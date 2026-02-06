ఓట్లు పలు రకాలు - ఎన్నికల్లో రంగురంగుల కవర్లు : ఈ ఇంట్రస్టింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

ETV Bharat / state

Telangana Election Commission
Types of Votes (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 6:03 PM IST

Election Commission in Telangana : ఎన్నికల్లో పలు రకాల ఓట్లు ఉంటాయని ఇప్పటికీ చాలా మందికి తెలియదు. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఛాలెంజ్‌ ఓటు, టెండర్‌ ఓటు, నాట్‌ టు ఓటు వంటి విధానాలను ఎన్నికల సంఘం ప్రవేశ పెట్టింది.

ఛాలెంజ్‌ ఓటు : ఓటరును పోలింగ్‌ ఏజెంట్‌ ఛాలెంజ్‌ చేసిన సమయంలో రూ.5 నగదును వారి వద్ద నుంచి తీసుకొని ఓటరు గుర్తింపును పోలింగ్‌ అధికారి పరిశీలించి నిర్ధారణ చేస్తారు. అధికారులు సంతృప్తి చెందితే, ఆ ఓటరును వెంటనే ఓటు వేయడానికి అనుమతిస్తారు.
టెండర్‌ ఓటు : ఒక ఓటరు ఓటును అంతకు ముందే వేరే ఎవరైనా వేసినట్లు సదరు ఓటరు నిర్ధారిస్తే పోలింగ్‌ అధికారులు తమకు ఇచ్చిన బ్యాలెట్‌ పేపర్లలో చివరి బ్యాలెట్‌ పేపరును సదరు ఓటరుకు అందజేస్తారు. ఆ బ్యాలెట్‌ పేపరును ప్రత్యేక కవర్‌లో పెట్టి పోలింగ్‌ అధికారి తన దగ్గరే ఉంచుకుంటారు.
నాట్‌ టు ఓటు : తాను ఓటు వేయను అని ఎవరైనా ఓటరు నిర్ధారించిన పక్షంలో అతన్ని పోలింగ్‌ అధికారి నిర్మోహమాటంగా వెనక్కి పంపించవచ్చు.

ఏవైనా ఎన్నికలు నిర్వహించేటప్పుడు ప్రిసైడింగ్‌ అధికారులు ఎంతో కీలకం. పోలింగ్‌ సామగ్రి స్వీకరణ నుంచి ఎన్నికల నిర్వహణ సామగ్రి తిరిగి అప్పగింత వరకు తదితర పనుల్లో వీరి పాత్ర చాలా ఉంటుంది. పోలింగ్‌ విధుల్లో భాగంగా ప్రిసైడింగ్‌ అధికారులు పలు రకాల ఫారాలు నింపి వాటిని నిర్దేశించిన రంగు కవర్లలో జాగ్రత్తగా భద్రపరచాల్సి ఉంటుంది.

బ్రౌన్‌ కలర్‌ కవర్‌ : బ్యాలెట్‌ పేపరు ఎకౌంట్‌ ఫారం-23, పీవో డైరీ, పీవో డిక్లరేషన్, పేపర్‌ సీల్‌ అకౌంట్, విజిట్‌ షీట్‌.

గ్రీన్‌ కలర్‌ కవర్‌ : మార్కుడు కాపీ, వాడని బ్యాలెట్‌ పేపర్లు, సంతకం చేసి వాడని బ్యాలెట్‌ పేపర్లు, టెండర్‌ బ్యాలెట్‌ పేపర్, రహస్యతను పాటించనందున రద్దు చేసిన బ్యాలెట్‌ పేపర్లు, ఇతర రద్దు చేసిన బ్యాలెట్‌ పేపర్లు, వాడిన బ్యాలెట్‌ పేపర్ల కౌంటర్‌ ఫైల్స్‌ను గ్రీన్​ కలర్​ కవర్లలో పెడతారు.

ఎల్లో కలర్‌ కవర్‌ : ఇతర మార్కుడు కాపీ, పోలింగ్‌ ఏజెంట్‌ అపాయింట్‌మెంట్‌ లెటర్‌ ఫారం-10, ఓటరు జాబితా ఫారం-21, ఓటరు ఏజ్‌ డిక్లరేషన్, రీవొకేషన్‌ ఆఫ్‌ పోలింగ్‌ ఏజెంట్‌ ఫారం-10ఏ, ఈడీసీ, ఛాలెంజ్‌ ఓటరు లిస్ట్‌ ఫారం-19, అంధ ఓటర్ల డిక్లరేషన్‌ ఫారం-20, ఛాలెంజ్‌ ఓటర్స్‌ రిసిప్ట్‌ బుక్, నగదు, ఉపయోగించని, పాడైన పేపర్‌ సీల్స్‌ పసుపు పచ్చని కవర్లో భద్రపరుస్తారు.

బ్లూ కలర్‌ కవర్‌ : మెటల్‌ సీల్, స్టాంప్‌ ప్యాడ్, పీవో హ్యాండ్‌ బుక్, ఇండలబుల్‌ ఇంక్, యారో క్రాస్‌ రబ్బర్‌ స్టాంప్, డిస్టింగ్‌ విస్టింగ్‌ మార్కు రబ్బర్‌ స్టాంప్‌.

వైట్‌ కలర్‌ కవర్‌ : మిగిలిన అన్ని వస్తువులను ఇందులో చేరుస్తారు.

ఓటర్ల జాబితా రూపకల్పన, ఎన్నికల నిర్వహణ బాధ్యతలు, పర్యవేక్షణ అధికారాలు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఉన్నాయి. సాధారణ ఎన్నికలు, మధ్యంతర ఎన్నికలు, ఉపఎన్నికలను సీఈసీ నిర్వహిస్తుంది. అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవులైన రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలను సైతం నిర్వహిస్తుంది. లోక్‌సభ, రాజ్యసభ, విధానసభ, విధాన పరిషత్‌లకు కూడా ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది. భారత ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టాల అమలుకు ఎంతో కృషి చేస్తుంది. రాజకీయ పార్టీల చిహ్నాల (గుర్తులు) వివాదాలు పరిష్కరించడంలో ఒకరకంగా అర్థ న్యాయవ్యవస్థగా ఉంటుంది. ప్రధాన, ఇతర ఎన్నికల కమిషనర్లు రాష్ట్రపతి ద్వారా నియమకమవుతారు. వీరి పదవీ కాలం పదవి చేపట్టిన తేదీ నుంచి ఆరు సంవత్సరాలు లేదా 65 సంవత్సరాలు వయసు నిండే వరకు చేస్తారు. పదవీకాలం కంటే ముందే వీరు తమ పదవులకు స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేయవచ్చు. రాజీనామాను మాత్రం రాష్ట్రపతికి సమర్పించాలి.

