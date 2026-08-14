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ఆ ఊరికి 2 పంచాయతీలు, ఇద్దరు సర్పంచ్​లు - ఎవరిది ఏ ఊరో తెలియక అంతా తికమక!

ఒకే ఊరు - ఇద్దరు సర్పంచులు, రెండు మండలాలు - అన్నీ డబుల్​ - వాటితో పాటే సమస్యలూ రెట్టింపు స్థాయిలో - అయోమయానికి గురవుతూ కేంద్రాల చుట్టూ తిరుగుతున్న గ్రామస్థులు

Two Sarpanch for One Village in Suryapet
Two Sarpanch for One Village in Suryapet (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2026 at 2:09 PM IST

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Two Sarpanch for One Village in Nalgonda : ఏ ఊరికైనా ఒక సర్పంచి. ఒకటే గ్రామ పంచాయతీ, మండలం ఉంటుంది. కానీ ఈ గ్రామానికి మాత్రం ఇద్దరు సర్పంచులు ఉండటం విశేషం. అంతేకాదు ఆ పల్లె రెండు పంచాయతీలే కాదు, రెండు మండలాల పరిధిలో ఉంది. అన్నీ డబుల్​ ఉన్నా సమస్యలూ రెట్టింపు స్థాయిలో ఉండటం విచారకరం. ఈ వివరాలు తెలియాలంటే సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం మండలం కంచుగట్లగూడేనికి వెళ్లాల్సిందే.

ఏ మండలానికి వెళ్లాలో తెలియని పరిస్థితి : ఈ గ్రామంలో మొత్తం 50 కుటుంబాలు, 147 మంది ఓటర్లున్నారు. జాజిరెడ్డిగూడెం మండలంలోని జాజిరెడ్డిగూడెం గ్రామానికి 12 కుటుంబాలను (42 మంది ఓటర్లు), మిగిలిన 38 కుటుంబాలను (105 మంది ఓటర్లు) నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన నాగారం మండలంలోని పేరబోయినగూడెం గ్రామ పంచాయతీకి కేటాయించారు. దీంతో ఇక్కడి ప్రజలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పని నిమిత్తం కొంత మంది 6 కి.మీ దూరంలో ఉన్న జాజిరెడ్డిగూడెం మండల కేంద్రమైన అర్వపల్లికి వెళ్లాలి. మరికొంత మంది మూడు కి.మీ దూరంలో ఉన్న నాగారానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఇదిలా ఉండగా ప్రజలు ఇరు మండలాలకు చెందిన వారు కాడవంతో ఆయా మండలాల అధికారులు పనుల నిమిత్తం వస్తున్న ప్రజలు ఏ మండలానికి చెందిన వారో నిర్ధారించుకోలేక కొన్నిసార్లు అయోమయానికి గురవుతూ వారిని రెండు మండల కేంద్రాల చుట్టూ తిప్పుతున్నారు.

'గతంలో ఉమ్మడి జాజిరెడ్డిగూడెం మండలంగా ఉన్నప్పటి నుంచి 60 ఏళ్లుగా మా గ్రామం మొత్తాన్ని ఒకటిగానే ఉంచాలని కోరుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. దీంతో మేం ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. కలెక్టర్​ స్పందించి గ్రామాన్ని మొత్తం ఒకే పంచాయతీగా కేటాయించి అభివృద్ధి చేయాలి'' - దడిగే మల్లేశ్​, గ్రామస్థుడు

పేరబోయినగూడెం పరిధిలోకి తేవాలని కోరుతున్న గ్రామస్థులు : గ్రామంలో మురుగు కాల్వల శుభ్రత, వీధి దీపాలు, గ్రామ సభల నిర్వహణ విషయాల్లో రెండు పంచాయతీల మధ్య నిర్లక్ష్యానికి గురవుతూ వెనకబడి పోతున్నారు. అలాగే గ్రామంలో గ్రామ సభలు, ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఒకే గ్రామానికి చెందిన ప్రజలు వేర్వేరు పంచాయతీలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఇలా రెండు పంచాయతీల కింద ఉండటంతో అధికారులు, నాయకులు ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని, కనీసం ఊరికి రహదారి సౌకర్యం కూడా సరిగా లేదని గ్రామస్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో తమ గ్రామాన్ని మొత్తం దగ్గరలో ఉన్న పేరబోయినగూడెం పరిధిలోకి తేవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

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