ ప్రాబ్లమ్స్‌ వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ అల్ట్రాప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్స్​ అనేవి మన కిచెన్లో తయారయ్యే స్నాక్స్ లాంటివి కావు. ప్యాకేజ్డ్​ చిప్స్​, బ్రెడ్​, చాక్లెట్లు, బిస్కెట్స్​ ఇలాంటివన్నీ అల్ట్రా ప్రెస్​స్డ్​ ఫుడ్​గా లెక్కలోకి వస్తాయి.
  • చాలా మంది బ్రెడ్​ను ఇష్టంగా తింటారు. అయితే అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్​ ఫుడ్స్​లో ఒకటైన బ్రెడ్​ను తినడం వల్ల శరీరానికి ఎక్కువగ పోషకాలు అందవు. వీటిని తయారు చేయడానికి రిఫైండ్​ ఫ్లోర్​, అధిక ఫ్రక్టోజ్​ కార్న్​ సిరప్, చక్కెర, హైడ్రోజనేటెడ్​ ఫ్యాట్స్​ వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. అలాగే రంగు, రుచిని పెంచడానికి కొన్ని రంగులు వాడతారు. అందుకే వీటిని తినడం వల్ల బరువు పెరగడంతో పాటు ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయట.
  • ఫాస్ట్​ఫుడ్​లో ఎక్కువ ఇష్టమైన ఐటమ్​లలో ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్​ ఒకటి. ఇందులో ట్రాన్స్​ ఫ్యాట్స్​, ఉప్పు అధికంగా ఉంటాయి. ఫ్రెంచ్​ ఫ్రైస్​ ఎక్కువగా తినడం వల్ల హాట్​ స్ట్రోక్​, గుండె నొప్పి, టైప్​ 2 డయాబెటిక్​, స్థూలకాయం వంటి ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదం పెరుగుతుందట.
  • ఇన్​స్టంట్​ నూడుల్స్​ విషయానికొస్తే ఈ నూడుల్స్​ ప్యాకెట్​ తెరిచి కొన్ని వేడి నీళ్లు పోస్తే సరిపోతుంది. వీటిని క్షణాల్లో ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా తినొచ్చు. దీంతో జనాలు సూపర్​ మార్కెట్లు, షాపూల్లో దొరికే ఈ నూడుల్స్​ ప్యాకెట్లను కొంటున్నారు. వీటిని తయారు చేయడానికి మైదా, ఉప్పు, టేస్ట్​ మేకర్లు వంటి వివిధ రకాల పరికరాలు ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఫ్రాసెస్డ్ ఫుడ్​ ​తినడం వల్ల గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్​, టైప్​ 2 డయాబెటిస్​, అధిక బరువు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని శాస్త్రవేతలు పేర్కొన్నారు.

మానసిక ఆరోగ్యంపై అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ దెబ్బ! - మీరు ఇవి తింటున్నారా?

ఈ ఫుడ్ ఎంత తింటే - మీ ఆయుష్షు అంత తగ్గిపోతున్నట్టే!

TAGGED:

ULTRA PROCESSED FOOD CONSUMPTION
PROCESSED FOOD EFFECTS
ULTRA PROCESSED FOOD EFFECTS
ULTRA PROCESSED FOOD SIDE EFFECT
FAST FOOD POSES TRIPLE BP RISK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.