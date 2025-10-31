నవంబరు 1 నుంచి కొత్త రూల్స్ - ఆధార్లో మార్పులు మరింత సులువు
ఇంటినుంచే ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకునే సౌకర్యం - యూఐడీఏఐ కొత్త మార్గదర్శకాలు విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 10:05 AM IST
UIDAI New Aadhaar Update Rules: ఆధార్ సంస్థ (యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా - UIDAI) కార్డులోని వివరాలను అప్డేట్ చేసుకునే ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తూ కొత్త నిబంధనలను ప్రకటించింది. నవంబరు 1 నుంచి ఈ నిబంధనలు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఆధార్ సేవా కేంద్రాల్లో గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం ఉండేది.
అయితే, ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబరు వంటి వ్యక్తిగత వివరాలను ఇంటినుంచే ఆన్లైన్లో సులభంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. యూఐడీఏఐ తెలిపిన ప్రకారం, ఈ కొత్త ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా ప్రజలు తమ వివరాలను వేగంగా, సురక్షితంగా మార్చుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఫింగర్ ప్రింట్లు, ఐరిస్ స్కాన్, ఫొటో వంటి అప్డేట్ల కోసం మాత్రం ఆధార్ సేవా కేంద్రాలను తప్పనిసరిగా సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రభుత్వ గుర్తింపు పత్రాలతో ఆధార్ అప్డేట్: ఆధార్ వివరాలను మార్చుకునేందుకు ప్రభుత్వ గుర్తింపు పత్రాలను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. పాన్కార్డు, పాస్పోర్టు, డ్రైవింగ్ లైసెన్సు, రేషన్కార్డు, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం వంటి అధికారిక పత్రాల సాయంతో ఆధార్లో అవసరమైన మార్పులు చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియను సురక్షితంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు యూఐడీఏఐ అవసరమైన సాంకేతిక మార్పులను చేసింది. అదే విధంగా, ఆధార్ వివరాలు సరిగా ఉండకపోతే బ్యాంకు ఖాతా లింకింగ్, పాన్ లింకింగ్, కేవైసీ వేరిఫికేషన్ వంటి సేవల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరూ తమ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకోవాలని సూచించింది.
అప్డేట్ ఛార్జీలు మారాయి: కొత్త నిబంధనల ప్రకారం ఆధార్ కార్డు అప్డేట్ ఛార్జీల్లో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. పేరు, చిరునామా, మొబైల్ నంబర్ అప్డేట్ చేయడానికి రూ.75, బయోమెట్రిక్ వివరాలు (వేలిముద్రలు, ఐరిస్), ఫొటో అప్డేట్ చేయడానికి రూ.125 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇక 5 నుంచి 7 సంవత్సరాలు, 15 నుంచి 17 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల పిల్లలకు బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ పూర్తిగా ఉచితంగా ఉంటుంది.
అలాగే 2026 జూన్ 14 వరకు ఆధార్ కార్డుదారులు తమ డాక్యుమెంట్లను ఆన్లైన్లో ఉచితంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అప్డేట్ చేయాలంటే సేవా కేంద్రాల్లో రూ.75 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్ కార్డు పునర్ ముద్రణ (Reprint) కోరేవారు రూ.40 చెల్లించాలి. కొత్త పద్ధతుల్లో ఈ ఫీజులు యూఐడీఏఐ అధికారిక వెబ్సైట్, ఆధార్ యాప్ ద్వారా చెల్లించవచ్చు.
పాన్ లింకింగ్ తప్పనిసరి: కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరూ తమ పాన్ కార్డును ఆధార్తో తప్పనిసరిగా లింక్ చేయాలి. ఈ ప్రక్రియను డిసెంబరు 31లోపు పూర్తి చేయాలి. ఒకవేళ లింక్ చేయకపోతే 2026 జనవరి 1 నుంచి పాన్ కార్డు చెల్లుబాటు కాదు. అదే విధంగా ఇక నుంచి బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల్లో కేవైసీ ప్రక్రియ కోసం కేవలం ఆధార్ నంబరు సరిపోతుంది. ఓటీపీతో పాటు వీడియో కన్ఫర్మేషన్, ఫేస్ టు ఫేస్ వెరిఫికేషన్ (Face to Face Verification) ద్వారా కూడా కేవైసీని పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ మార్పులు ఆధార్ అప్డేట్ చేసుకునే వారికి మరింత సులభతరంగా ఉంటాయి.
