గుడ్​న్యూస్​ - వచ్చే ఏడాది నుంచి మరో 4900 పాఠశాలల్లో యూకేజీ

పూర్వ ప్రాథమిక విద్య బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - వచ్చే ఏడాది 4900 పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను ప్రారంభించాలని నిర్ణయం - ఇప్పటికే 1000 సర్కారు బడుల్లో ప్రీప్రైమరీ తరగతులు

Pre primary Education in 4900 schools in TG
Pre primary Education in 4900 schools in TG (EENADU)
November 8, 2025

Pre primary Education in 4900 schools in TG : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వచ్చే విద్యా సంవత్సరం(2026-27) ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇటీవల విద్యాశాఖ అధికారులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ప్రాథమికంగా ఈ కీలక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఈ ఏడాది వెయ్యి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పూర్వ ప్రాథమిక విద్య(ప్రీ ప్రైమరీ) పేరిట యూకేజీ తరగతులను ప్రారంభించింది.

4,900 పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ విద్య : వచ్చే ఏడాది 4,900 బడుల్లో ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను ప్రారంభించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. ఒక్కో స్కూల్​లో టీచర్‌(ఇన్‌స్ట్రక్టర్‌), ఆయాను నియమిస్తారు. అంటే మొత్తం 9,800 మందికి చిన్న స్థాయి ఉద్యోగాలు దక్కనున్నాయి. ప్రస్తుతం యూకేజీ నుంచి మాత్రమే తరగతులు జరుగుతున్నాయి. అంటే నాలుగేళ్లు నిండిన బాలలను చేర్చుకుంటున్నారు.

ప్రైవేట్‌ బడుల తరహాలో నర్సరీతోపాటు ఎల్‌కేజీని కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న డిమాండ్‌ కొంతమంది విద్యావేత్తల నుంచి వస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం 12,700 గ్రామ పంచాయతీలున్నాయి. దశల వారీగా ఒక్కో గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని ఒక పాఠశాలలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్య(ప్రీ ప్రైమరీ) తరగతులను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.

ప్రస్తుతం పూర్వ ప్రాథమిక విద్య వివరాలు :

  1. సమగ్ర శిక్షా(ఎస్​ఎస్​ఏ) నిధులతో అమలవుతున్న స్కూళ్ల సంఖ్య: 250
  2. పీఎం శ్రీ పథకం కింద : 112
  3. ప్రభుత్వ బడులు : 1,000
  4. ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులున్న మొత్తం పాఠశాలలు : 1,362
  5. ఈ పాఠశాలల్లో మొత్తం బాలల సంఖ్య : 8,976
  6. ప్రస్తుత అకాడమిక్​ ఇయర్​లో నిధుల విడుదల: రూ.35.77 కోట్లు

పాఠశాలల్లో తగ్గుతున్న విద్యార్థుల సంఖ్య : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గిపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఇంగ్లిష్​ మీడియం లేకపోవడమే అంటూ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు చెబుతుండటంతో 2022-23 నుంచి వాటిని సైతం అధికారులు ప్రారంభించారు. అయినప్పటికీ విద్యార్థుల సంఖ్య అంతగా పెరగలేదు. పైగా ఇంకా తగ్గుతూ వచ్చింది. పేరుకే ఆంగ్ల మాధ్యమాలు తప్ప ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో​ బోధన మాత్రం జరగలేదని చెబుతున్నారు. కానీ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు మాత్రం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులు లేకపోవడం, తరగతికి ఒక ఉపాధ్యాయుడిని నియమించకపోవడం తదితరాలు ఎన్​రోల్​మెంట్ తగ్గేందుకు కారణాలుగా చూపుతున్నారు.

విద్యా కమిషన్​ సైతం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రీ ప్రైమరీ తరగతులను ప్రవేశపెట్టాలని కొద్ది రోజుల క్రితం సూచించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనివల్ల విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతుందా? లేదా అన్నది తెలియాలంటే వేచి చూడాల్సిందే. ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక్కో తరగతికి సగటున 6 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఒకటో తరగతిలో 6 లక్షల మంది చదువుతుండగా, వారిలో 1.66 లక్షల మంది మాత్రమే సర్కారీ బడుల్లో చదువుతున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలు ప్రీ ప్రైమరీ విద్యకోసం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ. వేలల్లో ఫీజులను వసూలు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల వల్ల ఎంతో మంది పేద, మధ్య తరగతి వారికి ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

