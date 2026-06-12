"నువ్వైనా మా జానూ ఆచూకీ చూపించమ్మా"- పెంపుడు శునకం వద్ద విలపించిన తల్లి
అదృశ్యమై 6 రోజులైనా కనిపించని రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి జాడ - చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్న పోలీసు బలగాలు - పెంపుడు కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ అమర్చి అన్వేషించనున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 10:32 AM IST
Tuni Girl Missing Case updates : "జానూ దగ్గరకు వెళ్తావా అమ్మ... నా బిడ్డను తీసుకువచ్చేస్తావా.. నువ్వైనా మా పాప ఆచూకీ చూపించమ్మా" అంటూ ఆ మూగజీవి వద్ద చిన్నారి తల్లి రోదిస్తున్న తీరు అందరినీ కలచివేసింది. కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పరిధి సీహెచ్ అగ్రహారంలోని పామాయిలో తోటలో ఈనెల 6న అదృశ్యమైన రెండేళ్ల జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ ఎక్కడుందో తెలియకపోవడం మిస్టరీగా మారింది.
ఇంకా కనిపించని చిన్నారి జాడ: సీహెచ్ అగ్రహారంలో యాభై ఎకరాల పామాయిల్ తోట మధ్యలో ఓ ఇంటిలో తోట కాపలాదారులుగా సుంకర గణేష్, భవాని ఉంటున్నారు. వీరి కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి శనివారం ఇంట్లో నుంచి తప్పిపోగా, ఆ రాత్రే వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆదివారం నుంచి 200 మంది పోలీసు బలగాలతో ఆ పరిసరాలు, 500 ఎకరాల కొండ ప్రాంతాన్ని అన్వేషిస్తూనే ఉన్నారు.
చిన్నారితో పాటు అదృశ్యమైన పెంపుడు శునకం మాత్రం మంగళవారం మధ్యాహ్నం వారి ఇంటి వద్దకు వచ్చి మళ్లీ వెళ్లిపోగా, బుధవారం రాత్రి ఉత్తరప్రదేశ్ యువకులు అతి కష్టమ్మీద దాన్ని పట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం బోనులో పెట్టి ఆహారం పెడుతూ మచ్చిక చేసుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ఈ కుక్కే కీలకంగా మారింది. గురువారం ఆ కుక్కతో పాటు పోలీసు జాగిలాన్ని ఉంచి వాసన ఆధారంగా అది ఇన్ని రోజులూ ఎక్కడెక్కడ తిరిగిందో వెతికే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితమివ్వలేదు.
కొనసాగుతున్న పోలీసుల సెర్చ్ ఆపరేషన్: చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి జాడ తెలుసుకునేందుకు పోలీసుల ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. పెంపుడు కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ అమర్చాలన్న ప్లాన్ అమలుకు సిద్ధమయ్యారు. హైదరాబాద్ నుంచి జీపీఎస్ ట్రాకర్ తెప్పించారు. గత శనివారం చిన్నారితో పాటు పెంపుడు శునకం అదృశ్యమైంది. ఆ తర్వాత 3 రోజులకు కుక్క తిరిగొచ్చింది. కుక్కకు జీపీఎస్ ట్రాకర్ అమర్చితే అది వెళ్లే మార్గాన్ని అనుసరించి పాప జాడ కనుక్కోవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఆరురోజులైనా జ్ఞానేశ్వరి జాడ కనిపించపోవడంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
అడుగడుగునా జల్లెడ.. అంతుచిక్కని ఆధారాలు: దాదాపు యాభై ఎకరాల పామాయిల్ తోటతో పాటు చుట్టూ వందల ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న కొండ పరిసరాలను పోలీసులు ఆసాంతం అన్వేషిస్తున్నారు. ప్రతి అనుమానాస్పద ప్రాంతాన్ని శోధించినా చిన్నారి ఆచూకీ దొరకలేదు. శనివారం మధ్యాహ్నం పాప తప్పిపోయిన కొద్దిసేపటికే గంటన్నర పాటు వర్షం పడింది. దీంతో కొండపై మట్టి జారడంతో, పాప ఏమైనా మట్టిలో ఇరుక్కుపోయిందా అనే అనుమానంతో పలుచోట్ల తవ్వినా ఫలితం లేకపోయింది.
టెక్నాలజీ సాయంతో దర్యాప్తు: చిన్నారిని ఎవరైనా అపహరించి ఉంటారా అనే కోణంలోనూ పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. ఆ దారి పొడవునా 37 సీసీ కెమెరాలను శోధించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఫోన్కాల్స్ టవర్ ఆధారంగానూ పరిశీలించారు. సమీపంలో నేల, బోరు బావులు, చెరువులు సైతం వెతికారు. తోటలో ఇనుప కంచె వద్ద చిన్నారి, కుక్క వెంట్రుకలు ఉన్నాయని తల్లి భవానీ చెప్పడంతో పోలీసులు వాటిని సేకరించారు. వాటిపై చాలా వేలిముద్రలు ఉండడంతో ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. మరోవైపు అటవీప్రాంతంలో జంతువుల తీరు ఎలా ఉంటుందో జిల్లా అటవీశాఖ అధికారిణి శ్రీదీప్తి ఆరా తీశారు.
"ప్రస్తుతం శునకం ప్రవర్తన చాలా దూకుడుగా ఉంది. దాని కదలికలను నిశితంగా గమనించేందుకు వీలుగా జీపీఎస్ పరికరాన్ని అమర్చుతున్నాం. అది వెళ్లే మార్గాన్ని, గమనాన్ని నిరంతరం అంచనా వేస్తూ చిన్నారి ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు చేపడతాం" - కృష్ణమాచారి, తుని రూరల్ ఎస్ఐ
పాత గొడవలే కారణమా?
ఈ మిస్టరీ వెనుక పాత కక్షలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలోనూ విచారణ సాగుతోంది. తమ కారుకు సంబంధించి 5 నెలల కిందట జరిగిన ఒక గొడవ భవానీ పోలీసులకు వివరించారు. గతంలో బెదిరింపులకు పాల్పడిన ఇద్దరు, ముగ్గురు ముసుగు వ్యక్తుల పైనా ఆమె పోలీసుల వద్ద అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
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