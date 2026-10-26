గుంటూరు జిల్లాలో విషాదం - ఈతకు వెళ్లి ఇద్దరు విద్యార్థుల దుర్మరణం
పొన్నూరులో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. టిట్కో గృహాల సమీపంలోని మంచినీటి చెరువులో ఈతకు వెళ్లిన ఇద్దరు విద్యార్థులు నీటమునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 6:58 PM IST
Ponnur Students Drown : గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు పట్టణంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. సరదాగా ఈత కొడదామని వెళ్లిన ఇద్దరు విద్యార్థులు విగతజీవులుగా మారారు. టిట్కో గృహాల సమీపంలో ఉన్న మంచినీటి చెరువు వారి పాలిట మృత్యుపాశంగా మారింది. నిన్నటి నుంచి కనిపించకుండా పోయిన ఆ ఇద్దరు యువకులు, నేడు చెరువులో శవాలై తేలడంతో పట్టణంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మృతులను షేక్ షాజహాన్ (18), సత్తార్ (16)లుగా గుర్తించారు. షాజహాన్ ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో పాలిటెక్నిక్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. సత్తార్ పొన్నూరులోని మరో ప్రైవేటు కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు. వీరు నిన్న ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లి తిరిగి రాలేదు. రాత్రి ఎంతసేపటికీ రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. చుట్టుపక్కల, బంధువులు, స్నేహితుల ఇళ్లలో గాలించినా వారి ఆచూకీ లభించలేదు.
చెరువు గట్టున వస్తువులు : ఈ క్రమంలో ఈరోజు ఉదయం నిడుబ్రోలు పరిధిలోని 100 ఎకరాల చెరువు గట్టు సమీపంలో ఆ ఇద్దరు విద్యార్థులకు సంబంధించిన దుస్తులు, ఇతర వస్తువులను స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులకు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. బట్టలు గట్టున ఉండటంతో చెరువులో ఈతకు దిగి మునిగిపోయి ఉంటారని అనుమానించారు.
స్థానికుల సాయంతో చెరువులో ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కొంతసేపటికే ఇరువురి మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. చేతికొచ్చిన పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. వారి రోదనలు స్థానికులను తీవ్రంగా కలచివేశాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పొన్నూరు ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, పూర్తి వివరాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.