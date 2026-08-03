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ఈ ఏడాది కుంభవృష్టి వర్షాలు : భవిష్యవాణి వినిపించిన మాతంగి స్వర్ణలత

ఘనంగా సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు - పచ్చికుండపై నిల్చొని రంగం భవిష్యవాణి వినిపించిన మాతంగి స్వర్ణలత - ఈ ఏడాది కుంభవృష్టి వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడి

Bonalu Rangam Bhavishyavani 2026
Bonalu Rangam Bhavishyavani 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 3, 2026 at 10:18 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 11:04 AM IST

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Bonalu Rangam Bhavishyavani 2026 : ఈ ఏడాది కుంభవృష్టి వర్షాలు కురుస్తాయని మాతంగి స్వర్ణలత తెలిపారు. సికింద్రాబాద్​ ఉజ్జయిని మహంకాళి బోనాల (లష్కర్​) ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన రంగం కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి వినిపించారు. కుంభవర్షాలతో ప్రజలు కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి ఉందని ప్రాణనష్టం, అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవిస్తాయని హెచ్చరించారు. వావివరసలు లేకుండా జనాలు ప్రవర్తిస్తారని భవిష్యవాణిలో మాతంగి స్వర్ణలత తెలిపారు.

ఈ ఏడాది కుంభవృష్టి వర్షాలు : భవిష్యవాణి వినిపించిన మాతంగి స్వర్ణలత (ETV Bharat)

వరదలు, అగ్నిప్రమాదాలతో జాగ్రత్త : తన విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తామన్నారు కానీ చేయటం లేదని, అందరినీ కాపాడుతున్నాను కానీ తన మాటను ఆచరించడం లేదని మాతంగి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ విషయం తనకు ఆగ్రహాన్ని కలిగిస్తుందన్నారు. ఎవరు అడ్డొచ్చినా విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయించుకుని తీరుతానన్నారు. ఈ ఏడాదిలో కుంభవృష్ఠి వర్షాలు ఉన్నాయని, ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. వరదల్లో కొట్టుకుపోయే అవకాశం ఉందని భవిష్యవాణి వినిపించారు. ప్రాణనష్టం కూడా జరుగుతుందన్నారు. అగ్ని ప్రమాదాలు సైతం ఉన్నాయని వివరించారు.

"నేను సంతోషంగా రాలేదు, క్రోధంతో వచ్చా. నా విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తానని చేయలేదు. మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఎందుకు చెప్పాలి. ఈ ఏడాది కుంభవర్షాలు ఉన్నాయి. కుంభవర్షంలో ప్రజలు కొట్టుకుపోయే పరిస్థితి ఉంది. ప్రాణనష్టం, అగ్నిప్రమాదాలు సంభవిస్తాయి. నా విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేస్తే కోరికలు నెరవేరుస్తాను. ఆర్నెళ్లలో విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరగకుంటే వాడవాడలా ప్రాణనష్టమే"-స్వర్ణలత, మాతంగి

6 నెలల్లో విగ్రహం ప్రతిష్ఠించకపోతే ప్రాణనష్టం : వావి వరసలు మరిచి ఘోరాలు చేస్తారని, సంతోషమనేది లేకుండా చేస్తున్నారని మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి వినిపించారు. బాల బచ్చలను కాపాడుకుంటానని అభయమిచ్చారు. ఈ ఏడాది బాగా నిరుత్సాహపరిచారన్నారు. మనసు తృప్తి లేకుండా చేస్తున్నారని మాతంగి స్వర్ణలత తెలిపారు. తాను దోసెడంత కల్పిస్తున్నా, తనకు మాత్రం గోరంత చేయలేకపోతున్నారని అన్నారు. కోరిందల్లా కొంగు బంగారం చేస్తానని, తన విగ్రహ ప్రతిష్ఠ చేయాలన్నారు. 6 నెలల్లో విగ్రహం ప్రతిష్ఠించకపోతే వాడవాడలా ప్రాణనష్టం కలిగిస్తానని హెచ్చరించారు. అడ్డొచ్చిన వారిని కాలికింద నలిపేస్తానన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, దేవాదాయశాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజా రామయ్యర్, కమిషనర్ హనుమంతరావు, జిల్లా కలెక్టర్ ప్రియాంక ఆల తదితరులు పాల్గొన్నారు.

నిన్న జరిగిన ఘటన దురదృష్టకరం : మహంకాళి బోనాలను దేశవ్యాప్తంగా అందరూ వీక్షించారని ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు. నిన్న ఉదయం నుంచే వేలాది మంది మహిళలు బోనాలను సమర్పించారన్నారు. రంగం కార్యక్రమం విజయవంతగా పూర్తయిందని, అంబారీ ఉరేగింపు జరుగుతుందని వివరించారు. ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయానికి ఓ చరిత్ర ఉందని, 200 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ బోనాల పండుగ జరుగుతూ వస్తోందన్నారు. దురదృష్టవశాత్తు నిన్న జరిగిన ఘటనకు బాధపడుతున్నానని తలసాని తెలిపారు. ఎమ్మెల్యేగా జోగినిలను క్షమించమని అడుగుతున్నానని వివరించారు. వాళ్లకే అలా జరగడం బాధాకరమని తెలిపారు.

Last Updated : August 3, 2026 at 11:04 AM IST

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SECUNDERABAD RANGAM 2026
SECUNDERABAD BONALU 2026
లష్కర్​ బోనాల్లో రంగం భవిష్యవాణి
UJJAINI MAHANKALI BONALU 2026
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