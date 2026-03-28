మీ ఆధార్ కార్డులో తప్పులు ఉన్నాయా? - ఇంటి వద్ద నుంచే ఇలా మార్చుకోండి
ఆధార్ కార్డును అప్డేట్ చేయాలనుకునే వారికి గుడ్న్యూస్ - కార్డులో ఏవైనా తప్పులుంటే మార్చేందుకు మరో అవకాశం - లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?
Published : March 28, 2026 at 3:47 PM IST
Aadhar Card Update Last Date : ఆధార్ కార్డును అప్డేట్ చేయాలనుకునే వారికి గుడ్న్యూస్. ఆధార్లోని పుట్టిన తేదీ, పేరు, చిరునామా, ఫొటో ఈ వివరాల నమోదులో ఏవైనా తప్పులుంటే వాటిని మార్చేందుకు 'ఉడాయ్' అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ మార్పులు ఎలా చేసుకోవాలి? ఎక్కడ చేయాలి? అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
17 ఏళ్లలోపు వారికి ఉచితంగా అప్డేట్ : మై ఆధార్ పోర్టల్లో 17 ఏళ్లలోపు వారు జూన్ 14 వరకు ఉచితంగా చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది. పిల్లలకు మొదటిసారి ఆధార్ తీసుకుంటున్నట్లైతే డాక్టర్లు ఇచ్చే బర్త్ సర్టిఫికేట్, తల్లిదండ్రుల ఆధార్ కార్డులు తీసుకెళ్తే ఫ్రీగా చేస్తారు. మిగతా వారికి రుసుము చెల్లించి మార్పులు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కేంద్రాల్లోనూ ఈ సేవలన్నీ అందుతాయి. మీ సమీపంలోని ఆధార్ నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లి అప్డేట్, కరెక్షన్ ఫాంలో వివరాలు సమర్పిస్తే చాలు.
తేదీని ఎలా మార్చుకోవాలంటే? : అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ వివరాలు, సంబంధిత బయోమెట్రిక్ ధ్రువపత్రాలను ఆధార్ సెంటర్లో ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత వారు ఇచ్చిన రశీదు సాయంతో అప్డేట్ని ట్రాకింగ్ చేయవచ్చు. ఉడాయ్ అధికారిక వేదిక నుంచి స్వయంగా ఆధార్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
యూఐడీఏఐ కార్యాలయం ప్రమాణాల ప్రకారం ఏది ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చంటే? :
పేరు : రెండుసార్లు
పుట్టిన తేదీ : 1 (ఆధార్ తొలిసారి తీసుకున్న తేదీకి అటూ ఇటూ మూడేళ్లు అవకాశం)
ఫొటో : ఎలాంటి పరిమితి లేదు ( ఆధార్ నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిందే. దీన్ని ఆన్లైన్లో మార్చడం సాధ్యం కాదు)
చిరునామా : ఎలాంటి పరిమితి లేదు
అడ్రస్లో మార్పు అయితే ఇలా చేయండి ?
- ముందుగా మై ఆధార్ పోర్టల్లోకి వెళ్లి లాగిన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్క్రీన్పై ఆధార్ నంబర్, క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి.
- వెంటనే ఆధార్ లింకున్న సెల్ఫోన్కు ఓటీపీ వస్తుంది. వివరాలు నమోదు చేసి లాగిన్ అవ్వాలి.
- డ్యాష్బోర్డులో ఆధార్ సర్వీసు ఆప్షన్ల నుంచి అడ్రస్ ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- అక్కడ చూపించే వివరాలు సరి చూసుకున్నాక, సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసి సంబంధిత పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాలి.
- మీరు పంపాల్సిన పత్రాలు సైజులు, నమోదు వివరాలు సరి చూసుకొని ఎంటర్ చేసి డబ్బులు చెల్లించాలి. అనంతరం ఓ సీరియల్ నంబర్ వస్తుంది. దాంతో అధికారిక ఆన్లైన్ పోర్టల్లోకి వెళ్లి అప్డేట్ స్టేటస్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవచ్చు.
వీటికోసం ఆధార్ సెంటర్కి వెళ్లాల్సిందే? : పుట్టిన తేదీ, పేరు, జెండర్ వివరాలను పరిమితి దాటిన తర్వాత మార్చాలనుకుంటే ఆధార్ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి. అలా సాధ్యం కాకపోతే మీ సమీపంలోని ఆధార్ నమోదు సెంటర్లో ఈ-మెయిల్ లేదా పోస్ట్ ద్వారా అభ్యర్థనను సమర్పించాలి. ఎందుకు మార్చాల్సి వస్తుందో దానిని స్పష్టంగా వివరించాలి. దానికి ఆధార్ వివరాలు, సంబంధిత పత్రాలు, యూఆర్ఎన్ స్లిప్పును జత చేసి help@uidai.gov.in ఐడీకి మెయిల్ పంపాలి. అధికారులు సమంజసమేనని భావిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసేందుకు అనుమతి ఇస్తారు.
ఆధార్ కేంద్రాలు ఇలా గుర్తించండి :
- భువన్ ఆధార్ పోర్టల్కు వెళ్లండి.
- లెఫ్ట్ సైడ్ నాలుగు డ్రాప్-డౌన్ ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
- దగ్గరలోని కేంద్రాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆప్షన్లలో సెంటర్స్ నియర్బైని ఎంపిక చేసుకోవాలి. సమీపంలో ఉండే కేంద్రాలు కనిపిస్తాయి.
- పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఆధార్ కేంద్రాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఆధార్ కేంద్రాల వివరాలన్నింటినీ చూసుకోవచ్చు. టూల్స్ అనే సెక్షన్పై క్లిక్ చేసి దగ్గర్లోని కేంద్రానికి మార్గాన్ని చూసుకోవచ్చు.
