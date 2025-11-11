ఇలాంటి అభ్యర్థనలను సమ్మతించమని మీకు తెలుసు కదా?: హైకోర్టు
Two Women Approached The Andhra Pradesh High Court : గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం రాయపూడి గ్రామానికి చెందిన 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలు నెల్లూరి శేషగిరమ్మ, ఆమె కుమార్తె వెంకాయమ్మ, మనవరాలు శ్యామలల కారుణ్య మరణానికి అనుమతించాలంటూ వారి తరఫున న్యాయవాది వ్యాజ్యంలో పేర్కొనడాన్ని హైకోర్టు ఆక్షేపించింది. కోర్టులు అలాంటి అభ్యర్థనలను అనుమతించవని మీకు తెలుసుకదా? అని ప్రశ్నించింది. ఒకవేళ పిటిషనర్లు ఒత్తిడి చేసి ఉంటే వ్యాజ్యం దాఖలు చేసేందుకు మీరు నిరాకరించి ఉండాల్సిందని పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదిని ఉద్దేశించింది వ్యాఖ్యానించింది. ప్రచారం కోసం న్యాయస్థానాలను వేదికగా వినియోగించుకోవద్దని తేల్చిచెప్పింది.
మానసిక వైకల్యంతో ఉన్న శ్యామలకు పిటిషన్లో ఏముందో తెలియకుండా ఆమె నుంచి వకాలత్పై సంతకం ఎలా తీసుకున్నారని ప్రశ్నించింది. వ్యాజ్యంలో అభ్యర్థనను సవరించాలని న్యాయవాదికి సూచించింది. ప్రస్తుతం పిటిషనర్లు నివాసం ఉంటున్న ఇంటి వద్ద ఏ ప్రాజెక్ట్ రాబోతోంది? ఆ ప్రాజెక్ట్కు వారి ఇల్లు ఏమైనా అడ్డుగా ఉందా? తదితర వివరాలను తమ ముందు ఉంచాలని సీఆర్డీఏ అధికారులను ఆదేశించింది. విచారణను ఈ నెల 14కు వాయిదా వేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ గన్నమనేని రామకృష్ణ ప్రసాద్ సోమవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చారు.
నిరక్ష్యరాస్యత కారణంగా తమ 5 సెంట్ల స్థలాన్ని పొరపాటున సీఆర్డీఏకు అప్పగించామని, దానిని తిరిగి అప్పగించేలా అధికారులను ఆదేశించాలని కోరుతూ గుంటూరుజిల్లా తుళ్లూరు మండలం రాయపూడికి చెందిన 90 ఏళ్ల వృద్ధురాలు శేషగిరమ్మ, ఆమె కుమార్తె వెంకాయమ్మ(ఇటీవల కన్నుమూశారు), మనవరాలు శ్యామల హైకోర్టులో వ్యాజ్యం దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ స్థలాన్ని తిరిగి ఇవ్వడం వీలుకాకుంటే తమకు కారుణ్య మరణాన్ని ప్రసాదించాలని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు.
ఈ వ్యాజ్యంపై ఇటీవల విచారించిన న్యాయమూర్తి శేషగిరమ్మ, ఆమె మనవరాలు శ్యామల ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి తనకు నివేదించాలని న్యాయవాది రూపేశ్ను ఆదేశించారు. తన కారు, డ్రైవర్ను ఇచ్చి అప్పటికప్పుడే రాయపూడిలోని పిటిషనర్ల ఇంటికి పంపిన విషయం తెలిసిందే. సోమవారం విచారణ సందర్భంగా న్యాయవాది రూపేశ్ స్పందిస్తూ శ్యామలతో మాట్లాడినట్లు న్యాయమూర్తికి వివరించారు. తాను అడిగిన ప్రశ్నలకు కొంతమేర సమాధానం చెప్పగలుగుతున్నారని, పూర్తిస్థాయిలో చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారన్నారు.
సంరక్షణ కేంద్రానికి వెళ్లడానికి నిరాకరించారు : స్త్రీ, శిశు సంక్షేమశాఖ తరఫున ఏజీపీ స్పందిస్తూ అధికారులు, గ్రామస్థుల సమక్షంలో పిటిషనర్లను ప్రభుత్వ సంరక్షణ కేంద్రానికి తీసుకెళతామని కోరితే అందుకు వారు నిరాకరించారన్నారు. సీఆర్డీఏ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ శేషగిరమ్మ భర్త అరెకరం భూమిని భూసమీకరణ పథకం కింద సీఆర్డీఏకు ఇచ్చారన్నారు. అందుకు రెసిడెన్షియల్, కమర్షియల్ ప్లాట్లు పొందారని, వాటిని తర్వాత విక్రయించారన్నారు. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాది బాల వాదనలు వినిపిస్తూ సంరక్షణ కేంద్రానికి వెళ్లేందుకు పిటిషనర్లు ఆసక్తి చూపడం లేదన్నారు. పిటిషనర్ల అభ్యర్థన మేరకే కారుణ్య మరణానికి అనుమతించాలనే విషయాన్ని పిటిషన్లో ప్రస్తావించానన్నారు.
