తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఉగాది వేడుకలు
ఉగాది పర్వదినాన సొసైటీ సభ్యులు ప్రత్యేక పూజలు - వేడుకల్లో పాల్గొన్న 300పైగా ప్రవాస తెలుగు వాసులు - సాంప్రదాయ ఉగాది పచ్చడి, పులిహోర, దద్దోజనం వంటి ప్రసాదాలు పంపిణీ
Published : March 20, 2026 at 10:18 AM IST
Ugadi Celebrations under TCS in Singapore : తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ సింగపూర్ ఆధ్వర్యంలో పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలు పోటోన్గ్ పాసిర్లోని శ్రీ శివ దుర్గ ఆలయంలో మార్చి 19న ఘనంగా నిర్వహించారు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో అందరికీ మంచి జరగాలని ఉగాది పర్వదినాన సొసైటీ సభ్యులు పూజలు చేశారు. అనంతరం శ్రీ పేరి కృష్ణ శర్మ పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత ప్రత్యేకంగా రాయించిన గంటల పంచాంగాన్ని సభ్యులకు అందజేశారు.
ఈ గంటల పంచాంగాన్ని ప్రముఖ పంచాంగ కర్త పండిత శ్రీ బుట్టే వీరభద్ర దైవజ్ఞ (శ్రీ శ్రీశైల దేవస్థాన ఆస్థాన సిద్ధాంతి) సిద్ధం చేశారు. ఈ వేడుకల్లో 300కు పైగా ప్రవాస తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాసులు పాల్గొన్నారు. వేడుకల్లో పాల్గొన్న వారందరికీ సాంప్రదాయ ఉగాది పచ్చడి, పులిహోర పంపిణీ చేశారు. ఎలాంటి లాభాపేక్ష లేకుండా తెలంగాణ కల్చరల్ సొసైటీ వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు స్ఫూర్తి దాయకమని వేడుకల్లో పాల్గొన్న భక్తులు అభినందించారు.
స్పెషల్ థ్యాంక్స్ : ఈ కార్యక్రమానికి సమన్వయ కర్తలుగా ప్రాంతీయ కార్యదర్శులు సంతోశ్ వర్మ మాదారపు, భాస్కర్ నడికట్ల, శశిధర్ ఎర్రమ రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులు నల్ల భాస్కర్, దుర్గా ప్రసాద్, సంతోశ్ కుమార్ జూలూరి, ప్రశాంత్ బసిక, ఉపాధ్యక్షురాలు సునీత రెడ్డి మిర్యాల, ప్రధాన కార్యదర్శి బొందుగుల రాము, కార్యవర్గ సభ్యులు పెరుగు శివరామ్ ప్రసాద్ దీన్ని నిర్వహించారు. ఈ వేడుక చేయడానికి ఆర్థిక సహకారం అందించిన నాగులపల్లి శ్రీనివాస్, డెలీసియస్ బిర్యానీ బై ఫీస్ట్రో, నండూరి సునీత, మహేశ్ చెట్టిపెల్లిలకు సొసైటీ సభ్యులు ప్రత్యేక థ్యాంక్స్ తెలియజేశారు.
ఈ ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా జరగడానికి చేయూతనందించిన మై హోమ్ బిల్డర్స్, కుమార్ ప్రాపర్టీస్ సింగపూర్, ఏఎస్బీఎల్ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ, సరిగమ గ్రాండ్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్, వజ్రా రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ, ఏపీజే అభిరామి, ఏపీజే జువెల్లర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఎవోల్వ్, ఏవీఎం కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇంజినీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెట్, సౌజన్య డెకార్స్కు సొసైటీ సభ్యులు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
దాతలు, స్పాన్సర్స్ సహాయంతో వేడుకలు : ఉగాది వేడుకలు విజయవంతంగా జరిగేందుకు, ప్రసాదానికి సహాయం అందించిన దాతలకు, స్పాన్సర్స్కు, సంబురాల్లో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికీ టీసీఎస్ఎస్ అధ్యక్షుడు గడప రమేశ్ బాబు, ప్రధాన కార్యదర్శి బొందుగుల రాము, కోశాధికారి నంగునూరి వెంకటరమణ, సంస్థాగత కార్యదర్శి కాసర్ల శ్రీనివాస రావు, ప్రాంతీయ కార్యదర్శులు బొడ్ల రోజా రమణి, రవి కృష్ణ విజాపూర్, కార్యవర్గ సభ్యులు శివ ప్రసాద్ ఆవుల, భాస్కర్ రావు పులిగిళ్ల, విజయ మోహన్ వెంగళ, ప్రవీణ్ మామిడాల, సతీశ్ పెసరు, మణికంఠ రెడ్డి, రావుల సుగుణాకర్ రెడ్డి, చల్ల కృష్ణ ధన్యవాదాలు తెలిపారు
