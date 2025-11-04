వేటగాళ్ల ఉచ్చులో చిక్కుకుని ఇద్దరి దుర్మరణం
వన్యప్రాణులను హతమార్చేందుకు విద్యుత్తు తీగల ఉచ్చు - అందులోనే చిక్కుకుని దుర్మరణం పాలైన వేటగాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 4:32 PM IST
Two People Died Due To Electric Shock : వన్యప్రాణులను హతమార్చేందుకు వేటగాళ్లు అమర్చిన విద్యుత్తు తీగల ఉచ్చుకు ఇద్దరు వేటగాళ్లు చిక్కుకుని దుర్మరణం పాలైన ఘటన సోమవారం వెలుగు చూసింది. సీఐ శ్రీనివాసులు కథనం మేరకు చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాళ్యం మండలంలోని బండ్లదొడ్డికి చెందిన నాదముని, బాలాజీ, శ్రీనివాసులుకు చెందిన మామిడితోటలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వన్యప్రాణుల వేటకు విద్యుత్తు తీగలు అమర్చారు. అదే గ్రామానికి చెందిన గోవిందప్ప(32), కుట్టి(32) ఆదివారం రాత్రి వన్యప్రాణుల వేటకు పెద్ద టార్చిలైటు, ఇనుప కమ్మీలు తీసుకెళ్లారు.
అక్కడ అమర్చిన విద్యుత్తు తీగలు గమనించక అవి వారికి తగలడంతో అక్కడికక్కడే దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఇది జరిగిన ప్రాంతానికి కొద్దిదూరంలోనే ఓ అడవి పంది విద్యుదాఘాతానికి గురై మరణించింది. సోమవారం కొందరు పశువుల కాపరులు దీన్ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో డీఎస్పీ ప్రభాకర్, సీఐ శ్రీనివాసులు, ఎస్సై ప్రసాద్ అక్కడకు వచ్చి పరిశీలించారు. మృతుల వద్ద ఉన్న పెద్ద టార్చిలైట్, ఇనుప కమ్మీలు స్వాధీనం చేసుకుని మృతదేహాలను బంగారుపాళ్యం ఆస్పత్రికి తరలించామని, కేసు నమోదు చేశామని సీఐ శ్రీనివాసులు తెలిపారు.
వన్యప్రాణులను రక్షణ ఓ వైఫల్యమేనా : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు వన్యప్రాణులకు అడవుల్లో రక్షణలేక గ్రామాల్లోకి వలస వస్తున్నాయి. వేటగాళ్ల ఉచ్చులే కాదు రోడ్డు ప్రమాదాలు సైతం చిరుత, జింకల ప్రాణాలు బలిగొంటున్నాయి. అంతేగాక అడవి పందుల మరణాలకు లెక్కేలేదు. ప్రాణాపాయం ఉందని పసిగట్టలేని వన్యప్రాణులు జనారణ్యంలోకి వచ్చి విగతజీవులుగా మారుతున్నాయి. ఆ జీవులకు ఈ పరిస్థితి రావడానికి కారణాలు ఏమిటన్నది అటవీశాఖ అధికారులకు తెలుసు. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం ఉన్నప్పటికి వాటి ప్రాణాలకు మాత్రం భరోసా లేకుండా పోతోంది. అరుదైన వన్యప్రాణులను రక్షించుకోవడంలో అటవీశాఖ అధికారులు విఫలమయ్యారన్న ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కొన్ని నెలల క్రితం అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె అటవీశాఖ పరిధిలో 20 ఏళ్లలో నాలుగు చిరుతలు మృతి చెందిన ఘటన తెలిసిందే. పెద్దమండ్యం మండలం సి.గొల్లపల్లె పంచాయతీలో చిరుతపులికి విషాహారం పెట్టి చంపారు. బెంగళూరు రోడ్డు చీకలబైలు వద్ద రోడ్డు దాటుతున్న చిరుతను గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొనడంతో మృతి చెందింది.
వేటగాళ్ల ఉచ్చులో విలవిల : గతంలో మదనపల్లెకు సమీపంలోని అరంట్లపల్లె అటవీ ప్రాంతంలో చిరుతను తుపాకితో కాల్చి దాని ఆహారాన్ని వండుకు తిన్నారు. తాజాగా మదనపల్లె మండలం పొన్నూటిపాళెం సమీపంలోని అడవిలో వేటగాళ్లు వేసిన ఉచ్చులో గర్భం దాల్చిన చిరుతపడి మరణించింది. తల్లితో పాటు రెండు చిరుత కూనలు కడుపులోనే మృత్యువాత పడ్డాయి.
విభిన్న రకాల పక్షులు : మదనపల్లె అటవీశాఖ పరిధిలోని 50 వేల హెక్టార్లలో అటవీ ప్రాంతం విస్తరించింది. ఇందులో విభిన్న రకాల అరుదైన పక్షులు, జంతువులు నివసిస్తున్నాయి. ప్రధానంగా జింకలు, చిరుతలు, కణితులు, దుప్పులు, నెమళ్లు, అడవి పందులు ముళ్లపందులు ఉన్నాయి. ఇటీవల కాలంలో పదులు సంఖ్యలో జింకలు మృత్యువాతపడ్డాయి.
అడవుల్లో మరణ మృదంగం! - వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చర్యలు శూన్యం