ఆధార్ అప్డేట్ తప్పనిసరి - లేకుంటే కార్డు ఉన్నా లేనట్లే
ఆధార్ కార్డుల నవీకరణ - అన్ని ఆధార్ కేంద్రాల్లో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభం - ఆదేశాలు జారీ చేసిన యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ
Published : November 19, 2025 at 2:59 PM IST
Aadhaar Update Mandatory : ఆధార్ నవీకరణ ఆవశ్యకత తప్పనిసరి. లేదంటే కార్డు ఉన్నా ఉపయోగం ఉండదు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని 10 ఏళ్లకోసారి వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలని యూఐడీఏఐ (యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ) ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మెదక్ జిల్లాలోని అన్ని ఆధార్ కేంద్రాల్లో ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. దీనిపై సరైన అవగాహన లేక ప్రజల నుంచి స్పందన లేదు.
అప్డేట్ తప్పనిసరి : బ్యాంకు అకౌంట్ తెరవాలన్నా, రేషన్ సరకులు తీసుకోవాలన్నా, వంటగ్యాస్కు ప్రభుత్వం ఇస్తున్న రాయితీ పథకాలకూ ఆధార్ కార్డు ఉండాల్సిందే. కార్డు తీసుకున్న సమయంలో బయోమెట్రిక్ యంత్రంపై నమోదైన వేలిముద్రలకు ఆధార్ అనుసంధానమై ఉంటుంది. బయోమెట్రిక్పై బొటనవేలు పెట్టగానే వివరాలన్నీ స్క్రీన్పై కనిపిస్తాయి. మొబైల్ నంబరు మారినా అప్డేట్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి.
మెదక్ జిల్లాలో ఆధార్ కార్డులున్న వారు 12 లక్షలకు ఎక్కువే ఉన్నారు. 10 సంవత్సరాల కిందట పొందిన వారి సంఖ్య 6 లక్షల కంటే ఎక్కువే ఉంటుంది. వీరంతా కార్డులు నవీకరించుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పటివరకు సుమారు 4 లక్షల మంది మాత్రమే ముందుకు వచ్చారని అధికారులు తెలిపారు.
సమర్పించాల్సినవి ఇవే :
- ఆధార్ కార్డు పొందిన సమయంలో సమర్పించిన వివరాల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే తగిన గుర్తింపు కార్డులు జత చేసి మార్చుకోవాలి.
- పదో తరగతి సర్టిఫికెట్, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు, పాన్కార్డుల్లో ఏదైనా ఒకటి జత చేయాలి.
- చిన్నారులకు కార్డు ఉంటే వారికి తల్లిదండ్రుల వేలిముద్రలతో జారీ చేస్తారు. వారి వయసు 5 ఏళ్లు దాటగానే వేలిముద్రలు, ఫొటోను అప్డేట్ చేయించాలి. 70 ఏళ్లు దాటిన వారికి మాత్రం ఆధార్ బయోమెట్రిక్ నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
''ఆధార్ అన్నింటికీ తప్పనిసరిగా మారిన నేపథ్యంలో అందరూ తమ వివరాలను నవీకరించాలి. ఇదే విషయమై ప్రచారం కూడా చేస్తున్నాం. మండల కేంద్రాలు, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆధార్ నమోదు కేంద్రాల్లో నిర్ణీత రుసుం చెల్లించి సేవలను పొందాలి. నవీకరణ చేసుకోకపోతే అవసరమైన సమయంలో సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.'' - ప్రదీప్, జిల్లా మేనేజర్, తెలంగాణ స్టేట్ టెక్నాలజీ సర్వీస్ లిమిటెడ్
ఆధార్ కేేంద్రాల్లో అడ్డగోలు వసూళ్లు : మరోవైపు ఇదే అదనుగా పలు ఆధార్ కేేంద్రాల్లో అడ్డగోలుగా వసూళ్లూ చేస్తున్నారు. దీంతో కేంద్రాల్లో ఇష్టారీతిగా వసూలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆధార్ నమోదు విషయంలో వసూలు చేసే ప్రతి రుసుంపై రూ.25 అదనంగా పెంచింది. ఈ అదనపు రుసుం పెంపు అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. తప్పనిసరిగా ప్రతి కేంద్రంలో రుసుములకు సంబంధించిన గోడ చార్టులను అందరికి కనిపించేలా ఉంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
నూతన ఛార్జీలు ఇలా ఉన్నాయి :
- కొత్తగా ఆధార్ నమోదు - ఉచితం
- 5 నుంచి 7, 15 నుంచి 17 సంవత్సరాల వారికి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ - ఉచితం
- పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, సెల్ఫోన్ నంబర్, జెండర్, ఈ- మెయిల్ ఐడీ నమోదు - రూ. 75
- డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ - రూ. 75
- 17 ఏళ్లు పైబడిన వారికి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ - రూ.125
- ఇంటికి వచ్చి ఆధార్ నమోదు, అప్డేట్ - రూ. 700
- అదే ఇంట్లో మరో వ్యక్తి ఆధార్ నమోదుకు - రూ.100 నుంచి రూ.350
- ఆధార్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ప్రింట్ తీసుకోవడం - రూ.40
