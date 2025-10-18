ETV Bharat / state

బైక్​పై ఠాణాకు తీసుకెళ్తుండగా నిందితుడి దాడి - కత్తితో పొడవడంతో కానిస్టేబుల్​ మృతి

ద్విచక్ర వాహనం చోరీ కేసులో నిందితుడు అరెస్ట్ - ఠాణాకు తీసుకెళ్తుండగా దాడి - కానిస్టేబుల్​ మృతి, సాయం చేసేందుకు వెళ్లిన కానిస్టేబుల్​ మేనల్లుడికీ గాయాలు

Constable Stabbed to Death
Constable Stabbed to Death (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

October 18, 2025

October 18, 2025

Constable Stabbed to Death : దొంగతనం కేసులో నిందితుడిని పట్టుకునేందుకు పోలీసులు బైక్​పై వెళతారు. అక్కడ దొంగను పట్టుకుని తమతో పాటు ద్విచక్ర వాహనంపై మధ్యలో ఎక్కించుకుని ఠాణాకు తీసుకెళ్తుంటారు. వారి వెనకే దొంగకు సంబంధించిన వ్యక్తులు మరో బైక్​పై ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని ఆ పోలీసులు గమనించరు. కొద్దిదూరం వెళ్లగానే ఆ దొంగ పోలీసులపై దాడి చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. ముందుగా డ్రైవ్​ చేస్తున్న పోలీసుపై దాడి చేసి, ఆ తర్వాత వెనక ఉన్న పోలీసుపై దాడి చేస్తాడు. ఆ తర్వాత వెనకే వస్తున్న తనవాళ్లతో కలిసి తప్పించుకుంటాడు. ఇది ఓ సినిమాలోని సీన్​. అచ్చం అలాంటి ఘటనే నిజామాబాద్​ జిల్లాలో జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఓ పోలీసు ప్రాణాలు వదిలాడు. నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. ఈ విషయంపై డీజీపీ సీరియస్​ అయ్యారు.

నిజామాబాద్​ నగరంలో ద్విచక్ర వాహనం చోరీ చేసిన నిందితుడిని పోలీస్​ స్టేషన్​కు తీసుకెళ్తుండగా, అతడు కత్తితో దాడి చేయడంతో ఓ కానిస్టేబుల్​ మృతి చెందాడు. పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నిజామాబాద్​లోని హాస్మీ కాలనీకి చెందిన రియాజ్​ (24) అనే వ్యక్తి ద్విచక్ర వాహనం దొంగలించాడు. అతడిని పట్టుకునేందుకు సీసీఎస్​ కానిస్టేబుల్​ ప్రమోద్ ​(42), అతని మేనల్లుడిని సాయంగా తీసుకుని శుక్రవారం రాత్రి ఆ కాలనీకి వెళ్లాడు.

అక్కడ రియాజ్​ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం బైక్​పై ఎక్కించుకున్నారు. కానిస్టేబుల్​ వాహనాన్ని నడుపుతుండగా, అతని మేనల్లుడు వెనక, మధ్యలో నిందితుడు కూర్చున్నారు. వారు సీసీఎస్​ పోలీస్​ స్టేషన్​కు వస్తుండగా వినాయక్​నగర్​ వద్ద నిందితుడు కత్తితో కానిస్టేబుల్ ఛాతిలో పొడిచాడు. ఆ వెంటనే ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన ప్రమోద్​ మేనల్లుడిపైనా దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈలోగా మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు ద్విచక్ర వాహనాలపై అక్కడికి వచ్చి, రియాజ్​ను తీసుకుని వెళ్లబోయారు.

ప్రమోద్​ మేనల్లుడి పరిస్థితి విషమం : అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన సీసీఎస్​ ఎస్సై విఠల్​ వారిని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. ఆయనపైనా కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యారు. స్వల్ప గాయాలైన ఎస్సై​, ఈ విషయాన్ని సీఐ శ్రీనివాస్​రాజ్​కు తెలిపారు. సీఐ, నాలుగో పోలీస్​ స్టేషన్​ ఎస్సై శ్రీకాంత్​లు వచ్చి ప్రమోద్​ను జీజీహెచ్​కు తరలించారు. కానీ అప్పటికే అతడు మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ధ్రువీకరించారు. ప్రమోద్​ మేనల్లుడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉండగా, నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. మృతి చెందిన కానిస్టేబుల్​ ప్రమోద్​కు భార్య, ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.

కానిస్టేబుల్​ హత్య ఘటనపై డీజీపీ ఆగ్రహం : నిజామాబాద్​ సీసీఎస్​ కానిస్టేబుల్​ ప్రమోద్​ హత్య ఘటనపై డీజీపీ శివధర్​​ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చోరీ కేసు నిందితుడిని పీఎస్​కు తరలిస్తుండగా కానిస్టేబుల్​ను పొడిచి పరారైన నిందితుడి ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిజామాబాద్​ సీపీని ఆదేశించారు. ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి పర్యవేక్షించాలని మల్టీ జోన్​-1 ఐజీపీకి డీజీపీ ఆదేశాలిచ్చారు. మృతి చెందిన కానిస్టేబుల్​ కుటుంబాన్ని పరామర్శించాలని సూచించారు.

October 18, 2025

CONSTABLE STABBED IN NIZAMABAD
THIEF WHO MURDERED A CONSTABLE
కానిస్టేబుల్​ను హత్య చేసిన దొంగ
TELANGANA CRIME NEWS
CONSTABLE STABBED

