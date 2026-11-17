వైభవంగా ప్రారంభమైన ఉద్దాల మహోత్సవం - కన్నుల పండువగా పాదుకల ఊరేగింపు
Uddala Mahotsavam Kurumurthi Jathara:కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఉద్దాల మహోత్సవం వైభవంగా ప్రారంభమైంది. లక్షలాది మంది భక్తుల మధ్య కన్నుల పండుగా పాదుకలను ఊరేగించారు. భారీ బందోబస్తు నడుమ కురుమూర్తి క్షేత్రానికి ఉద్దాలు చేరుకున్నాయి.
Published : November 17, 2026 at 2:37 PM IST
మహబూబ్నగర్ జిల్లా చిన్నచింతకుంట మండలంలోని పేదల తిరుపతిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన శ్రీశ్రీశ్రీ కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన ఉద్దాల మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. చిన్నవడ్డెమాన్ గ్రామంలోని ఉద్దాల మండపంలో దళితులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, నియమ నిష్ఠలతో తయారు చేసిన స్వామివారి పాదుకలకు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
అనంతరం పల్లమర్రి గ్రామం నుంచి ఉద్దాల చాట భక్తుల జయజయధ్వానాల మధ్య బయలుదేరి నెల్లికొండి గ్రామం మీదుగా వడ్డెమాన్ గ్రామానికి చేరుకుంది. అక్కడి ఉద్దాల మండపంలో స్వామివారి పాదుకలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పల్లమర్రి నుంచి తీసుకొచ్చిన చాటలో ఉద్దాలను దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే జి.మధుసూదన్ రెడ్డి దంపతులు భక్తిశ్రద్ధలతో స్వీకరించి, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
ప్రత్యేకంగా ఉద్దాల చాట దర్శనం
భారీ పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య స్వామివారి పాదుకల ఊరేగింపు కురుమూర్తి క్షేత్రానికి బయలుదేరింది. ఈ పవిత్ర ఊరేగింపులో లక్షలాది మంది భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అక్కడ ప్రత్యేక పూజల అనంతరం ఊక చెట్టు వాగు మీదుగా తిరుమలాపూర్ గ్రామం గుండా ఉద్దాలు శ్రీశ్రీశ్రీ కురుమూర్తి స్వామి జాతర మైదానానికి చేరుకున్నాయి. జాతర మైదానంలో భక్తుల దర్శనార్థం ఉద్దాల చాటను ఆలయంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం భక్తులు క్యూలైన్ల ద్వారా ఉద్దాలను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. దీంతో కురుమూర్తి క్షేత్రం భక్తజన సందోహంతో ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది.
స్థానిక ఎమ్మెల్యే ప్రత్యేక పూజలు
కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మెూత్సవాల్లో భాగమైన ఉద్దాల మహెూత్సవంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే జి.మధుసూదన్ రెడ్డి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. కురుమూర్తి స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని, భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని పేర్కొన్నారు.
భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా పోలీస్ సిబ్బందిని పెంచి, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. కురుమూర్తి స్వామి క్షేత్రాన్ని మరింత ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నామని, జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాల విజయవంతానికి సహకరించిన అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసు సిబ్బంది, భక్తులందరికీ ప్రత్యేక ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
కురుమూర్తి స్వామి దయతోనే సీఎం అయ్యాను : రేవంత్ రెడ్డి
పేదల తిరుపతిలో నాణ్యత లేని 'లడ్డూ ప్రసాదం' - ఎంత చెప్పినా వీళ్లు మారరా?