ఒకరు ఇంటర్ విద్యార్థి-మరొకరు ఉద్యోగి - అనంతపురంలో 'గురి' తప్పని షూటర్లు
రైఫిల్ షూటింగ్పై అపారమైన ఆసక్తి - ఒకే వేదికపై చేర్చిన ఆట - రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి చేర్చిన ఆట - యువతకు ప్రేరణను కల్పిస్తున్న ఇద్దరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 2:25 PM IST
Anantapuram Rifle Shooting : లక్ష్యానికి వయసుతో పనిలేదు. సాధించాలనే సంకల్పానికి ఉద్యోగ బాధ్యతలు అడ్డుకావు. వయసులో ఒకరు జూనియర్, బాధ్యతల్లో మరొకరు సీనియర్. కానీ, గురి చూసి కొట్టడంలో ఇద్దరిదీ ఒకే శైలి. విభిన్న రంగాలకు చెందిన ఈ ఇద్దరినీ రైఫిల్ షూటింగ్పై ఉన్న ఆసక్తి ఒకే వేదికపైకి తెచ్చాయి. పట్టుదలే పెట్టుబడిగా, నిరంతర సాధనే ఆయుధంగా వారు ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ నేడు అనంతపురం ఖ్యాతిని జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు.
ఒకరు 16 ఏళ్ల ఇంటర్ విద్యార్థి, మరొకరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఉద్యోగి. ఈ ఇద్దరి చేతుల్లోనూ ఇప్పుడు గురి తప్పని రైఫిల్స్ ఉన్నాయి. కబడ్డీ, ఖోఖో లాంటి సంప్రదాయ ఆటల జోలికి వెళ్లకుండా, ఖరీదైన క్రీడగా పేరొందిన రైఫిల్ షూటింగ్ను కెరీర్గా ఎంచుకున్నారు. అనంతపురం నగరానికి చెందిన జిషాన్ఖాన్ పఠాన్, ఎన్.సురేశ్ కృష్ణ. ఆరు నెలల స్వల్ప వ్యవధిలోనే రాష్ట్రస్థాయిలో పసిడి పతకం. తొలి ప్రయత్నంలోనే జాతీయ స్థాయి పోటీలకు అర్హత. అకాడమీ శిక్షణ, కోచ్ ప్రేరణ, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో సబ్ జూనియర్ విభాగంలో జిషాన్ఖాన్, మాస్టర్స్ విభాగంలో సురేశ్ కృష్ణ సాధిస్తున్న విజయాలు నేటి యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి. వారి గురించి మరిన్ని విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రత్యేక గుర్తింపు : అనంతపురానికి చెందిన హమీద్ (ఏసీబీ ఇన్స్పెక్టర్), షబానా దంపతుల కుమారుడు జీషన్ ఖాన్ పఠాన్. రైఫిల్ షూటింగ్ పట్ల అతనికున్న ఆసక్తిని, ప్రతిభను గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు అతన్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. కోచ్ శ్రీకాంత్ స్ఫూర్తితో ఆయన పర్యవేక్షణలో శిక్షణ పొందాడు. తక్కువ కాలంలోనే పతకం సాధించి, జాతీయ స్థాయిలో ప్రముఖ క్రీడాకారుడిగా గుర్తింపు పొందాడు. గత ఏడాది రాష్ట్ర స్థాయి పాఠశాల క్రీడా పోటీల్లో రజత పతకం సాధించి, జాతీయ స్థాయికి అర్హత సాధించాడు.
"ఇందౌర్లో జరిగిన జాతీయ పోటీలో పతకం సాధించే అవకాశాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ, గత నెల చివరి వారంలో హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో నా ప్రదర్శన పట్ల సంతృప్తి చెందాను. ఆ తర్వాత, సబ్-జూనియర్ విభాగంలో స్వర్ణ పతకాన్ని యూత్ విభాగంలో కాంస్య పతకాన్ని సాధించాను. కేరళలో జరగనున్న జాతీయ షూటింగ్ పోటీలకు ఎంపికయ్యాను. జాతీయ స్థాయిలో పతకం సాధించడమే నా లక్ష్యం." - జీషన్ ఖాన్ పఠాన్
ఉద్యోగం- క్రీడల సమతుల్యత : అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో వార్డు సెక్రటరీగా పనిచేస్తున్న ఎన్. సురేశ్ కృష్ణ కూడా కేవలం ఆరు నెలల వ్యవధిలోనే పతక విజేతగా నిలిచాడు. 10 మీటర్ల పిస్టల్ షూటింగ్ విభాగంలో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచి, ఊహించని విధంగా పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. మాస్టర్స్ విభాగంలో పోటీపడి, తన తొలి పోటీలోనే సత్తా చాటిన అతను, హైదరాబాద్లో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి ఈవెంట్లో స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు.
"ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే, నిరంతర సాధన ద్వారా షూటింగ్లో రాణించి పతకాలు సాధించడం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోంది. కేరళలో జరగనున్న జాతీయ స్థాయి షూటింగ్ పోటీలలో నేను రాష్ట్రానికి ప్రాతినిధ్యం వహించబోతున్నాను. నా విజయాలకు కలెక్టర్ నుంచి అభినందనలు పొందడం ఒక మరువలేని అనుభవం. జాతీయ స్థాయిలో పతకం సాధించడమే లక్ష్యంగా శిక్షణ పొందుతున్నాను." - ఎన్. సురేశ్ కృష్ణ
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