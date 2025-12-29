ETV Bharat / state

అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు తెలంగాణ యువతుల మృతి

అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో రోడ్డు ప్రమాదం - మహబూబాబాద్‌ జిల్లాకు చెందిన మేఘనా రాణి (25), కడియాల భావన (24) మృతి

Published : December 29, 2025 at 12:55 PM IST

Two Young Women Died in Road Accident in America : అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు తెలంగాణ యువతులు మృతి చెందారు. మహబూబాబాద్‌ జిల్లా గార్ల మండలానికి చెందిన పులఖండం మేఘనా రాణి (25), కడియాల భావన (24) ఎం.ఎస్ పూర్తి చేసి అమెరికాలోనే ఉద్యోగ అన్వేషణలో ఉన్నారు. స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా టూర్‌ వెళ్లారు. వీరు ప్రయాణిస్తున్న కారు మార్గమధ్యంలో దురదృష్టవశాత్తు లోయలో పడింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కుటుంబసభ్యులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,

మూడేళ్ల క్రితం అమెరికాకు : మహబూబాబాద్‌ జిల్లా గార్లకు చెందిన పులఖండం మేఘనా రాణి (25), ముల్కనూరుకు చెందిన కడియాల భావన (24) మూడేళ్ల క్రితం అమెరికాకు వెళ్లారు. అక్కడే ఎంఎస్‌ పూర్తి చేసి, ప్రస్తుతం ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు.

లోయలో పడిన కారు : మేఘన, భావన సహా మొత్తం 8 మంది స్నేహితులు రెండు కార్లలో కాలిఫోర్నియాలో టూర్‌ కోసం బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో అలబామా హిల్స్‌ రోడ్డులో మూల మలుపు వద్ద మేఘన, భావన ప్రయాణిస్తున్న కారు ఒక్కసారిగా లోయలో పడింది. దీంతో వారిద్దరూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం ఆదివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. యువతుల మృతితో వారి కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

