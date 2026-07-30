భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్లో యూడీఎఫ్ ఛార్జీలు ఖరారు - 17న సింగపూర్కు మొదటి విమానం
యూడీఎఫ్ ఛార్జీలను స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు వెల్లడించిన జీవీఐఏఎల్ - కొత్త విమానాశ్రయంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి ఇవి అమలు - మొదటి విమానం సింగపూర్కి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 7:25 AM IST
Bhogapuram Airport UDF Charges : విశాఖపట్నం సమీపంలోని భోగాపురంలో కొత్తగా నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరే ప్రయాణికులతో పాటు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడకు వచ్చే ప్రయాణికుల నుంచీ ‘యూజర్ డెవలప్మెంట్ ఫీజు (యూడీఎఫ్)’ వసూలు చేయనున్నారు. విమానాశ్రయాల టారిఫ్ నియంత్రణ సంస్థ (ఏఈఆర్ఏ) ఇచ్చిన ఆదేశాలను, విమానాశ్రయ నిర్వహణ సంస్థ జీఎంఆర్ విశాఖపట్నం ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ లిమిటెడ్ (జీవీఐఏఎల్) బుధవారం స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు వెల్లడించింది. కొత్త విమానాశ్రయంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలు ప్రారంభం అయినప్పటి నుంచి ఇవి అమలవుతాయి.
యూడీఎఫ్ ఛార్జీలు ఇలా : విశాఖ నుంచి బయలుదేరే దేశీయ ప్రయాణికులు రూ.835, అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులు రూ.1255 చొప్పున యూడీఎఫ్ చెల్లించాలి. అలాగే దేశీయ గమ్యస్థానాల నుంచి ఇక్కడకు వస్తే రూ.355, విదేశాల నుంచి వచ్చేవారు రూ.545 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
17న అర్ధరాత్రి తిరిగి సింగపూర్కు : అధికారంలోకి వచ్చిన 24 నెలల్లోనే భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని పూర్తిచేసిన ఘనత సీఎం చంద్రబాబుకి దక్కుతుందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. దీనిని వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు తమ ఘనతగా చెప్పుకోవడం సిగ్గుచేటని వ్యాఖ్యానించారు. భోగాపురం విమానాశ్రయంలో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్తో కలసి బుధవారం ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు.
ఆగస్టు 16న సింగపూర్ నుంచి ఇక్కడకు విమానం రానుందని, మొదటిగా 17న అర్ధరాత్రి తిరిగి సింగపూర్కు బయలుదేరుతుందని అధికారులు చెప్పారన్నారు. హుద్హుద్ తుపాను సమయంలో చంద్రబాబుకు వచ్చిన ఆలోచనే భోగాపురం విమానాశ్రయ నిర్మాణమని పేర్కొన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అనేక అడ్డంకులు సృష్టించి, రైతులను మభ్యపెట్టడానికి చూసిందని మండిపడ్డారు.
అధికార యంత్రాంగం భారీ ఏర్పాట్లు : మరోవైపు ఆగస్టు 1న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేయనున్నారు. ఈ చారిత్రక ఘట్టం కోసం అధికార యంత్రాంగం భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ తరుణంలో విమాన ప్రయాణికులకు అదిరిపోయే శుభవార్త అందింది. విమానాశ్రయాల్లో ఆహార పదార్థాల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయనే అపోహను చెరిపేస్తూ, సామాన్యులకు సైతం అందుబాటు ధరలో నాణ్యమైన అల్పాహారం అందించేందుకు అధికారులు శ్రీకారం చుట్టారు.
'ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్' : సాధారణంగా విమానాశ్రయాల్లోకి అడుగుపెడితే, ఏది కొందామన్నా ధరలు చుక్కలు చూపిస్తాయి. ఒక వాటర్ బాటిల్ కొనాలన్నా సామాన్యులు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాల్సిందే. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని విమానాశ్రయాల్లో ఆహార పదార్థాలను అందుబాటు ధరల్లోకి తీసుకురావాలని సంకల్పించింది. ఇందులో భాగంగానే 'ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్' పేరుతో ప్రత్యేక కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం మేరకు నూతనంగా నిర్మించిన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోనూ ఈ 'ఉడాన్ యాత్రి కేఫ్'ను ఏర్పాటు చేశారు.
రూ.10కే టీ, వాటర్ బాటిల్ : భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేఫ్లో ధరలు తక్కువగా ఉండనున్నాయి. ప్రయాణికులు రూ.10 చెల్లించి మినరల్ వాటర్ బాటిల్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. అలాగే వేడివేడి టీ కూడా రూ.10కే లభిస్తుంది. ఇక అల్పాహారం విషయానికి వస్తే రూ.20కే సమోసా తదితర ఆహార పదార్థాలను అందించనున్నారు. విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం ముగిసిన వెంటనే ప్రయాణికులకు ఈ తక్కువ ధరలకే నాణ్యమైన తినుబండారాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల మధ్యతరగతి ప్రయాణికులకు ఆర్థిక భారం భారీగా తగ్గనుంది.
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