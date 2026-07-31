భోగాపురంలో యూడీఎఫ్ ఛార్జీలు ప్రీమియం - మిగతా ఎయిర్పోర్టుల కంటే ఎక్కువ ఎందుకంటే?
దేశంలోని వివిధ విమానాశ్రయాలతో పోల్చుకుంటే భోగాపురంలో యూడీఎఫ్ ఛార్జీలు అధికం - వివిధ పరిశీలన తరువాత ధరలను నిర్ణయించిన AERA - పలు యూడీఎఫ్ ఛార్జీలను పరిశీలిస్తే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 3:24 PM IST
UDF Charges Higher at Bhogapuram International Airport : విశాఖపట్నం సమీపంలోని భోగాపురంలో కొత్తగా నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రేపు ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించనున్నారు. అయితే భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలుదేరే ప్రయాణికులతో పాటు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చే ప్రయాణికుల నుంచీ ‘యూజర్ డెవలప్మెంట్ ఫీజు (యూడీఎఫ్)’ వసూలు చేయనున్నారు. విమానాశ్రయాల టారిఫ్ నియంత్రణ సంస్థ (AERA) ఇచ్చిన ఆదేశాలను, విమానాశ్రయ నిర్వహణ సంస్థ జీఎంఆర్ విశాఖపట్నం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ (జీవీఐఏఎల్) స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు వెల్లడించింది. కొత్త విమానాశ్రయంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి ఇవి అమలవుతాయి.
యూడీఎఫ్ ఛార్జీలు ఇలా : భోగాపురం నుంచి బయలుదేరే దేశీయ ప్రయాణికులు రూ.835, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు రూ.1255 చొప్పున యూడీఎఫ్ చెల్లించాలి. అలాగే దేశీయ గమ్యస్థానాల నుంచి ఇక్కడకు వస్తే రూ.355, విదేశాల నుంచి వచ్చేవారు రూ.545 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే విశాఖ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వెళ్లే ప్రయాణికుల నుంచి 325 యూడీఎఫ్ వసూలు చేస్తున్నారు.
అయితే ఈ యూడీఎఫ్ ఛార్టీలు దేశంలోని ఇతర విమానాశ్రయాలతో పోల్చుకుంటే కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అర్థం అవుతుంది. ఎందుకంటే భోగాపురం సరికొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం కావడంతో ఈ ఛార్జీలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే ఖర్చులను వసూలు చేస్తున్న పాత విమానాశ్రయాలతో పోలిస్తే, కొత్తగా ప్రారంభమైన ఎయిర్పోర్టుల్లో సరికొత్త మౌలిక సదుపాయాలకు అధికంగా ఖర్చు అవుతుంది. అందుకు అనుగుణంగానే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో AERA ప్రీమియం ధరలను నిర్ణయించింది.
ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న వివిధ విమామాశ్రయాల్లోని యూడీఎఫ్ ఛార్జీలను పరిశీలిస్తే :
1. భోగాపురం (అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం) :
దేశీయ: రూ.835 (బయలుదేరడానికి), రూ.355 (వచ్చేందుకు)
అంతర్జాతీయ: రూ.1,255 (బయలుదేరడానికి), రూ.545 (వచ్చేందుకు)
- కొత్త అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభించిన తర్వాత బయలుదేరే దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులతో పాటు వచ్చే దేశీయ, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల నుంచి వసూలు చేయడానికి AERA ఈ రేట్లను ఆమోదించింది.
2. దిల్లీ (IGI విమానాశ్రయం) :
దేశీయ: రూ.129 (బయలుదేరడానికి), రూ.56 (వచ్చేందుకు)
- AERA దిల్లీ దేశీయ UDFను రూ.129 వద్ద మార్పు లేకుండా ఉంచింది
- అంతర్జాతీయ ధరలను ఎకానమీ మరియు బిజినెస్ క్లాస్ల వారీగా వేరు చేసింది.
3. ముంబై (CSMIA) :
దేశీయ: రూ.175 (బయలుదేరడానికి), రూ.75 (వచ్చేందుకు)
అంతర్జాతీయ (ఎకానమీ): రూ. 615 (బయలుదేరడానికి), రూ.260 (వచ్చేందుకు)
- ముంబై విమానాశ్రయంలో, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసం UDF ఎకానమీ, బిజినెస్ క్లాస్కు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. బయలుదేరే ప్రతి అంతర్జాతీయ ఎకానమీ ప్రయాణికుడు రూ.615 చెల్లిస్తుండగా, వచ్చే ప్రతి అంతర్జాతీయ ఎకానమీ ప్రయాణికుడు రూ.260 చెల్లిస్తారు.
గమనించాల్సిన విషయాలు: భోగాపురంలోని UDF వివిధ మెట్రో నగరాల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. సుమారుగా దిల్లీ దేశీయ రేటు కంటే 6.5 రెట్లు, ముంబై దేశీయ రేటు కంటే 4.8 రెట్లు అధికంగా ఉంది. అయితే గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలకు ఇది సర్వసాధారణం. భోగాపురం సరికొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయం కావడం, కొత్త పెట్టుబడులను తిరిగి రాబట్టుకునేందుకు దోహాదపడుతుంది.
అయితే పాత విమానాశ్రయాలు మాత్రం ఏళ్ల తరబడి పని చేస్తూ ఖర్చులను తీర్చుకుంటూ ఉండటం వల్ల, వాటి మధ్య ప్రత్యక్ష పోలిక చేయడం అంత సమంజసం కాదని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇదే నమూనా నోయిడా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి కూడా వర్తించింది. అక్కడ కూడా దిల్లీ కంటే చాలా ఎక్కువ UDF (రూ.490 దేశీయ)గా నిర్ణయించారు. అలాగే ఇతర కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయాలు కూడా ఇలాంటి మార్గాన్నే అనుసరిస్తున్నాయి. నవీ ముంబై దేశీయ UDF రూ.620 (ముంబై పాత విమానాశ్రయం కంటే సుమారు 3.5 రెట్లు ఎక్కువ)గా ఉంది.
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