మీకు ఎదురొచ్చినా - మీరు ఎదురెళ్లినా రిస్క్ మీకే : ప్రాణాలు తీస్తున్న బైకులు
గడిచిన తొమ్మిది నెలల్లో 9,553 టూ వీలర్ యాక్సిడెంట్స్ - ప్రాణాలు కోల్పోయిన 2,824 మంది -
Published : December 2, 2025 at 12:59 PM IST
Two-Wheeler Accidents Rise in Telangana : 'నేను మీకెదురొచ్చినా మీకే రిస్క్, నాకు మీరెదురొచ్చినా మీకే రిస్క్' అన్న బాలయ్య బాబు డైలాగ్ మాదిరి రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య భారీగా పెరిగిపోతుంది. ద్విచక్రవాహనం ఎదురొచ్చినా, దానికి ఎదురెళ్లినా ప్రమాదమే. ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల సంభవిస్తున్న దాదాపు సగం మరణాలకు ద్విచక్ర వాహనాలే కారణం. ఈ ఏడాది మొదటి తొమ్మిది నెలల్లో రాష్ట్రంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాలను విశ్లేషించినప్పుడు ఆ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
గత తొమ్మిది నెలల్లో తెలంగాణలో 20,031 యాక్సిడెంట్లు జరిగాయి. అందులో 9,533 ద్విచక్ర వాహనాల వల్ల జరిగినవే. ఈ ప్రమాదాల్లో 5,664 మంది చనిపోేయారు. అందులో టూ వీలర్ ప్రమాదంలో 2,824 మంది మరణించారు. అంటే టూవీలర్ యాక్సిడెంట్ల వల్ల మరణాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
- యాక్సిడెంట్ ప్రమాదాల్లో 1,189 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అందులో ద్విచక్ర వాహనాల వల్ల గాయాల బారిన పడిన బాధితులు 386 మంది.
- 17,323 మంది స్వల్పంగా గాయపడ్డారు. ఈ ద్విచక్ర వాహనాల వల్ల గాయపడింది 5,034 మంది.
- కేవలం 2 ద్విచక్ర వాహనాలు ఢీ కొట్టుకోవడం వల్ల 989 మంది చనిపోయారు.
- బైక్ ఢీ కొట్టడం వల్ల 309 మంది పాదచారులు మరణించారు.
అధిక సంఖ్యలో టూ వీలర్స్ : అందరి నిత్య జీవితాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు ఒక భాగంగా మారిపోయాయి. ఓ మోస్తరు సంపాదన ఉన్నవారు కూడా టూ వీలర్లను కొనుగోలు చేయటానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. బండి ఉంటే ఏ పనినైనా సులభంగా చేసుకోగలగటమే ఇందుకు కారణం. దీనికి తోడు ఇంట్లో అబ్బాయిలు ఉంటే చిన్నతనం నుంచే వారు వాహనాలపై తెలియని మమకారాన్ని పెంచుకుంటారు. డిగ్రీకి రాగానే ద్విచక్ర వాహనం కొనిపెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తారు. మరికొందరు స్నేహితుల ముందు హీరోయిజాన్ని ప్రదర్శించేందుకు కొంటుంటారు. ఇలా ఏదో రకమైన కారణాలతో టూ వీలర్స్ వాడకాలు అధికమయ్యాయి.
వేగానికి అదుపు ముఖ్యం : ఒక్కసారి వాహనం చేతికి రాగానే వారి వేగానికి ఎలాంటి అదుపు ఉండదు. పైగా ఇప్పుడు మార్కెట్లో అత్యంత వేగంగా వెళ్లే ద్విచక్ర వాహనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో టికెట్ ఛార్జీలు అధికంగా ఉండటంతో ఉద్యోగులు సైతం ద్విచక్ర వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇంటి పనులకు వాటినే ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒక్క హైదరాబాద్ నగరంలోనే సగటున రోజుకు 2 వేల ద్విచక్ర వాహనాలు రోడ్లపైకి వస్తున్నాయని అంచనా. రోడ్డు ప్రమాదంలో టూ వీలర్స్ ఎంత ప్రమాదకరంగా మారాయో యాక్సిడెంట్ల సంఖ్య చూస్తే అర్థమవుతుంది.
జాగ్రత్తలే శ్రీరామరక్ష : 'ద్విచక్ర వాహనాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారిలో దాదాపు సగం మంది 30 ఏళ్ల లోపువారే ఉంటున్నారు. అందులోనూ టీనేజీ పిల్లలే ఎక్కువ. హెల్మెట్ ధరించకపోవడం, అతి వేగం, కొందరు హీరోయిజాన్ని ప్రదర్శించటం వంటి మొదలైన పనులు అధిక ప్రమాదాలు జరగడానికి మూల కారణమవుతున్నాయి. వాహనాలను నెమ్మదిగా నడపడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలు నివారించవచ్చు. రోడ్డుకు అడ్డదిడ్డంగా వెళ్లడం, ముందు వెళుతున్న వాహనాలను కావాలని ఓవర్ టేక్ చేయడం వంటి వాటి వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ. ఇలాంటివి చేయకుండా సాఫీగా ట్రాఫిక్ నియమ నిబంధనలను పాటిస్తే, ఎలాంటి యాక్సిడెంట్లు జరగవు' అని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలే ప్రాణాలు కాపాడతాయని చెబుతున్నారు.
డ్రైవింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇలా చేస్తే డేంజర్! ఈ రోడ్ సేఫ్టీ టిప్స్ పాటిస్తే హ్యాపీ జర్నీ - Road Safety Tips
Road Accidents in cyberabad 2021: ఆ సమయాల్లోనే ఎక్కువగా రోడ్డు ప్రమాదాలు... జాగ్రత్త!