వైభవోపేతంగా ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలు - బంగారు బోనం సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం
సికింద్రాబాద్లో ఘనంగా ప్రారంభమైన లష్కర్ బోనాలు - ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి భక్తుల ప్రత్యేక పూజలు - ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి తొలి బోనం సమర్పించిన మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
Published : August 2, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : August 2, 2026 at 8:48 AM IST
Ujjaini Mahankali Bonalu 2026 Started : సికింద్రాబాద్లో లష్కర్ బోనాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారికి ఆలయ పూజారులు ప్రత్యేక పూజలను నిర్వహించారు. అనంతరం మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకుని, ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు, బంగారు బోనం సమర్పించారు. అమ్మవారి కరుణా కటాక్షాలు ప్రజలపై ఉండాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. సమృద్ధిగా వర్షాలు పడాలని వేడుకున్నట్లు వివరించారు. భక్తులకు మహంకాళి అమ్మవారు దేదీప్యమానంగా దర్శనం ఇస్తున్నారు.
భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు : తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవారిని దర్శించుకుని బోనాలు సమర్పించేందుకు ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయం వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆరు క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. బోనంతో వచ్చే వారికి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో 2,500 మంది పోలీసులతో భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు. 500 మంది ప్రత్యేక వాలంటీర్లు సేవలందిస్తున్నారు. బోనాల సందర్భంగా నగరంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేస్తున్నారు.
బోనాలకు సంబంధించి మరింత సమాచారం :
- ఇవాళ, రేపు సికింద్రాబాద్లో బోనాల జాతర
- ఇవాళ బోనాలు, రేపు అమ్మవారి రంగం భవిష్యవాణి కార్యక్రమం
- లష్కర్ బోనాలకు ఇబ్బందులు లేకుండా దేవదాయశాఖ ఏర్పాట్లు
- లష్కర్ బోనాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం 6 క్యూలైన్లు
- బోనం ఎత్తుకుని వచ్చేవారికి ప్రత్యేకంగా రెండు క్యూలైన్లు
- ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
- శివశక్తులకు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట నుంచి 3 వరకు సమయం కేటాయింపు
- ఇవాళ రాత్రి, రేపు రాత్రి అమ్మవారి ఫలహార బండ్లు ఊరేగింపు