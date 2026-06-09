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చిన్నారి అదృశ్యం కేసులో కీలక పరిణామం - కొండపైకి వెళ్లిన పోలీసులు

మూడు రోజులుగా పోలీసులు గాలింపులు - కొండ పైనుంచి పెంపుడు కుక్క కిందకు రావడాన్ని గుర్తించిన పోలీసులు, స్థానికులు - పలువురిపై దాడి చేసిన కుక్క

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 5:47 PM IST

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Two Year Old Girl Missing Case Update in kakinada District: కాకినాడ జిల్లాలోని తుని మండలం సీహెచ్‌ అగ్రహారంలో అదృశ్యమైన రెండేళ్ల చిన్నారి జ్ఞానేశ్వరి కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మూడు రోజుల క్రితం చిన్నారితో పాటు పెంపుడు కుక్క అదృశ్యమైంది. మూడు రోజులుగా పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం సాయంత్రం ఒక్కసారిగా స్థానికంగా ఉన్న కొండ పైనుంచి పెంపుడు కుక్క కిందకు రావడాన్ని పోలీసులు, స్థానికులు గుర్తించారు. పోలీసులు కుక్కను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా అది పలువురిపై దాడి చేసి కరిచి కొండపైకి వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది. చిన్నారి ఆచూకీ ఏమైనా తెలుస్తుందేమోనని కొండపైకి వెళ్లి పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.

కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు: రోజూ సరదాగా ఆటలాడుకుంటూ అందరితో ఆనందంగా ఉండే ఆ చిన్నారి కనిపించకపోవడంతో కుటుంబం తీవ్ర ఆందోళన చెందుతోంది. తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీ పరిధిలోని సీహెచ్‌ అగ్రహారంలో అన్నిరెడ్డికి చెందిన తోటలో చిన్నబ్బాయి కుటుంబం కాపలాదారుగా ఉంటోంది. చిన్నబ్బాయి కుమారుడు గణేష్, కోడలు భవానీ అక్కడే ఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు సంతానం. పెద్ద కుమార్తె జ్ఞానేశ్వరి (ముద్దు పేరు బుజ్జమ్మ)కి ఇటీవలే రెండేళ్లు పూర్తయ్యాయి. శనివారం మధ్యాహ్నం తల్లిదండ్రులకు చిన్నారి కనిపించలేదు. కొండపై చిన్నారిని చూశానని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా వెంట ఉన్న పెంపుడు కుక్క దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసిందని ఓ వ్యక్తి తెలపడంతో ఆ ప్రాంతంలో గాలించారు. ఆదివారం రాత్రి వరకు ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.

డ్రోన్‌ కెమెరాలతో గాలింపు: ఈ కేసును పోలీసులు సవాలుగా తీసుకున్నారు. మరోవైపు ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్, అటవీశాఖ బృందాలు సైతం రంగంలోకి దిగాయి. ఎక్కడా చిన్న ఆధారమైనా లభ్యం కాకపోవడంతో జాగిలాలతో ప్రయత్నం చేశారు. అత్యాధునిక డ్రోన్‌ కెమెరాలతోనూ అణువణువూ పరిశీలించారు. తుని, నర్సీపట్నం ప్రాంతాల్లో బస్టాండ్‌లు, రైల్వే స్టేషన్లలో సీసీ కెమెరాల పుటేజీ జల్లెడ పట్టారు. 10 బృందాలను ప్రత్యేకంగా నియమించారు. పోలీసులు పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఎలాగైనా చిన్నారి ఆచూకీ కనుక్కోవాలని ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తున్నారు.

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