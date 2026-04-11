తల్లి చివరి కోరిక నెరవేర్చిన కుమారుడు - 5సార్లు విఫలం, 6వ సారి న్యాయమూర్తిగా ఎంపిక
జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన ఉదయ్ శంకర్ - 2 గెజిటెడ్ ఉద్యోగాలు సాధించిన యువకుడు -5సార్లు విఫలం, ఆరోసారి న్యాయమూర్తిగా ఎంపిక - లా చదవాలన్న తల్లి చివరి కోరిక నెరవేర్చిన ఉదయ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 4:48 PM IST
Yuva Story On Uday Shankar Fulfills His Mothers Final Wish : జీవితం విసిరే సవాళ్లు కొందరిని కుంగదీస్తాయి, కానీ మరికొందరిని గెలుపు తీరాలకు చేరువ చేస్తాయి. సరిగ్గా ఇదే కోవకు చెందుతుంది విశాఖపట్నానికి చెందిన ఉదయశంకర్ కథ. ఒకవైపు తండ్రి ఆశయం, మరోవైపు అర్థాంతరంగా తనువు చాలించిన తల్లి ఆకాంక్ష. వచ్చినట్టే వచ్చి మూడుసార్లు చేజారిన సివిల్ జడ్జి ఉద్యోగం. అయినా నిరాశ చెందలేదు. అనేక అవాంతరాలను అధిగమిస్తూ కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో ఏకంగా మూడు ఉన్నత స్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించాడు. ఈ జర్నీలో అతడు ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
చాలామందికి చిన్న కష్టం ఎదురైతేనే నిరాశ చెందుతారు. కానీ, ఈ యువకుడి కథే వేరు. అతడి ప్రయాణంలో అగాధాలు ఎదురయ్యాయి, ఆశలు ఆవిరయ్యే పరిస్థితులు వచ్చాయి. అయినా సరే, నిరుత్సాహపడలేదు. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి విదేశాలకు వెళ్లాలన్న తన కలను పక్కన పెట్టి తల్లి కోరిక మేరకు న్యాయశాస్త్రం వైపు అడుగులు వేశాడు. సివిల్ జడ్జి కావాలన్న పట్టుదలతో పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. పలుమార్లు ఓటమి చవిచూసినా ఆరో ప్రయత్నంలో జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికై అమ్మ చివరి ఆకాంక్షను నెరవేర్చాడు.
లా చదవాలన్న తల్లి కోరిక : ఆ యువకుడి పేరే ఉదయ్ శంకర్. విశాఖపట్నం స్వస్థలం. 2017లో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తిచేశాడు. పలు MNC కంపెనీల్లో ఉద్యోగవకశాలు వచ్చినా వదులుకుని తల్లి మరణంతో కుంగిపోయిన తండ్రికి ఆసరాగా నిలిచాడు. లా చదవాలన్న తల్లి కోరిక మేరకు ఆంధ్రా వర్సిటీలో 2021లో LLB, LLM పూర్తి చేశాడు. అందులో 4గోల్డ్ మెడల్స్, 6 క్యాష్ ప్రైజ్లు సాధించాడు. కేవలం చదువుకే పరిమితం కాకుండా రోజూ సాయంత్రం సీనియర్ అడ్వకేట్ వద్ద క్లరికల్, డ్రాఫ్టింగ్ పనులు చేస్తూ కోర్డులో ప్రాక్టికల్ పనులు ఎలా జరుగు తాయో నేర్చుకున్నాడు.
2021 నుంచి ఏకంగా ఐదు సార్లు సివిల్ జడ్జి పరీక్షలు రాశాడు ఉదయ్. అయినా ఫలితం దక్కలేదు. ఒక దశలో ఆశలు వదిలేసుకున్నాడు. కానీ తండ్రి, సోదరి ప్రోత్సహించారు. ఎక్కడ తప్పు జరుగుతోందో తెలుసుకోవడానికి ఆర్టీఐ ద్వారా తన మెయిన్స్ జవాబు పత్రాలు తెప్పించుకున్నాడు. అప్పుడే అతడికి అసలు విషయం అర్థమైంది. తాను సాధారణ భాషలో సమాధానాలు రాస్తున్నానని, న్యాయస్థాన పరీక్షల్లో చట్టపరమైన భాష వాడాలని గ్రహించి సొంతగా సన్నద్ధమ య్యాడు. తర్వాత ప్రయత్నంలో మెయిన్స్ పరీక్ష క్లియర్ చేశాడు.
న్యాయవాదులే బృందంగా మాక్ ఇంటర్వ్యూలు : ఐదో ప్రయత్నంలో మెయిన్స్ వరకు వెళ్లగలిగినా, ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయలేకపోయాడు ఉదయ్. సొంతంగా ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల మాక్ ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించడానికి ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. ఆ సమయంలో తోటి న్యాయవాదులే బృందంగా ఏర్పడి మాక్ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ ముందు ఆత్మవిశ్వాసంతో సమాధానాలు చెప్పి ఇంటర్వ్యూను విజయవంతంగా పూర్తి చేశాడు.
న్యాయమూర్తి పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న తరుణంలోనే 2 గెజిటెడ్ పరీక్షలు రాశాడు. అందులో ఉత్తీర్ణత సాధించి చీఫ్ లా అసిస్టెంట్ పోస్టు దక్కించుకున్నాడు. అంతేకాదు అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఉద్యోగం దక్కించుకున్నాడు. తద్వారా గెజిటెడ్ కొలువు సాధించాలన్న తండ్రి కోరికను నెరవేర్చాడు. కుమారుడు జూనియర్ సివిల్ జడ్జితో సహా మరో రెండు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు తండ్రి.
ఆపేసి ఓడిపోయిన వాళ్లు ఉన్నరే కానీ ప్రయత్నిస్తూ ఓడిపోయిన వారు లేరు అనడానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాడు ఉదయ్ శంకర్. భవిష్యత్లో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఎదగాలన్నదే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తానంటున్నాడు.
