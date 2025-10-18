బైక్పై ఠాణాకు తీసుకెళ్తుండగా నిందితుడి దాడి - కత్తితో పొడవడంతో కానిస్టేబుల్ మృతి
ద్విచక్ర వాహనం చోరీ కేసులో నిందితుడు అరెస్ట్ - ఠాణాకు తీసుకెళ్తుండగా దాడి - కానిస్టేబుల్ మృతి, సాయం చేసేందుకు వెళ్లిన కానిస్టేబుల్ మేనల్లుడికీ గాయాలు
Published : October 18, 2025 at 10:37 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 10:43 AM IST
Constable Stabbed to Death : దొంగతనం కేసులో నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు బైక్పై వెళతారు. అక్కడ దొంగను పట్టుకుని తమతో పాటు ద్విచక్ర వాహనంపై మధ్యలో ఎక్కించుకుని ఠాణాకు తీసుకెళ్తుంటారు. వారి వెనకే దొంగకు సంబంధించిన వ్యక్తులు మరో బైక్పై ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని ఆ పోలీసులు గమనించరు. కొద్దిదూరం వెళ్లగానే ఆ దొంగ పోలీసులపై దాడి చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. ముందుగా డ్రైవ్ చేస్తున్న పోలీసుపై దాడి చేసి, ఆ తర్వాత వెనక ఉన్న పోలీసుపై దాడి చేస్తాడు. ఆ తర్వాత వెనకే వస్తున్న తనవాళ్లతో కలిసి తప్పించుకుంటాడు. ఇది ఓ సినిమాలోని సీన్. అచ్చం అలాంటి ఘటనే నిజామాబాద్ జిల్లాలో జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఓ పోలీసు ప్రాణాలు వదిలాడు. నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై డీజీపీ సీరియస్ అయ్యారు.
నిజామాబాద్ నగరంలో ద్విచక్ర వాహనం చోరీ చేసిన నిందితుడిని పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకెళ్తుండగా, అతడు కత్తితో దాడి చేయడంతో ఓ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిజామాబాద్లోని హాస్మీ కాలనీకి చెందిన రియాజ్ (24) అనే వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనం దొంగలించాడు. అతడిని పట్టుకునేందుకు సీసీఎస్ కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ (42), అతని మేనల్లుడిని సాయంగా తీసుకుని శుక్రవారం రాత్రి ఆ కాలనీకి వెళ్లాడు.
అక్కడ రియాజ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం బైక్పై ఎక్కించుకున్నారు. కానిస్టేబుల్ వాహనాన్ని నడుపుతుండగా, అతని మేనల్లుడు వెనక, మధ్యలో నిందితుడు కూర్చున్నారు. వారు సీసీఎస్ పోలీస్ స్టేషన్కు వస్తుండగా వినాయక్నగర్ వద్ద నిందితుడు కత్తితో కానిస్టేబుల్ ఛాతిలో పొడిచాడు. ఆ వెంటనే ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన ప్రమోద్ మేనల్లుడిపైనా దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈలోగా మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనాలపై అక్కడికి వచ్చి, రియాజ్ను తీసుకుని వెళ్లబోయారు.
ప్రమోద్ మేనల్లుడి పరిస్థితి విషమం : అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన సీసీఎస్ ఎస్సై విఠల్ వారిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఆయనపైనా కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యారు. స్వల్ప గాయాలైన ఎస్సై, ఈ విషయాన్ని సీఐ శ్రీనివాస్రాజ్కు తెలిపారు. సీఐ, నాలుగో పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్సై శ్రీకాంత్లు వచ్చి ప్రమోద్ను జీజీహెచ్కు తరలించారు. కానీ అప్పటికే అతడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ప్రమోద్ మేనల్లుడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉండగా, నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. మృతి చెందిన కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్కు భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.
కానిస్టేబుల్ హత్య ఘటనపై డీజీపీ ఆగ్రహం : నిజామాబాద్ సీసీఎస్ కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ హత్య ఘటనపై డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చోరీ కేసు నిందితుడిని పీఎస్కు తరలిస్తుండగా కానిస్టేబుల్ను పొడిచి పరారైన నిందితుడి ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిజామాబాద్ సీపీని ఆదేశించారు. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పర్యవేక్షించాలని మల్టీ జోన్-1 ఐజీపీకి డీజీపీ ఆదేశాలిచ్చారు. మృతి చెందిన కానిస్టేబుల్ కుటుంబాన్ని పరామర్శించాలని సూచించారు.
మియాపూర్లో లారీ బీభత్సం - ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ దుర్మరణం
అర్ధరాత్రి రోడ్డు ప్రమాదం - కానిస్టేబుల్ మృతి, వెంట్రుక వాసిలో తప్పించుకున్న మరో పోలీస్