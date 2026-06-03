వేలేరుపాడులో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం - ఇద్దరు మహిళలు సజీవదహనం
అర్ధరాత్రి దాటాక సంభవించిన అగ్నిప్రమాదం - నిద్రలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయిన మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 12:00 PM IST
Two Ladies Died In House Fire In Eluru District : ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడులో సోమవారం అర్ధరాత్రి దాటాక సంభవించిన అగ్నిప్రమాదంలో ఇద్దరు మహిళలు సజీవదహనమయ్యారు. గాఢ నిద్రలో ఉండగా ఇంటికి అగ్ని కీలలు అంటుకోవడంతో ఇంట్లోనే ఉన్న మహిళలు మృత్యువాత పడ్డారు.
వేలేరుపాడు గ్రామానికి చెందిన వలగాని సావిత్రి (60) నివసిస్తున్న ఇంటికి సుమారు రాత్రి రెండు గంటల ప్రాంతంలో నిప్పంటుకోగా పక్కనే ఉన్న మరో ఇల్లు కూడా కాలిపోయింది. ఈ ఘటనలో సావిత్రితో పాటు తెలంగాణలోని సూర్యాపేట జిల్లా కాచర్లపాడుకు చెందిన సావిత్రి వదిన పూలమ్మ (65) సైతం అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. ఘటనా స్థలానికి కుక్కునూరు సీఐ రమేశ్ బాబు చేరుకుని సంబంధిత వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు : ప్రమాదవశాత్తు ఇంటికి నిప్పు అంటుకుని మృతి చెందారా? లేకపోతే వేరే ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. క్లూస్టీంలు సైతం సంబంధిత వివరాలు సేకరించింది. బాధిత కుటుంబాన్ని ఎమ్మెల్యే బాలరాజు పరామర్శించి అన్నివిధాలా ఆదుకుంటామని వారికి హామీ ఇచ్చారు. ఈ ఘటనపై విచారణ చేయాలని ఎంపీ మహేశ్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు. దీనిని అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ తెలిపారు.
ఘటనపై పలు అనుమానాలు : మహిళల మృతిపై కుటుంబ సభ్యుల్లో పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సావిత్రి ఉంటున్న ఇల్లు రేకులతో ఉండగా, చుట్టూ గోడలకు బదులు వెదురు తడికలు కట్టారు. చుట్టూ ఉన్న వెదురు తడికలకు మంటలు అంత తీవ్ర స్థాయిలో అంటుకోవడం, మంటలు చెలరేగే సమయంలో వీరు ప్రతిఘటించే ప్రయత్నం కూడా చేయకపోవడంపై మృతిపై పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వేర్వేరు మంచాలపై నిద్రిస్తున్న సావిత్రి, పూలమ్మ కూడా కదలకుండా అలాగే ఉండిపోయి మృతి చెందడంపై కూడా పలు సందేహాలు వస్తున్నాయి. సావిత్రి గొలుసు దుకాణాన్ని నడుపుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందా లేక మరే కారణాలు ఉన్నాయా అనే అనుమానాలు మరింత ఎక్కువవుతున్నాయి.
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