రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏటా 8 వేల మంది మృతి - అందులో సగం ద్విచక్రవాహనదారులే

2020-2025 నవంబరు వరకు 1,20,657 రోడ్డు ప్రమాదాలు - అందులో 59,724 ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదాలే - మితిమీరిన వేగం, హెల్మెట్​ పెట్టుకోకపోవడం వల్లే మరణాలు

Two Wheeler Accidents on Andhra Pradesh Roads
Two Wheeler Accidents on Andhra Pradesh Roads (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Two Wheeler Accidents on Andhra Pradesh Roads: ఏ వైపు నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉందో, ఎప్పుడు ఎవరి ప్రాణం ఎలా పోతుందో అని ఎవరూ చెప్పలేని పరిస్థితి. బైక్‌పై రోడ్డెక్కిన మనిషి ఇంటికి వచ్చేదాక ఆ కుటుంబ సభ్యులకు అదో పెద్ద ఆందోళనే. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారిలో ఎక్కువ మంది ద్విచక్రవాహనదారులేనని సంబంధిత గణాంకాలు తెలుపుతున్నాయి. మితిమీరిన వేగం, హెల్మెట్‌ పెట్టుకోవాలన్న స్పృహ కూడా లేకపోవడమే శాపాలవుతున్నాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.

ప్రాణం విలువ బంధాన్ని కోల్పోయిన ఆ కుటుంబానికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండని ఏమరపాటు నిర్లక్ష్యం అంతులేని విషాదాన్ని నింపుతుంది. నిండు నూరేళ్ల జీవితాన్ని హరిస్తుంది. వారిని ప్రేమించే వారిని, వారిపై ఆధారపడ్డ వారిని సుడిగుండంలోకి నెట్టేస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ఏటా సగటున 8 వేల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వీరిలో 50 శాతం ద్విచక్రవాహనదారులే ఉండటం గమనార్హం. తలకు బలమైన గాయాలవ్వడం వల్ల ఎక్కువ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. బైక్‌ నడిపేవాళ్లు, వెనక కూర్చొన్న వాళ్లు హెల్మెట్‌ ధరిస్తే ప్రమాదం జరిగినా, ప్రాణాలు నిలబడతాయని తెలిసినా ఇంకా చాలా మంది నిర్లక్ష్యంగానే ఉంటున్నట్లు, ఏమవుతుందిలే అన్న ధీమా వారి ప్రాణాలను బలిగొంటోంది. హెల్మెట్‌ ధరించకపోవటం వల్ల రాష్ట్రంలో ఏటా సగటున 2,500-3,000 ప్రాణాలు రోడ్డుపాలవుతున్నాయి.

కారణాలివే: అతి వేగం కారణంగానే ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని నివేదికలు తెలుపుతున్నాయి. మితిమీరిన వేగంతో బండి నడిపేటప్పుడు ఆకస్మికంగా వాహనాన్ని అదుపు చేయడం కష్టమవుతోంది. దీంతో తీవ్ర ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. బైక్‌ డ్రైవింగ్‌ చేస్తూ సెల్‌ ఫోన్లో మాట్లాడటం, మద్యం మత్తులో వాహనం నడపటం, నిబంధనలు సరిగ్గా పాటించకపోవడం కూడా ప్రమాదాలను సంఖ్యను పెంచుతున్నాయి. ఓవర్‌టేక్‌ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముందు వెళ్తున్న వాహనాన్ని అధిగమించాలంటే ఎంత వేగంతో వెళ్లాలనేది కచ్చితంగా అంచనా వేయలేకపోవటం, ఎడమ వైపు నుంచి ఓవర్‌టేక్‌ చేయటం వంటివి ఘటనల సంఖ్యను పెంచుతున్నాయి.

రాష్ట్రంలో 2020 నుంచి 2025 నవంబరు వరకూ 1,20,657 రోడ్డు ప్రమాదాలు జరగగా అందులో 59,724 (49.49 శాతం) ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదాలే. ఆరేళ్ల గణాంకాలు విశ్లేషిస్తే సగటున ప్రతి గంటకూ రెండు నుంచి, మూడు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లు తేలింది. వాటిలో ఒకటి ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదం. 2025లో నవంబరు 30 వరకూ రాష్ట్రంలో 18,837 ప్రమాదాలు జరగ్గా 8,466 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందులో దాదాపు 45 శాతానికి పైగా ప్రమాదాలు, ప్రమాద మరణాలు ద్విచక్ర వాహనాలతో చోటు చేసుకున్నవే. ద్విచక్ర వాహనాలు ప్రమాదాలకు గురైనప్పుడు కనీసం ఒక్క మరణమైనా చోటు చేసుకునే ముప్పు అధికంగా ఉంటోంది.

9 ముప్పులు

  • ప్రమాదకరంగా ఓవర్‌టేకింగ్‌ చేయటం
  • నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్‌
  • వాహన నిర్వహణ సరిగ్గా లేకపోవడం
  • ఎక్కువ దూరం బైక్‌పై ప్రయాణించటం వల్ల అలసిపోవటం
  • మంచు కమ్మేసిన సందర్భాల్లో ముందున్న వాహనాలు సరిగ్గా కనిపించకపోవటం
  • రాత్రి వేళల్లో రహదారులు సరిగ్గా కనిపించకపోవటం
  • జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులపై వాహనం నడిపేటప్పుడు లేన్‌ డిసిప్లేన్‌ పాటించకపోవటం
  • వ్యతిరేక దిశలో వాహనాలు నడపటం
  • నైపుణ్యం, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు లేకుండా వాహనం నడపటం

అలా చేస్తే 11,139 మంది సేఫ్‌!

2020 నుంచి 2023 మధ్య రాష్ట్రంలో జరిగిన ద్విచక్ర వాహనాల ప్రమాదాల్లో 16,141 మంది మృతి చెందారు. అందులో 11,139 మంది (69.01 శాతం) ప్రమాద సమయంలో హెల్మెట్‌ ధరించలేదు. తలకు బలమైన గాయాలవడం వల్లే వారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శిరస్త్రాణం ధరించుంటే ఆ ప్రాణాలన్నీ దక్కేవి.

  • 11,139 మందిలో 7,765 మంది బైక్‌ నడిపే వారు కాగా, 3,374 మంది వెనక సీట్లో కూర్చొన్న వారు. బైక్‌ నడిపేవారికే కాదు, వెనక కూర్చొన్న వారు కూడా హెల్మెట్‌ ధరించటం ఎంత కీలకమో ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
  • ప్రమాదానికి గురై బైక్‌ మీద నుంచి కింద పడిపోయినప్పుడు తల రోడ్డు పక్కన ఉన్న డివైడర్‌ లేదా పేవ్‌మెంట్‌ను ఢీకొడితే ప్రాణాపాయం ఎక్కువ. ఇలాంటి సందర్భాల్లో హెల్మెట్‌ రక్షణ కీలకం.
  • ద్విచక్ర వాహన ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ శాతం మరణాలు తలకు గాయాలవ్వటం వల్లే సంభవిస్తున్నాయనేది పోలీసులు, రవాణా శాఖాధికారుల మాట. తలపై ఓ మోస్తరు దెబ్బ తగిలినా లోపలి భాగంలో రక్తస్రావమయ్యే ప్రమాదముంది. ఇది ప్రాణాంతకమవుతోంది. ప్రాణాలతో బయటపడ్డా కొన్ని సందర్భాల్లో నెలల తరబడి కోమాలోనే ఉండాల్సి వస్తోంది.
  • 2025లో విజయవాడ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో గతేడాది జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మొత్తం 366 మంది మృతి చెందగా అందులో 209 మంది ద్విచక్ర వాహన ప్రయాణికులే. వీరిలో ఎక్కువ మంది ప్రమాద సమయంలో హెల్మెట్‌ ధరించలేదు. ప్రాణనష్టం అధికంగా ఉండటానికి ఇదే కారణమైంది.

