గడ్డపోతారంలోని పరిశ్రమలో గ్యాస్ లీక్ - ఇద్దరు కార్మికులు మృతి
Gas Leak in Sangareddy : సంగారెడ్డి జిల్లా గడ్డపోతారంలోని సరాక పరిశ్రమ బ్లాక్లో గ్యాస్ లీకైంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందారు.
Published : October 23, 2026 at 9:20 AM IST
Gas Leak in Sangareddy : సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం గడ్డపోతారంలోని ఓ పరిశ్రమలో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సరాక పరిశ్రమ బ్లాక్లో గ్యాస్ లీకైంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందారు. మరో ఆరు మంది కార్మికులు అస్వస్థకు గురయ్యారు. మృతులను ఏపీకి చెందిన సుదర్శన్, బాలాజీగా గుర్తించారు. మృతదేహాలను పటాన్ చెరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మార్చురీకి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంపై జిన్నారం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం గడ్డపోతారం పారిశ్రామిక వాడలో సరాక ల్యాబరెటరీ పరిశ్రమలో గురువారం అర్ధరాత్రి గ్యాస్ లీక్ అయింది. ఇదే సమయంలో అక్కడ విధులు నిర్వహిస్తున్న సుదర్శన్, బాలాజీ ఇద్దరు కార్మికులు తీవ్రంగా అస్వస్థతకు గురై ఊపిరాడక మృతి చెందారు. మృతులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం శ్రీకాకుళానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు.
ఒక్కరికీ రూ. 70 లక్షలు పరిహారం
ఈ ఘటనలో మరో ఆరు మంది కార్మికులు అస్వస్థకు గురవడంతో వారిని హుటాహుటీన సూరారంలో ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. పరిశ్రమలో ఘటన జరిగిందని తెలిసి ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి సందర్శించారు. అనంతరం పరిశ్రమ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి చనిపోయిన కార్మికులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.70 లక్షల రూపాయల చొప్పున నష్ట పరిహారం ఇచ్చేందుకు ఒప్పించారు. మిగతా ఆరుగురు కార్మికుల పరిస్థితి బాగానే ఉందని చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిపారు. పరిశ్రమకు సంబంధించిన అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించలని అన్నారు. అన్నీ సక్రమంగా ఉంటేనే పరిశ్రమలు నడిచేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి సూచించారు.
హరీశ్ రావు సంతాపం
గడ్డపోతారం పారిశ్రామికవాడలోని సరాక రసాయన పరిశ్రమలో గ్యాస్ లీక్ అయి ఇద్దరు కార్మికులు మృతి చెందడం తీవ్ర విషాదకరమని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, మృతుల కుటుంబాలకు రూ.కోటి పరిహారం ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు.
ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యంతోనే కార్మికుల ప్రాణాలు బలి
పరిశ్రమల్లో ఇలాంటి ఘటనలు తరచూ జరుగుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం దుర్మార్గమని విమర్శించారు. నాడు సిగాచి, నేడు సరాక పరిశ్రమలో ప్రమాదం జరిగిందన్నారు. గత చేదు అనుభవాల నుంచి ఈ ప్రభుత్వం ఏం నేర్చుకోదా అని నిలదీశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం అమాయక కార్మికుల ప్రాణాలను బలితీసుకుంటోందని మండిపడ్డారు. పరిశ్రమల్లో భద్రతా ప్రమాణాల అమలు ప్రశ్నార్థకంగా మారాయని, అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకుండా పోయిందన్నారు.
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