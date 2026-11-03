అర్థం లేని భయంతో పరుగు - ఇద్దరు విద్యార్థులను బలి తీసుకున్న మృత్యుదేవత
Two Students Died After Current Shock : పొలాల్లో విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఇద్దరు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు మృతి చెందారు. పంట రక్షణ కోసం రైతు విద్యుత్ తీగలు అమర్చినట్లు సమాచారం.
Published : November 3, 2026 at 2:19 PM IST
పొద్దస్తమానం చదువులు, ర్యాంకులంటూ తరగతి గదిలో అలసిపోయిన వారి మొదడుకు కాస్త ప్రశాంతతను ఇద్దామనుకున్నారు. అందులోనూ గ్యాంగ్లో ఓ స్నేహితుడి పుట్టినరోజు. ఇక ఇంతకంటే మంచి అవకాశం ఏముంటుంది స్నేహితులతో జాలీగా సమయం గడపడానికి. అందుకే వారంతా కలిసి పార్టీ చేసుకుందామనుకున్నారు. పచ్చని పొలాల్లో ప్రశాంతంగా ఉంటుందని ఊరి శివారుకు చేరుకున్నారు. కేక్ కట్టింగ్, మందు అంటూ కాసేపు అంతా సరదాగా గడిచింది.
కానీ వారి సరదా విషాదంగా మారేందుకు ఎంతో సమయం పట్టలేదు. అటుగా వెళ్తున్న పోలీస్ సైరన్ విని అంతా భయంతో పరుగులు తీశారు. ఆ తర్వాత బర్త్డే సెలబ్రేషన్ కోసమని వచ్చిన పన్నేండు మందిలో పది మంది మాత్రమే ఇంటికి చేరుకున్నారు. మరి వారిలో మిగిలిన ఇద్దరు ఏమయ్యారు? భయంతో వారు తీసిన పరుగులు చివరకు వారి జీవితంలో ఎలాంటి విషాదాన్ని నింపాయి? పూర్తి వివరాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.
మరో ఏడాదిలో పట్టభద్రులవుతారు
ఇంజినీరింగ్ పట్టా పొంది ఉన్నతంగా స్థిరపడాలని ఎన్నో కలలు కన్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రముఖ కళాశాలలో సీటు సంపాదించారు. ఇంకో ఏడాదిలో వారు పట్టభద్రులవుతారు. మంచి ఉద్యోగం వస్తుందని, ఇక మా కుటుంబ భవిష్యత్కు ఏ బెంగా ఉండదనుకున్న వారి కలలు కల్లగా మారాయి. స్నేహితుడి పుట్టిన రోజు జరుపుకుందామని జాలీగా వెళ్లిన వారు చివరకు విగతజీవులుగా మారారు.
చేతికి అందివచ్చిన కుమారులు మృత్యుదేవతకు బలికావడంతో ఆ తల్లిదండ్రుల రోదన మిన్నంటింది. పోలీసుల సైరన్ విని భయంతో వారు తీసిన పరుగులే వారిని మృత్యుకూపంలోకి నెట్టాయి. హోరెత్తించే సిటీ లైఫ్కు దూరంగా వారు పచ్చని పొలాలను తమ పార్టీకి అడ్డాగా మార్చుకోవడమే వారి పాలిట శాపమైంది. పొలాల మధ్య పంట రక్షణ కోసం దాగిన మృత్యుదేవత ఇద్దరు అమాయకుల ప్రాణాలను కబళించింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
యవ్వనం ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగా పరుగులు తీస్తుంటుంది. స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయాలన్న తపనలో ఒక్కోసారి చేసే చిన్న పొరపాట్లే ప్రాణాల మీదకు తీసుకువస్తాయి. అలాంటి ఓ చిన్న పొరపాటే ఇద్దరు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులను మృత్యుఒడికి చేర్చింది. ఏపీలోని అమలాపురానికి చెందిన యశ్వంత్, రాజేంద్రనగర్లోని ఉప్పర్పల్లికి చెందిన మోక్షచరణ్ ఇద్దరూ స్నేహితులు.
ఇద్దరూ మొయినాబాద్లోని ప్రముఖ కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి స్నేహితుడు అరుణ్ పుట్టిన రోజు కావడంతో మరో 10 మందితో స్నేహితులతో కలిసి మొయినాబాద్లోని పెద్దమంగళారం శివారులో ఉన్న ఓ వ్యవసాయ పొలం దగ్గర పార్టీకి ప్లాన్ చేశారు. కానీ అదే వారికి ఆఖరి వేడుక అవుతుందని ఊహించలేదు.
దారి ముగియడంతో భయంతో పొలాల్లోకి పరుగులు
చీకటి పడిన ఆ పొలాల మధ్య పార్టీ చేసుకుంటున్న సమయంలో అటుగా పోలీసుల ప్యాట్రోలింగ్ వాహనం సైరన్ వినిపించింది. పోలీసులను చూడగానే ఎక్కడ దొరికిపోతామో అన్న కంగారులో విద్యార్థులంతా అక్కడి నుంచి బైక్లపై పారిపోయారు. కొంతదూరం వెళ్లాక దారి ముగిసిపోవడంతో వాహనాలను వదిలేసి చీకట్లో పక్కనే ఉన్న వరి పొలాల వైపు పరుగెత్తారు. రైతులు అడవి పందుల నుంచి పంటను కాపాడుకునేందుకు పొలం చుట్టూ అమర్చిన విద్యుత్ తీగలను వారు చీకట్లో గమనించలేదు. భయంతో పరుగుపెడుతున్న యశ్వంత్, మోక్షచరణ్ ఆ తీగలు తగిలి కరెంట్ షాక్తో అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయారు.
ఇంజినీరింగ్ చదువుతున్న 10 మంది విద్యార్థులు పార్టీ చేసుకుందామని మనిషికి రూ.500 చొప్పున డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకున్నారు. దాంతో బీర్లు తెచ్చుకుని పెద్దమంగళారం గ్రామంలో వ్యవసాయం పొలంలో కూర్చొని రాత్రి బీర్లు తాగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అటుగా వచ్చిన ప్యాట్రోలింగ్ వాహనాన్ని చూసి వాళ్లు భయపడి అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. ఓ కిలోమీటర్ వెళ్లిన తర్వాత రోడ్డు డెడ్ ఎండ్ కావడంతో వాహనాలు అక్కడే పార్క్ చేసి ఇద్దరు పిల్లలు వరి పొలం వైపు పారిపోయారు. వరి పొలంలోకి అడవి పందులు రాకుండా పెట్టిన విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు. - మల్లికార్జున్ రెడ్డి, మొయినాబాద్ సీఐ
విద్యుత్ తీగలు తగిలి షాక్
స్నేహితులు కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన మిగతా వారు వెనక్కి వచ్చి వెతకటం ప్రారంభించారు. విద్యుత్ తీగలు తగిలి పడి ఉన్న యశ్వంత్, మోక్షచరణ్లను చూసి షాక్కు గురయ్యారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కాపాడే ప్రయత్నం చేసినా లాభం లేకపోయింది. అప్పటికే వారిద్దరూ కరెంట్ షాక్తో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతదేహాలను ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. పంటను రక్షించుకునేందుకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పొలం చుట్టూ విద్యుత్ తీగలు అమర్చిన రైతుపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
విద్యుత్ తీగలు ఏర్పాటు చేసిన రైతుపై కేసు
పంటలను కాపాడుకునేందుకు రైతులు ఇష్టానుసారంగా విద్యుత్ తీగలు అమర్చడం వల్ల అమాయక ప్రాణాలు బలవుతున్నాయని మొయినాబాద్ సీఐ మల్లికార్జున్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, ప్రాణనష్టం లేని సోలార్ ఫెన్సింగ్ విధానాన్ని వాడాలని రైతులకు సూచించారు. పంట రక్షణ పేరుతో నిబంధనలను అతిక్రమించిన రైతులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అర్థం లేని భయంతో వారు తీసిన పరుగు, పంటను కాపాడుకుందామనుకున్న ఓ రైతు నిర్లక్ష్యం, కుమారులే ప్రాణంగా బతుకుతున్న తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోతను మిగిలించాయి. రెండు కుటుంబాల భవిష్యత్లో తీరని వ్యథకు కారణమయ్యాయి.
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