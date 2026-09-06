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రేపే వివాహం - ఇంతలోనే విషాదం - వెలిగొండ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతు

వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతుపై మంత్రులు నిమ్మల, గొట్టిపాట్టి ఆరా - యువకుల గల్లంతుపై మార్కాపురం కలెక్టర్, ఎస్పీతో మాట్లాడిన మంత్రులు- యువకుల కోసం గాలింపు విస్తృతం చేయాలని ఆదేశించిన నిమ్మల

Tragedy at Veligonda Feeder Canal
వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 11:34 AM IST

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Tragedy at Veligonda Feeder Canal : పెళ్లి వేడుకలతో కోలాహలంగా ఉండాల్సిన ఆ ఇంట విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మరికొద్ది గంటల్లో పెళ్లిపీటలెక్కాల్సిన వరుడు కాలువ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయిన ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర శోకాన్ని నింపింది. పూలసుబ్బయ్య వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ ఫీడర్‌ కాలువలో శనివారం ఇద్దరు యువకులు గల్లంతయ్యారు. వీరిద్దరూ ఒకే గ్రామానికి చెందిన వారు కావడంతో గ్రామంలో విషాదఛాయులు అలుముకున్నాయి.

సరదాగా వెళ్లారు ఇంతలోనే: పెద్దదోర్నాల మండలంలోని కటకానిపల్లె గ్రామానికి చెందిన పుప్పాల రాజ్‌కుమార్‌కు సోమవారం వివాహం జరగాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో ఆనందంలో తన ఆరుగురు స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా గ్రామ సమీపంలో శనివారం వెలిగొండ ఫీడర్‌ కాలువ 17.7 కి.మీ వద్ద ప్రవహిస్తున్న కృష్ణా జలాలను చూసేందుకు వెళ్లారు. అక్కడ సరదాగా ఈత కొడదామని రాజ్‌కుమార్, పుప్పాల వినయ్‌కుమార్‌లు ర్యాంప్‌ ద్వారా కాలువలోకి దిగారు. అయితే నీటి ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో ఇద్దరూ నీటిలో కొట్టుకుపోయారు.

Tragedy at Veligonda Feeder Canal
వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫీడర్ కెనాల్‌లో గల్లంతైన యువకులు వినయ్​కుమార్, రాజ్​కుమార్ (ETV Bharat)

తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం: వారిద్దరూ కొట్టుకుపోతుండటం గమనించిన స్నేహితుడు రాజు కాలువలోకి దిగాడు. వారు కొట్టుకుపోవడంతో అతను కాలువలో ఈదుకుంటూ అవతలి గట్టుకు వెళ్లి ప్రాణాలు దక్కించుకున్నాడు. సమాచారం అందకున్న సీఐ అజయ్‌కుమార్, తహసీల్దార్‌ అశోక్‌కుమారెడ్డిలు సిబ్బందితో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వై.పాలెం టీడీపీ నియోజకవర్గ బాధ్యుడు గూడూరి ఎరిక్షన్‌బాబు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ఆర్డీవో శివరామిరెడ్డి ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు.

ఒకగానొక్క కుమారుడు: పుప్పాల పెద్ద ఆవులయ్యకు రాజ్​కుమార్ ఒక్కగానొక్క కుమారుడు. పెద్దదోర్నాలలోని అపోలో ఫార్మసీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈనెల 7న రాజ్​కుమార్​కు వివాహం చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. శనివారమే పెళ్లికుమార్తె ఊరైన అర్థవీడు మండలం మావుటూరుకు సాంప్రదాయబద్ధంగా ముడుపు కూడా పంపించారు. "బయటకు వెళ్లి వస్తా" అని ఇంట్లో చెప్పి వెళ్లిన కుమారుడు కాలువ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాడనే సమాచారం అందడంతో కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.

కారు డ్రైవర్‌గా కుటుంబసభ్యులను పోషిస్తూ: మరోవైపు ఇసాక్, రాములమ్మ కుమారుడు వినయ్‌కుమార్‌. తండ్రి చిన్నప్పుడే చనిపోయాడు. దీంతో తల్లి రాములమ్మ వినయ్‌తో పాటు తమ్ముడిని, చెల్లిని పోషించింది. ఇంటికి పెద్దవాడైన వినయ్‌ కారు డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తూ కుటుంబానికి అండగా ఉన్నాడు. వినయ్‌ నీటిలో గల్లంతవడంతో వారి రోదనలు మిన్నంటాయి.

యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి ఆరా: మార్కాపురం జిల్లా వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ ఫీడర్‌ కెనాల్‌లో కటకానిపల్లెకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. వారి ఆచూకీ కోసం చేపట్టిన గాలింపు చర్యలపై జిల్లా కలెక్టర్‌, ఎస్పీతో మంత్రి మాట్లాడారు. గాలింపు చర్యలను మరింత విస్తృతం చేయాలని ఆదేశించారు. ఫీడర్‌ కెనాల్‌లో నీటి ప్రవాహం వేగంగా ఉన్నందున, ఎవరూ కాల్వలోకి దిగవద్దని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. నల్లమలసాగర్‌లో ఎగుడు దిగుడులు ఎక్కువగా ఉండడంతో, ఎక్కడ ఎంత లోతు ఉంటుందో అంచనా వేయడం కష్టమని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఫీడర్‌ కెనాల్‌, నల్లమలసాగర్‌ వద్ద పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులు ప్రత్యేక బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి నిమ్మల ఆదేశించారు.

గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలి: వెలిగొండ ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకుల గల్లంతుపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఆరా తీశారు. జిల్లా ఎస్పీ, అధికారులతో మాట్లాడిన మంత్రి గల్లంతైన యువకుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు. రెండు రోజులుగా డ్రోన్ల ద్వారా గాలింపు చేపడుతున్నట్లు అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. ఫీడర్ కెనాల్‌ వెంట పెట్రోలింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్పీని మంత్రి కోరారు. కెనాల్‌లోకి నీరు రావడంతో చూసేందుకు ప్రజలు పెద్దఎత్తున తరలివస్తున్నారని, నీటి ప్రవాహం వేగంగా ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సూచించారు.

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TRAGEDY AT VELIGONDA PROJECT
NIMMALA ON TWO YOUTH MISSING
MINISTER RAMANAIDU
TWO PERSONS MISSING IN VELIGONDA
TRAGEDY AT VELIGONDA PROJECT

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