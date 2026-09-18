ఆస్ట్రేలియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఒకే కుటుంబంలో అత్తాకోడలు దుర్మరణం
ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం విశాఖపట్నానికి చెందిన ఒక కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. మెల్బోర్న్ నగరంలో జరిగిన ప్రమాదంలో అత్తాకోడళ్లు ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 10:14 AM IST
Visakhapatnam residents killed Melbourne : ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం విశాఖపట్నానికి చెందిన ఒక కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. మెల్బోర్న్ నగరంలో జరిగిన ప్రమాదంలో అత్తాకోడళ్లు ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. కళ్లెదుటే భార్య, కోడలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆ వృద్ధుడు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నాడు. శుభకార్యానికి వెళ్లిన వారు కానరాని లోకాలకు వెళ్లడంతో విశాఖలోని వారి బంధుమిత్రులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
విశాఖ నగరంలోని సీతమ్మధార ఎన్ఈ లేఅవుట్కు చెందిన జీటీ ప్రసాద్, రమాదేవి (67) దంపతులు ఇటీవల ఆస్ట్రేలియా వెళ్లారు. వీరి కుమారుడు, కోడలు బొమ్మలి నేహ (33) మెల్బోర్న్లోని పాయింట్ కుక్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లుగా స్థిరపడ్డారు. ఓ శుభకార్యంలో పాల్గొనేందుకు ప్రసాద్ దంపతులు అక్కడికి వెళ్లారు. బుధవారం రాత్రి వీరంతా బయటకు వెళ్లారు. కోడలు నేహ టయోటా కరోల్లా కారును నడుపుతోంది. పక్క సీట్లో అత్త రమాదేవి కూర్చున్నారు. వీరి కారు వెనుక వస్తున్న మరో కారులో మామ జీటీ ప్రసాద్ ఉన్నారు.
మితిమీరిన వేగమే బలి తీసుకుంది : రాత్రి సుమారు 9:40 గంటల సమయంలో బోర్డ్వాక్ బౌలేవార్డ్, ఇన్నిస్ఫెయిల్ డ్రైవ్ కూడలి వద్దకు వారి కారు చేరుకుంది. మలుపు వద్దకు రాగానే మరోవైపు నుంచి పోర్షే మకాన్ కారు వేగంగా దూసుకొచ్చింది. నేహ నడుపుతున్న టయోటా కారును బలంగా ఢీకొట్టింది. ఆ కూడలి వద్ద గరిష్ట వేగ పరిమితి గంటకు 60 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. కానీ పోర్షే కారు డ్రైవర్ మితిమీరిన వేగంతో వచ్చి ఢీకొట్టాడు. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో కారు నుజ్జునుజ్జయ్యింది. అందులో ఉన్న నేహ, రమాదేవి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచారు. కారు నడుపుతున్న 53 ఏళ్ల వ్యక్తికి సైతం గాయాలు కావడంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై మేజర్ కొలిజన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ యూనిట్ అధికారులు సీసీటీవీ ఫుటేజీల ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
విశాఖలో విషాదఛాయలు : ప్రమాదంలో భార్యను, కోడలిని కోల్పోయిన జీటీ ప్రసాద్ గతంలో విశాఖ షిప్యార్డులో ఉద్యోగం చేసి విరమణ పొందారు. ఆయన విశాఖపట్నం జిల్లా క్రికెట్ అసోసియేషన్ (వీడీసీఏ) మాజీ జాయింట్ సెక్రటరీగా, కోశాధికారిగా కూడా విశేష సేవలందించారు. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ నేహకు ఒక బాబు, పాప ఉన్నారు. పసిపిల్లలు తల్లిని కోల్పోవడంతో ఆ కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది.
మృతదేహాల తరలింపునకు ఏర్పాట్లు : ప్రమాదం జరిగిన తీరు అక్కడి తెలుగు వారిని సైతం కలచివేసింది. మృతదేహాలను మెల్బోర్న్ నుంచి విశాఖపట్నానికి తీసుకురావడానికి కనీసం పది రోజుల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని బంధువులు చెబుతున్నారు. మృతదేహాలను స్వదేశానికి తరలించేందుకు భారీగా ఖర్చవుతుంది. ఇందుకోసం ఆస్ట్రేలియాలోని తెలుగు కమ్యూనిటీ ముందుకొచ్చింది. 'గో ఫండ్ మీ' ద్వారా విరాళాలు సేకరిస్తోంది.
హోటల్లోకి దూసుకెళ్లిన కారు - ఇద్దరు మృతి