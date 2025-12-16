Telangana Panchayat Elections Results2025

మీ ఆధార్​ అప్​డేట్​ చేసుకున్నారా? - ఈ ప్రాబ్లమ్స్​ రావొచ్చు ముందే జాగ్రత్తపడండి!

ప్రభుత్వ పథకాలు, ధ్రువపత్రాలు కావాలంటే తప్పనిసరిగా ఆధార్​ కార్డు - ప్రతి 15 ఏళ్లకు అప్​డేట్​ చేసుకోవాల్సిందేనని సూచిస్తున్న ఉడాయ్ - ఆధార్​ అప్​డేట్ చేసుకోకపోవడంతో తలెత్తుతున్న ఇబ్బందులు​

UIDAI Aadhaar Card Update
Aadhaar Card Update (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 11:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Aadhaar Card Update : ప్రభుత్వ పథకాలు, ధ్రువపత్రాలు, స్కాలర్​షిప్​లు ఇతరత్రా ఏవైనా పొందాలంటే ఆధార్‌ కార్డు పాత్ర కీలకమైంది. చిన్నప్పుడే ఆధార్‌ కార్డు తీసుకున్నా, ప్రతి ఐదేళ్లకు, 15 ఏళ్లకు అప్​డేట్​ చేసుకోవాలి. కొందరు నవీకరణ చేసుకోకపోవడంతో పలు ఇబ్బందులు తలెత్తున్నాయి. ఐదేళ్లు దాటి 15 సంవత్సరాలలోపు పిల్లల ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని ఉడాయ్‌ సూచించింది.

  • హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఓ యువతి కోఠిలోని వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతోంది. 2026లో జరిగే జేఈఈ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసేందుకు తనకు సమీపంలోని మీ-సేవకు వెళ్లగా ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని నిర్వాహకులు సూచించారు. అనంతరం ఆధార్‌ కేంద్రానికి వెళ్లి అప్‌డేట్‌ చేయించుకొని అప్లై చేసుకోవాల్సి వచ్చింది.
  • హయత్‌నగర్‌కు చెందిన ఓ యువకుడు తన స్కాలర్‌షిప్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసేందుకు వెళ్లగా ఆధార్‌ కార్డు అప్​డేట్​ చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ చేయించుకొని దరఖాస్తు చేయాల్సి వచ్చింది.

అప్పుడే పుట్టిన శిశువుల నుంచి : అప్పుడే పుట్టిన శిశువుల నుంచి ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులకిచ్చే దాన్ని బాల ఆధార్‌ అని వ్యవహారిస్తారు. ఇందులో చిన్నారుల ఫొటో, పేరు, పుట్టిన తేదీ మాత్రమే ఉంటాయి. పిల్లల వేలిముద్రలు, ఐరిస్‌ వంటివి తీసుకోరు. తల్లిదండ్రుల వివరాలతోనే ఆధార్‌ను జారీ చేస్తారు. ఐదేళ్ల తర్వాత ఫింగర్‌ ప్రింట్స్, ఐరిస్‌తో బయోమెట్రిక్‌ వేసి అప్‌డేట్‌ చేసుకోవాలని ఉడాయ్‌ సంస్థ(భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ) సూచించింది.

ఐదేళ్లు దాటిన తర్వాత : ఐదేళ్ల కన్నా తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు ఆధార్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసి ఉంటే, ఐదేళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత రీ రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించాలి. దీన్ని మ్యాండేటరీ బయోమెట్రిక్‌ అప్‌డేట్‌ (ఎంబీయూ) అంటారు. ఇది మొదటి బయోమెట్రిక్‌ అప్‌డేట్‌. ఈ సమయంలో వ్యక్తి పూర్తి బయోడేటాను సమర్పించాలి. ఇది కొత్తదే. కానీ పిల్లల ఆధార్‌ నంబరులో ఎలాంటి మార్పుగానీ ఉండదు. పిల్లల ఆధార్‌ తప్పనిసరి అని ఆధార్‌ రెగ్యులేషన్స్‌ 2016 చట్టం తెలియజేస్తుంది.

నవీకరణ చేయకపోతే : పిల్లల ఆధార్‌ అప్​డేట్​ చేయకపోతే నంబరు డీయాక్టివేట్‌ అవుతుంది. ఐదేళ్లు దాటిన చిన్నారుల ఆధార్‌ అప్‌డేట్‌ రెండేళ్లలోపు చేయించాలి. లేదంటే వారికి ఏడేళ్ల వయసు నిండేలోపు పూర్తి చేయాలి.

ఏమేం కావాలి? : పిల్లలకు తొలిసారి ఆధార్‌ తీసుకుంటున్నప్పుడు పుట్టినరోజు డాక్టర్లు ఇచ్చే సర్టిఫికేట్, తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరి ఆధార్‌ కార్డు అవసరం పడుతుంది. ఐదేళ్లలోపు వారిని ఆధార్​ కేంద్రాలకు తీసుకెళ్లాల్సిన పనిలేదు. కానీ బయోమెట్రిక్‌ సమయంలో మాత్రం తప్పనిసరిగా తీసుకువెళ్లాలి. మళ్లీ 15 ఏళ్ల తర్వాత ఆధార్​ను అప్‌డేట్‌ చేయించాలి. ప్రస్తుతం 17ఏళ్ల లోపు పిల్లలు ఉచితంగా అప్‌డేట్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

ఎం ఆధార్ యాప్​తో పూర్తి వివరాలు : ఉడాయ్‌ నుంచి ఎంఆధార్‌ పేరిట ఓ యాప్‌ అందుబాటులో ఉంది. దీనికి అదనంగా మరో కొత్త యాప్‌ను తీసుకొచ్చారు. ఎం ఆధార్‌ తరహాలో దీంట్లో డిజిటల్‌ కార్డు డౌన్‌లోడ్‌, పీవీసీ కార్డు కోసం ఆర్డర్‌ చేయడం, ఈ-మెయిల్‌, మొబైల్‌ నంబర్‌ వెరిఫికేషన్‌, వర్చువల్‌ ఐడీ జనరేషన్‌ వంటి ఫీచర్లు ఏవీ ఉండవు. కేవలం మీ ఆధార్‌ వివరాలను భద్రపరుచుకోవడం, ఇతరులతో పంచుకోవడానికి కోసం మాత్రమే ఈ యాప్‌ను తీసుకొచ్చారు.

డిజిటల్​గా వివరాలు : ఆధార్‌ కార్డును ప్రతిసారీ వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా డిజిటల్‌గా అందుబాటులో ఉంచుకోవడానికి కొత్త ఆధార్‌ యాప్‌ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కుటుంబసభ్యుల ఆధార్‌ వివరాలన్నీ ఒకే డివైజ్‌లో సులభంగా పొందుపరచొచ్చు. ఫేస్‌ అథంటికేషన్‌ ఫీచర్‌ కూడా ఇందులో ఉంది. మీ కార్డు వివరాలను ఎవరితోనైనా షేర్‌ చేసుకోవాలన్నా, ఈ యాప్‌ ద్వారా అత్యంత సులువు. ఆధార్‌లోని ఏయే వివరాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నారో వాటిని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది. ఆధార్‌ బయోమెట్రిక్‌ వివరాలను లాక్‌, అన్‌లాక్‌ చేసుకునే వెసులుబాటూ ఉంది. మీ ఆధార్‌ వివరాలను చివరిసారిగా ఎక్కడ వినియోగించారనే విషయాలను ఈ యాప్‌ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు.

