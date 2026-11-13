మృత్యువు రూపంలో దూసుకొచ్చిన లారీ - రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకుల దుర్మరణం
Two People Died In Accident : బాపట్ల జిల్లాలో ముగ్గురు వ్యక్తులతో వెళ్తున్న మోటార్ సైకిల్ ముందున్న వాహనాన్ని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 10:36 AM IST
చెన్నై - కోల్కత్తా జాతీయ రహదారిపై గురవారం అర్ధరాత్రి జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ విషాద ఘటన బాపట్ల జిల్లా మార్టూరు మండలం ఇసుకదర్శి సమీపంలో చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు హైవే సిబ్బంది తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దొనకొండ మండలం ఒద్దిపాడుకు చెందిన శ్రీరామ్ పేతురు (26), పుల్లలచెరువు మండలం ఐ.టి. వరం గ్రామానికి చెందిన మందా సాల్మన్ (20), నెహేమియా అనే ముగ్గురు యువకులు ఒంగోలులో జరిగిన తమ బంధువుల శుభకార్యానికి హాజరయ్యారు. అక్కడి నుంచి తిరిగి ఒకే ద్విచక్ర వాహనంపై గుంటూరు బయలుదేరారు. అర్ధరాత్రి సుమారు 12:30 గంటల సమయంలో మార్టూరు మండలం ఇసుకదర్శి వద్ద కొత్తగా నిర్మిస్తున్న జొన్నతాళి ఫ్లైఓవర్ సమీపంలోని సర్వీస్ రోడ్డు డైవర్షన్ పాయింట్ వద్దకు వీరు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ముందు వెళ్తున్న లారీని వీరి బైక్ అదుపుతప్పి బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురికీ తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
ప్రమాదాన్ని గమనించిన హైవే పెట్రోలింగ్ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి, 108 అంబులెన్స్ ద్వారా క్షతగాత్రులను మార్టూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే శ్రీరామ్ పేతురు, మందా సాల్మన్ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన నెహేమియాకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించిన అనంతరం, మెరుగైన వైద్యం కోసం గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై మార్టూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.