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ఊహించిన రీతిలో ఎదురైన మరణం - వీకాఫ్‌ క్యాన్సిల్‌ చేసుకుని ఒకరు - షిఫ్ట్‌ మార్చుకొని మరొకరు

విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో జరిగిన ఉపద్రవానికి బలైన ఇద్దరు వ్యక్తులు - వీకాఫ్‌ రోజు డ్యూటీకెళ్లి అప్పలరాజు మృతి - షిఫ్ట్‌ మార్చుకుని డ్యూటీకెళ్లి భానుకుమార్‌ మృతి

Visakhapatnam Steel Plant Fire Accident One Person Changed Shifts another came on Leave
Visakhapatnam Steel Plant Fire Accident One Person Changed Shifts another came on Leave (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:10 AM IST

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Visakha Steel Plant Fire Accident : వీకాఫ్‌ క్యాన్సిల్‌ చేసుకుని ఒకరు. షిప్ట్‌ మార్చుకుని మరొకరు. ఇలా డ్యూటీకి వచ్చిన ఇద్దరు వ్యక్తులు విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమలో జరిగిన ఉపద్రవానికి బలైపోయారు. దీంతో వారి కుటుంబాలు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయాయి. మరోవైపు 20 ఏళ్లుగా స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ఒప్పంద కార్మికుడిగా పనిచేస్తున్న మరో వ్యక్తి ఈ దుర్ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

అగనంపూడి పరిధి డొంకాడ పునరావాస కాలనీకి చెందిన నక్కరాజు అప్పలరాజు ఎస్‌ఎంఎస్‌-1 విభాగంలో ఒప్పంద కార్మికుడిగా పని చేస్తున్నాడు. సోమవారం ఆయనది వారాంతపు సెలవు. సిబ్బంది కొరత ఉండడంతో విధులకు హాజరవ్వాలని అధికారులు కోరారు. దీంతో డ్యూటీకి వెళ్లి ప్రమాదంలో మృతిచెందాడు. మృతుడికి భార్య మణి, కుమారుడు దేవి వరప్రసాద్, కుమార్తె హేమశ్రీ ఉన్నారు.

షిఫ్ట్‌ మార్చుకొని వెళ్లగా: అగనంపూడిలోని శనివాడ కాలనీకి చెందిన గొంతిన భానుకుమార్‌ ఎస్‌ఎంఎస్‌-1లో టెక్నీషియన్‌. ఇతను సోమవారం సి షిఫ్టులో హాజరుకావాల్సి ఉంది. మరో ఉద్యోగితో మాట్లాడుకొని బి షిఫ్టులో వెళ్లాడు. ఊహించని విధంగా ప్రమాదంలో చనిపోయాడు. భానుకుమార్‌కు లావణ్యతో రెండేళ్ల క్రితమే వివాహం జరిగింది. వారికి నాలుగు నెలల కుమారుడు ఉన్నాడు.

ఊహించిన రీతిలో ఎదురైన మరణం - వీకాఫ్‌ క్యాన్సిల్‌ చేసుకుని ఒకరు - షిఫ్ట్‌ మార్చుకొని మరొకరు (ETV Bharat)

విశాఖ జిల్లా పెదగంట్యాడ రూరల్‌ మండలం జీవీఎంసీ 77వ వార్డు పరిధి మదీనాబాగ్‌ సమీప సత్తార్‌ కాలనీకి చెందిన నక్కా వెంకటరమణ స్వగ్రామం నక్కపల్లి. 30 ఏళ్ల క్రితం ఉపాధి నిమిత్తం మదీనాబాగ్‌ వచ్చి స్థిరపడ్డారు. 20 ఏళ్లుగా స్టీల్‌ ప్లాంట్‌లో ఒప్పంద కార్మికుడిగా పని చేస్తున్నారు. బి షిఫ్టులో విధులకు వెళ్లిన వెంకటరమణ ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు విలపిస్తున్నారు. మృతుడికి భార్య, కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సోమవారం స్టీల్​ ప్లాంట్​లోని ఎస్​ఎంఎస్​-2, ఎస్​టీసీ-3 హీట్ ఎఫ్​జీలో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ పేలడంతో ఉక్కు ద్రవం లీకై మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో 8 మృతి చెందారు. పలువురు గాయపడ్డారు. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. 1,500 డిగ్రీల వేడితో స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ ల్యాడిల్ ద్వారా ఉక్కు ద్రవాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం సంభవించడంతో భయాందోళనకు గురైన కార్మికులు, ఉద్యోగులు బయటకు పరుగులు తీశారు. అగ్నామాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకొని మంటలు ఆర్పేందుకు యత్నించారు.

మృతులు ఉక్కు నగరానికి చెందిన మేనేజర్‌ గోల్డ్‌కుమార్, స్లైడ్‌ ఆపరేటర్‌ జి.వి. అప్పారావు, గాజువాకకు చెందిన స్టాండ్‌-3 కె.ప్రభాకరరావు, అగనంపూడికి చెందిన షిఫ్ట్‌ చేంజ్, స్టాండ్‌-1 గొంతెన భానుకుమార్, కాకానినగర్‌కు చెందిన సీపీఎం, స్టాండ్‌-4 ఎం.కృష్ణ నాగు, ఇస్లాంపేటకు చెందిన ఒప్పంద కార్మికుడు నక్కా వెంకటరమణ, అప్పన్న కాలనీకి చెందిన ఒప్పంద కార్మికుడు త్రినాథ్, ఒప్పంద కార్మికుడు నక్కరాజు అప్పలరాజుగా గుర్తించారు.

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TAGGED:

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VISAKHA STEEL PLANT FIRE ACCIDENT
VIZAG STEEL PLANT TRAGEDY INCIDENT
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదం
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