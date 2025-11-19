ETV Bharat / state

ఆధార్​ అప్​డేట్​ తప్పనిసరి - లేకుంటే కార్డు ఉన్నా లేనట్లే

ఆధార్​ కార్డుల నవీకరణ - అన్ని ఆధార్‌ కేంద్రాల్లో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభం - ఆదేశాలు జారీ చేసిన యూనిక్​ ఐడెంటిఫికేషన్​ అథారిటీ

Aadhaar Card Update Mandatory
Aadhaar Card Update Mandatory (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 19, 2025 at 2:59 PM IST

Aadhaar Update Mandatory : ఆధార్‌ నవీకరణ ఆవశ్యకత తప్పనిసరి. లేదంటే కార్డు ఉన్నా ఉపయోగం ఉండదు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని 10 ఏళ్లకోసారి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలని యూఐడీఏఐ (యూనిక్​ ఐడెంటిఫికేషన్​ అథారిటీ) ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మెదక్​ జిల్లాలోని అన్ని ఆధార్​ కేంద్రాల్లో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. దీనిపై సరైన అవగాహన లేక ప్రజల నుంచి స్పందన లేదు.

అప్​డేట్​ తప్పనిసరి : బ్యాంకు అకౌంట్​ తెరవాలన్నా, రేషన్​ సరకులు తీసుకోవాలన్నా, వంటగ్యాస్​కు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న రాయితీ పథకాలకూ ఆధార్​ కార్డు ఉండాల్సిందే. కార్డు తీసుకున్న సమయంలో బయోమెట్రిక్​ యంత్రంపై నమోదైన వేలిముద్రలకు ఆధార్​ అనుసంధానమై ఉంటుంది. బయోమెట్రిక్​పై బొటనవేలు పెట్టగానే వివరాలన్నీ స్క్రీన్​పై కనిపిస్తాయి. మొబైల్​ నంబరు మారినా అప్​డేట్​ చేసుకోవడం తప్పనిసరి.

మెదక్​ జిల్లాలో ఆధార్​ కార్డులున్న వారు 12 లక్షలకు ఎక్కువే ఉన్నారు. 10 సంవత్సరాల కిందట పొందిన వారి సంఖ్య 6 లక్షల కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది. వీరంతా కార్డులు నవీకరించుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పటివరకు సుమారు 4 లక్షల మంది మాత్రమే ముందుకు వచ్చారని అధికారులు తెలిపారు.

సమర్పించాల్సినవి ఇవే :

  • ఆధార్​ కార్డు పొందిన సమయంలో సమర్పించిన వివరాల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే తగిన గుర్తింపు కార్డులు జత చేసి మార్చుకోవాలి.
  • పదో తరగతి సర్టిఫికెట్,​ ఓటరు గుర్తింపు కార్డు, పాన్​కార్డుల్లో ఏదైనా ఒకటి జత చేయాలి.
  • చిన్నారులకు కార్డు ఉంటే వారికి తల్లిదండ్రుల వేలిముద్రలతో జారీ చేస్తారు. వారి వయసు 5 ఏళ్లు దాటగానే వేలిముద్రలు, ఫొటోను అప్​డేట్​ చేయించాలి. 70 ఏళ్లు దాటిన వారికి మాత్రం ఆధార్​ బయోమెట్రిక్​ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.

''ఆధార్​ అన్నింటికీ తప్పనిసరిగా మారిన నేపథ్యంలో అందరూ తమ వివరాలను నవీకరించాలి. ఇదే విషయమై ప్రచారం కూడా చేస్తున్నాం. మండల కేంద్రాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆధార్​ నమోదు కేంద్రాల్లో నిర్ణీత రుసుం చెల్లించి సేవలను పొందాలి. నవీకరణ చేసుకోకపోతే అవసరమైన సమయంలో సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.'' - ప్రదీప్​, జిల్లా మేనేజర్​, తెలంగాణ స్టేట్​ టెక్నాలజీ సర్వీస్​ లిమిటెడ్​

ఆధార్​ కేేంద్రాల్లో అడ్డగోలు వసూళ్లు : మరోవైపు ఇదే అదనుగా పలు ఆధార్​ కేేంద్రాల్లో అడ్డగోలుగా వసూళ్లూ చేస్తున్నారు. దీంతో కేంద్రాల్లో ఇష్టారీతిగా వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆధార్​ నమోదు విషయంలో వసూలు చేసే ప్రతి రుసుంపై రూ.25 అదనంగా పెంచింది. ఈ అదనపు రుసుం పెంపు అక్టోబర్​ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తప్పనిసరిగా ప్రతి కేంద్రంలో రుసుములకు సంబంధించిన గోడ చార్టులను అందరికి కనిపించేలా ఉంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

నూతన ఛార్జీలు ఇలా ఉన్నాయి :

  • కొత్తగా ఆధార్​ నమోదు - ఉచితం
  • 5 నుంచి 7, 15 నుంచి 17 సంవత్సరాల వారికి బయోమెట్రిక్​ అప్​డేట్ - ఉచితం
  • పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, సెల్​ఫోన్​ నంబర్​, జెండర్​, ఈ- మెయిల్​ ఐడీ నమోదు - రూ. 75
  • డాక్యుమెంట్​ అప్​లోడ్​ - రూ. 75
  • 17 ఏళ్లు పైబడిన వారికి బయోమెట్రిక్​ అప్​డేట్​ - రూ.125
  • ఇంటికి వచ్చి ఆధార్​ నమోదు, అప్​డేట్​ - రూ. 700
  • అదే ఇంట్లో మరో వ్యక్తి ఆధార్​ నమోదుకు - రూ.100 నుంచి రూ.350
  • ఆధార్​ డౌన్​లోడ్​ చేసుకొని, ప్రింట్​ తీసుకోవడం - రూ.40

