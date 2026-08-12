25 మంది నుంచి రూ.2 కోట్లు - కారుణ్య నియామకాల వెనక భారీ కుంభకోణం
తల్లిదండ్రులు చనిపోకపోయినా కారుణ్య నియామకాలు - నిరుద్యోగుల నుంచి పది నుంచి పదిహేను లక్షల రూపాయల వసూలు - ఉన్నతాధికారుల సంతకాల ఫోర్జరీతో 25 మందికి పోస్టింగ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 4:51 PM IST
Kadapa Fake Compassionate Appointment Scam : కడప జిల్లాలో భారీ ఉద్యోగ కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. కారుణ్య నియామకాల పేరుతో నిరుద్యోగులకు వల వేసి నిలువునా మోసం చేశారు. ప్రభుత్వ అధికారుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేసి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పించారు. ఈ అక్రమాలకు పాల్పడిన ఇద్దరు జడ్పీ ఉద్యోగులను కడప పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కడప జిల్లా ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ ఈ కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను మీడియాకు వెల్లడించారు.
సాధారణంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగి విధుల్లో ఉంటూ మరణిస్తే, వారి కుటుంబ సభ్యులకు కారుణ్య నియామకం కింద ఉద్యోగం ఇస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఉద్యోగం పొందిన వారి తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కారు. అసలు వారు చనిపోనూ లేదు. అయినా సరే వారికి కారుణ్య నియామకాల కింద ఉద్యోగాలు వచ్చేశాయి. ఈ అక్రమాలకు కడప జిల్లా పరిషత్ (జడ్పీ) కార్యాలయం వేదికైంది. అక్కడ పనిచేస్తున్న జూనియర్ అసిస్టెంట్ సయ్యద్ మస్తాన్ వల్లి, సీనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డిలు ఈ కుంభకోణానికి సూత్రధారులుగా మారారు.
రూ. 2 కోట్లు దండుకున్న కేటుగాళ్లు : మస్తాన్ వల్లి, శ్రీనివాస్ రెడ్డిలు నిరుద్యోగులే లక్ష్యంగా వల విసిరారు. కారుణ్య నియామకాల పేరుతో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికారు. ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 15 లక్షల వరకు డిమాండ్ చేశారు. ఇలా సుమారు 25 మంది నుంచి రూ. 2 కోట్ల వరకు వసూలు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నాక నకిలీ నియామక పత్రాలను సృష్టించారు. ఆ పత్రాలపై జిల్లా పరిషత్ ఉన్నతాధికారుల సంతకాలను ఫోర్జరీ చేశారు. ఆ 25 మందికి జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాలలో పోస్టింగ్లు కూడా ఇప్పించారు.
ఖజానాకు రూ. 3.80 కోట్ల భారీ గండి : ఈ నకిలీ ఉద్యోగాల నియామకాల ప్రక్రియ 2018లో మొదలైంది. ఆ 25 మంది ఐదేళ్ల పాటు గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో యథేచ్ఛగా విధులు నిర్వహించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లాగే ప్రతినెలా జీతాలు కూడా తీసుకున్నారు. ఇలా ఐదేళ్ల కాలంలో వారు రూ. 3.80 కోట్ల మేర జీతాలుగా డ్రా చేశారు. ఏ పని చేయకుండానే నకిలీ పత్రాలతో ఉద్యోగాల్లో చేరి, ప్రభుత్వ ఖజానాకు భారీ నష్టం కలిగించారు.
ఉన్నతాధికారుల విచారణతో గుట్టురట్టు : ఇటీవల కారుణ్య నియామకాలపై జిల్లా ఉన్నతాధికారులు లోతైన విచారణ చేపట్టారు. నియామకాల్లో పెద్ద ఎత్తున మోసం జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నకిలీ పత్రాలతో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించుకున్నారు. దీనిపై కడప జడ్పీ సీఈవో సుబ్రహ్మణ్యం తక్షణమే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు తమదైన శైలిలో దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.
పోలీసుల విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగుచూశాయి. సయ్యద్ మస్తాన్ వల్లి, శ్రీనివాస్ రెడ్డిలే ఈ నకిలీ ఉద్యోగ పత్రాలను సృష్టించినట్లు తేలింది. ఉన్నతాధికారుల సంతకాలను వారే స్వయంగా ఫోర్జరీ చేసినట్లు పోలీసులు ఆధారాలతో సహా నిర్ధారించారు. దీంతో ఆ ఇద్దరు ఉద్యోగులను అరెస్టు చేశారు. అనంతరం వారిని కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్కు తరలించారు.
"కారుణ్య నియామకాల పేరుతో 25 మందికి నకిలీ ఉద్యోగాలు ఇప్పించిన ఇద్దరు జడ్పీ ఉద్యోగులను అరెస్టు చేశాం. ఉన్నతాధికారుల సంతకాలను వీరు ఫోర్జరీ చేసినట్లు విచారణలో తేలింది. నిరుద్యోగ అభ్యర్థుల నుంచి వీరు దాదాపు రూ. 2 కోట్లు వసూలు చేశారు. నకిలీ ఉద్యోగాలు పొందిన ఆ 25 మందిపైనా ప్రస్తుతం విచారణ జరుపుతున్నాం. ఈ భారీ మోసం వెనుక ఇంకెవరైనా ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల హస్తం ఉందా? అనే కోణంలో కూడా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశాం. నిందితులందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." -నచికేత్ విశ్వనాథ్, జిల్లా పోలీస్ అధికారి, కడప
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