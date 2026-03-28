మీ ఆధార్​ కార్డులో తప్పులు ఉన్నాయా? - ఇంటి వద్ద నుంచే ఇలా మార్చుకోండి

ఆధార్​ కార్డును అప్​డేట్​ చేయాలనుకునే వారికి గుడ్​న్యూస్​ - కార్డులో ఏవైనా తప్పులుంటే మార్చేందుకు మరో అవకాశం - లాస్ట్​ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

Published : March 28, 2026 at 3:47 PM IST

Aadhar Card Update Last Date : ఆధార్​ కార్డును అప్​డేట్​ చేయాలనుకునే వారికి గుడ్​న్యూస్​. ఆధార్​లోని పుట్టిన తేదీ, పేరు, చిరునామా, ఫొటో ఈ వివరాల నమోదులో ఏవైనా తప్పులుంటే వాటిని మార్చేందుకు 'ఉడాయ్​' అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఈ మార్పులు ఎలా చేసుకోవాలి? ఎక్కడ చేయాలి? అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

17 ఏళ్లలోపు వారికి ఉచితంగా అప్​డేట్​ : మై ఆధార్​ పోర్టల్​లో 17 ఏళ్లలోపు వారు జూన్​ 14 వరకు ఉచితంగా చేసేందుకు అవకాశం కల్పిస్తోంది. పిల్లలకు మొదటిసారి ఆధార్​ తీసుకుంటున్నట్లైతే డాక్టర్లు ఇచ్చే బర్త్​ సర్టిఫికేట్​, తల్లిదండ్రుల ఆధార్​ కార్డులు తీసుకెళ్తే ఫ్రీగా చేస్తారు. మిగతా వారికి రుసుము చెల్లించి మార్పులు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్​ కేంద్రాల్లోనూ ఈ సేవలన్నీ అందుతాయి. మీ సమీపంలోని ఆధార్​ నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లి అప్​డేట్​, కరెక్షన్​ ఫాంలో వివరాలు సమర్పిస్తే చాలు.

తేదీని ఎలా మార్చుకోవాలంటే? : అప్​డేట్​ చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ వివరాలు, సంబంధిత బయోమెట్రిక్​ ధ్రువపత్రాలను ఆధార్​ సెంటర్​లో​ ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత వారు ఇచ్చిన రశీదు సాయంతో అప్​డేట్​ని ట్రాకింగ్​ చేయవచ్చు. ఉడాయ్​ అధికారిక వేదిక నుంచి స్వయంగా ఆధార్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకోవచ్చు.

యూఐడీఏఐ కార్యాలయం ప్రమాణాల ప్రకారం ఏది ఎన్నిసార్లు అప్​డేట్​ చేసుకోవచ్చంటే? :

పేరు : రెండుసార్లు

పుట్టిన తేదీ : 1 (ఆధార్​ తొలిసారి తీసుకున్న తేదీకి అటూ ఇటూ మూడేళ్లు అవకాశం)

ఫొటో : ఎలాంటి పరిమితి లేదు ( ఆధార్​ నమోదు కేంద్రానికి వెళ్లాల్సిందే. దీన్ని ఆన్​లైన్​లో మార్చడం సాధ్యం కాదు)

చిరునామా : ఎలాంటి పరిమితి లేదు

అడ్రస్​లో మార్పు అయితే ఇలా చేయండి ?

  • ముందుగా మై ఆధార్​ పోర్టల్లోకి వెళ్లి లాగిన్​ ఆప్షన్​ క్లిక్​ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్క్రీన్​పై ఆధార్​ నంబర్​, క్యాప్చా కోడ్​ ఎంటర్​ చేయాలి.
  • వెంటనే ఆధార్​ లింకున్న సెల్​ఫోన్​కు ఓటీపీ వస్తుంది. వివరాలు నమోదు చేసి లాగిన్​ అవ్వాలి.
  • డ్యాష్​బోర్డులో ఆధార్​ సర్వీసు ఆప్షన్ల నుంచి అడ్రస్​ ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • అక్కడ చూపించే వివరాలు సరి చూసుకున్నాక, సబ్మిట్ బటన్​ క్లిక్​ చేసి సంబంధిత పత్రాలను అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • మీరు పంపాల్సిన పత్రాలు సైజులు, నమోదు వివరాలు సరి చూసుకొని ఎంటర్​ చేసి డబ్బులు చెల్లించాలి. అనంతరం ఓ సీరియల్​ నంబర్​ వస్తుంది. దాంతో అధికారిక ఆన్​లైన్​ పోర్టల్​లోకి వెళ్లి అప్​డేట్​ స్టేటస్​ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేసుకోవచ్చు.

వీటికోసం ఆధార్​ సెంటర్​కి వెళ్లాల్సిందే? : పుట్టిన తేదీ, పేరు, జెండర్​ వివరాలను పరిమితి దాటిన తర్వాత మార్చాలనుకుంటే ఆధార్​ ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి. అలా సాధ్యం కాకపోతే మీ సమీపంలోని ఆధార్​ నమోదు సెంటర్​లో ఈ-మెయిల్​ లేదా పోస్ట్​ ద్వారా అభ్యర్థనను సమర్పించాలి. ఎందుకు మార్చాల్సి వస్తుందో దానిని స్పష్టంగా వివరించాలి. దానికి ఆధార్​ వివరాలు, సంబంధిత పత్రాలు, యూఆర్​ఎన్​ స్లిప్పును జత చేసి help@uidai.gov.in ఐడీకి మెయిల్​ పంపాలి. అధికారులు సమంజసమేనని భావిస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మార్పులు చేసేందుకు అనుమతి ఇస్తారు.

ఆధార్​ కేంద్రాలు ఇలా గుర్తించండి :

  • భువన్​ ఆధార్​ పోర్టల్​కు వెళ్లండి.
  • లెఫ్ట్​ సైడ్​ నాలుగు డ్రాప్​-డౌన్​ ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి.
  • దగ్గరలోని కేంద్రాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఆప్షన్లలో సెంటర్స్​ నియర్​బైని ఎంపిక చేసుకోవాలి. సమీపంలో ఉండే కేంద్రాలు కనిపిస్తాయి.
  • పిన్​ కోడ్​ ఎంటర్​ చేయడం ద్వారా మీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఆధార్​ కేంద్రాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. అన్ని రాష్ట్రాల్లోని ఆధార్​ కేంద్రాల వివరాలన్నింటినీ చూసుకోవచ్చు. టూల్స్​ అనే సెక్షన్​పై క్లిక్ చేసి దగ్గర్లోని కేంద్రానికి మార్గాన్ని చూసుకోవచ్చు.

