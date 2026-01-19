ETV Bharat / state

శనివారం రాత్రి ఊరికి సమీపంలో మద్యం తాగిన ఆరుగురు స్నేహితులు - ఆపై కింద పడిపోయి, అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన మణికుమార్, పుష్పరాజ్‌ - ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తుండగా మృతి

Published : January 19, 2026 at 1:28 PM IST

Two Software Engineers Died After Drinking Too Much Alcohol in Annamayya District: కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకున్న వారు విగతజీవులయ్యారు. వారి కుటుంబాల్లో కన్నీరు నింపారు. పండుగ వేళ విషాధ ఛాయలు అలుముకున్నాయి. సంక్రాంతిని సంతోషంగా జరుపుకున్న మిత్రులు అందరూ ఒకచోట కలిశారు. ఆ ఆనందంలో వారంతా అతిగా మద్యం తాగారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లు మృతి చెందారు. అసలేం జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఈ ఘటన అన్నమయ్య జిల్లా కంభంవారిపల్లె మండలంలో చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై శివకుమార్‌ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. బండవడ్డిపల్లెకు చెందిన మణికుమార్‌(35) చెన్నైలో, పుష్పరాజ్‌(22) బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్లుగా పని చేస్తున్నారు. వీరు సంక్రాంతి పండగకు స్వగ్రామానికి వచ్చారు. దీంతో స్థానికంగా ఉన్న మరో నలుగురు స్నేహితులతో కలిసి శనివారం రాత్రి ఊరికి సమీపంలో మద్యం తాగారు.

మార్గమధ్యలోనే మృతి: ఈ క్రమంలో మణికుమార్, పుష్పరాజ్‌ కింద పడిపోయి, అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లారు. వెంటనే వారిని పీలేరులోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా వైద్యులు పరీక్షించి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సిఫార్సు చేశారు. అక్కడికి తరలిస్తుండగా మణికుమార్‌ మార్గం మధ్యలోనే చనిపోగా, పుష్పరాజ్‌ చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. పీలేరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో శవపరీక్షలు పూర్తి చేశారు. యువకులు అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందడంతో బండవడ్డిపల్లెలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్న కుటుంబాలు: మణికుమార్‌కు భార్య, రెండేళ్ల వయసున్న కుమారుడు ఉన్నారు. పుష్పరాజ్‌కు వివాహం కాలేదు. మృతుల కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపించారు. కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు మొదలుపెట్టారు. రాయచోటి డీఎస్పీ కృష్ణమోహన్‌ ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడారు. అధిక మోతాదులో మద్యం తాగడమే మరణాలకు కారణమని ప్రాథమికంగా అంచనా వేసినట్లు తెలిపారు. రెండు ప్రత్యేక బృందాలతో లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మద్యం నమూనాలను ల్యాబ్‌కు పంపి పరీక్షలు నిర్వహిస్తామన్నారు.

అతిగా తాగడమే వారి ప్రాణాలు తీసింది: ఆరుగురు కలిసి ఒకే రకం మద్యం తాగారు. వారిలో ఇద్దరు మరణించారని అన్నమయ్య జిల్లా, ఎక్సైజ్‌ సూపరింటెండెంట్ మధుసూదన్ తెలిపారు. అతిగా మద్యం తాగడంతోనే వారు మరణించినట్లు పోస్టుమార్టం నివేదికలో తేలిందని ఆయన అన్నారు. మిగిలిన నలుగురూ ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారని, మద్యంలో ఎలాంటి లోపమూ లేదని ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించినట్లు ఎక్సైజ్‌ సూపరింటెండెంట్ మధుసూదన్ వెల్లడించారు.

దైవదర్శనం అనంతరం తిరుగుప్రయాణంలో ప్రమాదం: మరోవైపు విశాఖపట్నానికి చెందిన నవ దంపతులు అన్నవరం సత్యనారాయణ స్వామి దర్శనం చేసుకొని తిరిగి ప్రయాణమై ఇంటికి వస్తుండగా శుక్రవారం రాత్రి ఎన్‌ఏడీ వంతెనపై జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో వధువు మృతి చెందింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఎయిర్‌పోర్టు పోలీసులు తెలిపిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఎంవీపీ కాలనీ దరి ఎస్‌బీఐ కాలనీ చెందిన మువ్వ రమా హిమజ(27) బీఫార్మసీ పూర్తి చేసింది. గత సంవత్సరం అక్టోబరులో మధురవాడకు చెందిన ఎం.వి.వి.వినీష్‌తో వివాహమైంది. వినీష్‌ హైదరాబాద్‌లోని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. భార్యాభర్తలిద్దరు కూడా ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లోనే ఉంటున్నారు. సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా ఈనెల 14న ఇద్దరూ నగరానికి వచ్చారు.

