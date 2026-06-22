భోగాపురం హైవేపై ఘోర ప్రమాదం - తాత, మనవడు దుర్మరణం
భోగాపురం వద్ద జాతీయ రహదారి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం - అదుపుతప్పి లారీని ఢీ కొట్టిన కారు - ప్రమాద సమయంలో కారులో ప్రయణిస్తున్న ఆరుగురు - ఘటనలో ఇద్దరు మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 3:09 PM IST
Two People Died In Road Accident : విజయనగరం జిల్లా భోగాపురం జాతీయ రహదారిపై ఒక విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. అతివేగం కారణంగా జరిగిన ఓ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడాదిన్నర వయసున్న చిన్నారితో పాటు అతని తాత ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న మరో నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి నుంచి రాజమండ్రి వెళ్తున్న కారు, అతివేగం కారణంగా అదుపుతప్పి డివైడర్ దాటి రాంగ్ రూట్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఎదురుగా వస్తున్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జవగా, కారులో ఉన్న మరో నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
అతివేగమే ప్రమాదానికి కారణం: పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి గ్రామం నుంచి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు సభ్యులు కారులో రాజమండ్రి బయలుదేరారు. భోగాపురం సమీపంలోకి రాగానే కారు మితిమీరిన వేగం కారణంగా డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయాడు. దీంతో కారు డివైడర్ను దాటి అవతలి వైపు ఉన్న రాంగ్ రూట్లోకి దూసుకెళ్లింది. అదే సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న లారీని కారు బలంగా ఢీకొట్టింది.
ఒడిలో కూర్చున్న చిన్నారి బలి: ఈ ప్రమాదంలో కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యింది. ప్రమాద సమయంలో ఏడాదిన్నర వయసున్న రాపాక సాత్విక్ అనే చిన్నారి ముందు సీట్లో ఉన్న వ్యక్తి ఒడిలో కూర్చొని ఉన్నాడు. లారీ బలంగా ఢీకొట్టడంతో సాత్విక్, అతని తాత మన్యాల సూరిబాబు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కారు ముందు భాగం నలిగిపోవడంతో డ్రైవర్ సీట్లోనే ఇరుక్కుపోయాడు. స్థానికులు, పోలీసులు ప్రత్యేక యంత్రాల సాయంతో కారు భాగాలను కట్ చేసి డ్రైవర్ను బయటకు తీశారు.
నలుగురికి గాయాలు - ఆసుపత్రికి తరలింపు: ఈ దుర్ఘటనలో మన్యాల లక్ష్మి, రాపాక కిశోర్, రాపాక ఉమామహేశ్వరి, కొయ్య నేహ అనే నలుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే భోగాపురం పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రులను, మృతదేహాలను వేర్వేరు వాహనాల్లో సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అతివేగమే ఈ ప్రాణాంతక ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది.
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