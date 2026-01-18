ETV Bharat / state

పండుగ వేళ విషాద ఛాయలు - వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలు

సంక్రాంతి పండుగవేళ రాష్ట్రంలో పలు విషాద ఘటనలు - వేర్వేరు ఘటనల్లో నలుగురు మృతి - పలు జిల్లాల్లో రోడ్డు ప్రమాదాలు

Road Accidents and Deaths in AP
Road Accidents and Deaths in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 6:03 PM IST

Road Accidents and Deaths in AP : సంక్రాంతి పండుగవేళ రాష్ట్రంలో పలు విషాద ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. కుటుంబసభ్యులతో కలిసి పండగను ఎంతో సంతోషంగా జరుపుకొని తిరుగు ప్రయాణాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు ఒకరైతే, అన్నవరంలో స్వామివారిని దర్శించుకొని తిరిగి వస్తుండగా చనిపోయిన వారు మరోకరు. అలాగే సెలవులకు స్వగ్రామానికి వచ్చిన ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి. ఇలా ఆనంద క్షణాలు మరువక ముందే అనంతలోకాలకు వెళ్లిపోయారు.

మృతి చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు మణికుమార్‌, పుష్పరాజ్‌ (EENADU)

ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్ల మృతి : సంక్రాంతి సెలవులకు స్వగ్రామానికి వచ్చిన ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిచెందిన ఘటన అన్నమయ్య జిల్లా కంభంవారిపల్లె మండలంలో కలకలకం రేపింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బండవంటిపల్లెకి చెందిన ఆరుగురు యువకులు శనివారం మద్యం తాగేందుకు గ్రామశివారుకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు యువకులు మణి (35), పుష్పరాజ్‌ (27) అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అనంతరం వీరిని పీలేరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతిచెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మణి చెన్నైలో, పుష్పరాజ్‌ బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. మణికి భార్య, కుమారుడు ఉన్నారు. పుష్పరాజ్‌కి ఇంకా వివాహం కాలేదు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

దర్శనం అనంతరం రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన హిమజ (EENADU)

దర్శనం అనంతరం రోడ్డు ప్రమాదం : మరోవైపు విశాఖపట్నానికి చెందిన నవ దంపతులు అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి దర్శనం చేసుకొని తిరిగి ప్రయాణమై ఇంటికి వస్తుండగా శుక్రవారం రాత్రి ఎన్‌ఏడీ వంతెనపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వధువు మృతి చెందింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఎయిర్‌పోర్టు పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఎంవీపీ కాలనీ దరి ఎస్‌బీఐ కాలనీ చెందిన మువ్వ రమా హిమజ(27) బీఫార్మసీ పూర్తి చేసింది. గత సంవత్సరం అక్టోబరులో మధురవాడకు చెందిన ఎం.వి.వి.వినీష్‌తో వివాహమైంది. వినీష్‌ హైదరాబాద్‌లోని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. భార్యాభర్తలిద్దరు కూడా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోనే ఉంటున్నారు. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా ఈనెల 14న ఇద్దరూ నగరానికి వచ్చారు.

ఈనెల 16వ తేదీన ఉదయం కారులో అన్నవరం వెళ్లి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయించుకొని తిరిగి ఇంటికి వస్తున్న క్రమంలో శుక్రవారం(16-01-26) రాత్రి 12 గంటల సమయంలో ఎన్‌ఏడీ వంతెనపైకి రాగానే ఒక్కసారిగా కారు టైర్‌ పంక్చర్‌ అయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా కారు అదుపు తప్పింది. ఎన్‌ఏడీ వంతెనపై ఉన్న రోటరీ డివైడర్‌ను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో హిమజ తలకు బలమైన గాయం కావడంతో వెంటనే 108లో చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు.

చికిత్స పొందుతూ శనివారం(17-01-26) తెల్లవారుజామున మృతి చెందారు. కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఎయిర్‌పోర్టు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. హిమజ తండ్రి మువ్వ నారాయణ డ్రెడ్జింగ్‌ కార్పొరేషన్‌లో సీమ్యాన్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. నారాయణకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. మొదటి కుమార్తె హిమజ, అల్లుడిని సంక్రాంతి పండగకి ఇంటికి పిలిపించి వారికి ఆతిథ్యం అందజేసి వారితో ఆనందంగా గడిపారు. ఇంతలోనే కుమార్తె రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందడంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

లారీ, పలు కార్లు ఢీ : మరోవైపు జాతీయ అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం గొడిచెర్ల వద్ద రహదారిపై లారీ, పలు కార్లు ఢీకొన్నాయి. విశాఖ నుంచి తుని వైపుగా వెళ్తున్న ఓ కారు ముందు వెళుతున్న లారీకి తగలింది. ఇందులో ఉన్న వారికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. ఇదే మార్గంలో వస్తున్న మూడు కార్లు కూడలి వద్ద అకస్మాత్తుగా ఆగడంతో ఒకదాన్నొకటి ఢీకొన్నాయి. ఇందులో ప్రయాణిస్తున్న పలువురు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు. పోలీసులు, స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు కలుగకుండా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.

ఆరేళ్ల బాలుడు మృతి : విజయనగరం జిల్లా పూసపాటిరేగ మండలంలోని పేరాపురం వద్ద శనివారం జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆరేళ్ల బాలుడు మృతిచెందాడు. తండ్రి, మరో బంధువు ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లారీ చోదకుడి అతి వేగం ఓ పసి ప్రాణాన్ని చిదిమేసింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా జి.సిగడాం మండలం సంతఉరిటి గ్రామానికి చెందిన ఎస్‌.కిరణ్‌కుమార్‌ విశాఖ నగరం గోపాలపట్నం ప్రాంతంలో కుటుంబంతో స్థిరపడ్డారు. అక్కడే అచ్యుతాపురంలోని ఓ ఫార్మా కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం విశాఖకు చెందిన భవానీతో అతనికి వివాహమైంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. సంక్రాంతి పండగని పెద్ద కుమారుడు కనీశ్​(6)తో కలిసి శుక్రవారం శ్రీకాకుళం జిల్లా లావేరు మండలం అదపాక బంధువుల ఇంటికి వచ్చారు.పండగ అనంతరం ఆయన శనివారం తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు.

వారిద్దరూ ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా వెనక నుంచి వచ్చిన పాల లారీ ఒక్కసారిగా బలంగా ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో కనీష్‌ ఘటనా స్థలంలోనే అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తండ్రి కిరణ్‌ కుమార్‌కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వీరితో పాటు వాహనంపై వస్తున్న కిరణ్‌ మామయ్య కుమారుడు బూడిత లోకేశ్‌కు కూడా తీవ్ర గాయాలవ్వడంతో పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. చికిత్స నిమిత్తం క్షతగాత్రులను అంబులెన్స్‌లో విజయనగరం జిల్లా కేంద్ర ఆసుపత్రికి తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం కిరణ్‌కుమార్‌ను వైజాగ్‌ తరలించారు. ఎస్సై దుర్గాప్రసాద్‌ ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ప్రయాణికులకు తప్పిన ప్రమాదం : కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ మండలంలోని చిన్నహుల్తి సమీపంలో బస్సు ప్రయాణికులకు ప్రమాదం తప్పింది. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఈరన్న స్వామి ఆలయం వద్ద దాటిన తర్వాత కర్ణాటకకు చెందిన ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు రేడియేటర్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. అక్కడ ఉన్న కొందరు యువకులు ఆలయ సమీపంలో ఉన్న కుళాయిల నుంచి నీరు తెచ్చి బస్సుకు మంటలు వ్యాపించకుండా నివారించారు. స్థానికుల వివరాల మేరకు, మంత్రాలయం నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తున్న ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఒకటి ఈరన్న స్వామి ఆలయం వద్ద నిలిచిపోయింది. ఎంతసేపటికీ స్టార్ట్‌ కాకపోవటంతో ప్రయాణికులను వేరే బస్సులో పంపించేశారు.

అనంతరం టీ స్టాల్‌ వద్ద వాహనచోదకుడు టీ తాగుతుండగా బస్సు ముందుభాగంలో ఉన్న రేడియేటర్‌లో ఒక్కసారిగా మంటలు రావడాన్ని గమనించారు. ఆయన కేకలు వేయటంతో అక్కడున్న కొందరు యువకులు మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులను ముందుగానే తరలించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనపై పత్తికొండ పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

