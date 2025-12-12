ఒకే గ్రామం- 2 పంచాయతీలు, 2 మండలాలు, రెండు జిల్లాలు - ఎక్కడంటే?
తెలంగాణలో ఈ గ్రామాలు వేరీ స్పెషల్ - ఒకే గ్రామం పరిధిలో రెండు గ్రామాలు, రెండు మండలాలు, 2 జిల్లాలు విస్తరించి ఉన్న వైనం - పక్కపక్కనే ఉన్న రెండు గ్రామాల పేర్లూ ఒక్కటే
Published : December 12, 2025 at 6:06 PM IST
Special Story on Allipalli, Mall Villages : ఒకే గ్రామం రెండు పంచాయతీలు 2 మండలాలు 2 జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉందంటే వినడానికే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ! పక్కపక్కనే ఉన్న రెండు గ్రామాల పేర్లు ఒకటే ఉండటం మీరెప్పుడైనా విన్నారా? నిజానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఇలాంటి గ్రామాలు ఉన్నాయి. మరి అవి ఏ జిల్లాల్లో ఉన్నాయి, వాటి ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసుకుందామా?
ఒకటే గ్రామంలో రెండు జిల్లాలు, 2 గ్రామాలు, 2 మండలాలు : చిన్న టౌన్లా కనిపించే రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మాల్ గ్రామం 2 జిల్లాలు, 2 మండలాలు, 2 గ్రామపంచాయతీల్లో విస్తరించి ఉంది. మాల్ గ్రామంలోని కొంతభాగం రంగారెడ్డి జిల్లాలోని యాచారం మండలం మాల్ పంచాయతీ పరిధిలో, మిగిలిన భాగం నల్గొండ జిల్లా చింతపల్లి మండలంలోని గొడుకొండ్ల పంచాయతీ పరిధిలో ఉంది. ఈ రెండు ప్రాంతాలను మర్రిగూడ వెళ్లే రహదారి విభజిస్తుంది.
గ్రామపంచాయతీలు వేరైనప్పటికీ మొత్తం ప్రాంతం మాల్గానే ప్రసిద్ధి అని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మాల్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో 12 వార్డులు, 3,639 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. అటు గొడుకొండ్ల పంచాయతీ పరిధిలో 14 వార్డులు, 4,882 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లోనూ మూడో విడతలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. నాగార్జునసాగర్ వైపు వెళ్తుంటే మాల్ తర్వాత వచ్చే కొలుకులపల్లి రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో ఉంటుంది. మాల్ పంచాయతీ ఇటీవల ఫ్యూచర్ సిటీలో కూడా భాగమవ్వడం విశేషం. ఇవి మాల్ గ్రామం వెనకున్న ఆసక్తికరమైన విశేషాలు. అసలు ఇలాంటి ఓ గ్రామం కూడా ఉందని చాలా మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తుంటారు.
రెండు గ్రామాల పేర్లు అల్లిపల్లి : ఇలాంటిదే మరో కథ ఇది. ఆ ఊరు, కాదుకాదు ఆ ఊళ్ల పేర్లు అల్లిపల్లి. అదేంటి ‘ఊళ్ల పేర్లు’ అనుకుంటున్నారా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా అక్కడ రెండు గ్రామాలది ఒకే పేరు. అదే అల్లిపల్లి. ఈ పేరుతో ఉన్న రెండు ఊళ్లు ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒకటి, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒకటి ఉన్నాయి. ఇందులో వింతేముందేలే అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడే ఉంది అసలు కథ. ఒకే పేరుతో ఉన్న ఈ రెండు గ్రామాలు పక్కపక్కనే ఉండడమే విశేషం. మరి అల్లిపల్లి గ్రామం ప్రత్యేకతలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
వివరాల్లోకి వెళితే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గం దమ్మపేట మండలంలోని అల్లిపల్లి గ్రామం పక్కనే అదే పేరుతో ఉన్న ఊరు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలంలోనిది. రెండూ పంచాయతీ కేంద్రాలే. అందుకే సమీప గ్రామాల్లోని ప్రజలు ఒక్కోసారి అయోమయానికి గురవుతుంటారు. తెలంగాణలోని అల్లిపల్లి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అఖినేపల్లి పంచాయతీ పరిధిలో ఉండేది. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం 2019 స్థానిక ఎన్నికల వేళ ప్రత్యేక పంచాయతీగా అల్లిపల్లి ఏర్పడింది. నాటి, ప్రస్తుత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రెండు పర్యాయాలు పంచాయతీ ఎన్నికలు లేకుండా ఏకగ్రీవమైంది. ఇలాంటి గ్రామాలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. అలాంటివే ఈ రెండు గ్రామాలు. ప్రతి ప్రాంతానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అలాంటివి ఏదో ఓ సందర్భంలో బయటకు వస్తుంటాయి.
