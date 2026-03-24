కష్టమొచ్చిందని కన్నీళ్లు పెట్టుకోలేదు - శ్రమతో సమస్యను పరిష్కరించుకున్న మహిళలు

భర్త అనారోగ్యంతో మృతి, ద్విచక్ర వాహనంపై గ్రామాల్లో తిరుగుతూ వస్త్రాలు విక్రయిస్తూ కుమారులను ఇంజినీరింగ్‌ చదివించారామె- రోడ్డు ప్రమాద ఘటనతో మంచానికే పరిమితమైన భర్తను సాకుతూ పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారు మరో మహిళ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 3:41 PM IST

Two Inspiring Stories of Pulivendula Women: ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ధైర్యంగా నిలబడితేనే జీవితం సాఫీగా సాగుతుంది. అనూహ్యమైన మార్పులు, అనుకోని కష్టాలు ఎంత కుంగదీసినా సంకల్ప బలంతో ముందుకు వెళ్లి నలుగురికి స్ఫూర్తిగా నిలవాలి. కొన్ని ప్రమాదాలు కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్నాభిన్నం చేస్తాయి. మరికొన్ని సార్లు పోషించే వ్యక్తినే దూరం చేస్తాయి. అలాంటి సమయాల్లో ఆడవాళ్లు మరింత మనోధైర్యంతో ఇంటిని చక్కదిద్దుకోవాలి. ఇలాంటి కథలే ఈ మహిళలవి. అనారోగ్యంతో భర్త మృతి చెందగా కుటుంబానికి అన్నీ తానై నడుపుతుందో మహిళ. రోడ్డు ప్రమాదం అతడ్ని మంచానికే పరిమితం చేయగా భర్త, పిల్లల భారాన్ని మోస్తుంది మరో మహిళ. ఇల్లాలే ఇంటికి వెలుగు అనే నానుడిని ఆచరణలో చేసి చూపుతున్నారు ఈ ఇద్దరు. అసలు వారి జీవితాల్లో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

చీరల వ్యాపారమే దారి చూపింది: పులివెందుల మండలం నల్లపురెడ్డిపల్లె గ్రామానికి చెందిన సుబ్బలక్ష్మమ్మది కుటుంబం వ్యవసాయ కూలి పనులకు వెళ్తేనే గడిచేది. పెద్ద కుమారుడు అయిదేళ్లు, రెండో కుమారుడు 2 ఏళ్ల వయస్సులో ఆమె భర్త అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. కుటుంబ పోషణ కోసం ఆమె ముందు అరటి కాయలు మోసే కూలి పనులకు వెళ్లారు. ఆ పనిలో వచ్చే కొద్దిపాటి మొత్తంతో పిల్లలకు మంచి చదువులు సాధ్యం కాదని సుబ్బలక్ష్మమ్మ భావించారు. మరో దారి కోసం ఆలోచించారు చివరగా స్వయం సహాయ సంఘంలో చేరి రూ.లక్ష రుణం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఓ ద్విచక్ర వాహనంపై గ్రామాల్లో తిరుగుతూ వస్త్రాలు విక్రయిస్తున్నారు. నెలకు రూ. 20 వేల నుంచి రూ. 30 వేల వరకు ఆదాయం పొందుతూ కుమారులను ఇంజినీరింగ్‌ చదివించారు.

గాలి మిషన్‌ నిర్వహణ నేర్చేసుకుంది: రమాదేవిది పులివెందుల మండలం నల్లపురెడ్డిపల్లె. గాలి మిషన్‌ ద్వారా వచ్చే సంపాదనతో కుటుంబం గడిచేది. పదేళ్ల క్రితం రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆమె భర్త గాయపడ్డారు. ఏ పనీ చేయలేని స్థితికి చేరుకోవడంతో కుటుంబం ఆర్థికంగా చికితికి పోయింది. ఇద్దరు ఆడపిల్లల పోషణతో పాటు భర్త వైద్యచికిత్సకు అయ్యే వ్యయాన్ని రమాదేవి భరించాల్సి వచ్చింది. జీవనాధారమైన గాలి మిషన్‌ నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకుంది. ట్రాక్టర్లు, లారీలు, కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల టైర్లకు పంక్చర్లు వేయడం నేర్చుకున్నారు. నెలకు రూ. 20 వేలు సంపాదిస్తూ పెద్ద కుమార్తెను డిగ్రీ వరకు చదివించి పెళ్లి చేశారు. రెండో కుమార్తెను ఇంటర్మీడియట్ చదివిస్తున్నారు. కష్టం వచ్చింది కదా అని కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ కూర్చోకుండా శ్రమనే పరిష్కారంగా మలుచుకుని కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న ఈ మహిళలు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం అనడంలో అతిశయోక్తి లేదు.

