ETV Bharat / state

వర్షానికి తెగిపడిన కరెంట్ వైర్ - విద్యుత్​ షాక్​తో రెండు నిండు ప్రాణాలు బలి

వీధిదీపం తీగ తెగిపడడంతో విద్యుదాఘాతం - హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీలో దుర్ఘటన - ఆటో డ్రైవర్‌గా జీవనం కొనసాగిస్తున్న మృతుడు మహ్మద్‌ అఫ్రోజ్‌ - 9వ తరగతి చదువుతున్న మరో మృతుడు జాఫర్

Electric Shock in old city Hyd
Electric Shock in old city Hyd (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 10, 2026 at 9:01 AM IST

|

Updated : June 10, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Two People Die in GHMC Due To Electric Shock : మంగళవారం హైదరాబాద్​ నగరంలో గాలిదుమారంతో కురిసిన భారీ వర్షం నిండుప్రాణాలను బలిగొంది. తెగిపడిన విద్యుత్‌ తీగ కారణంగా షాక్‌కు గురై ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఈ దుర్ఘటన హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీలో జరిగింది. పోలీసు ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ఆర్‌.దేవేందర్, ప్రత్యక్ష సాక్షుల వివరాల ప్రకారం బండ్లగూడ పోలీసుస్టేషన్‌ పరిధిలోని జహంగీరాబాద్‌కు చెందిన ఆటో డ్రైవర్‌ మహ్మద్‌ అఫ్రోజ్‌ (30), తొమ్మిదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి మహ్మద్‌ జాఫర్‌ (15) ఒకే వీధిలో నివాసం ఉంటున్నారు.

వర్షానికి తెగిపడిన తీగ : మంగళవారం సాయంత్రం చల్లని వాతావరణం ఉండగా హోటల్‌ నుంచి చాయ్‌ తీసుకురావాలని తల్లి ఖాజాబీ కోరడంతో మహ్మద్‌ అఫ్రోజ్‌ తన ఆటోలో జాఫర్‌ను ఎక్కించుకుని రాయల్‌ సీ హోటల్‌ వద్దకు వెళ్లాడు. అప్పటికే అక్కడి హైమాస్ట్‌ స్ట్రీట్​ లైట్ స్తంభంపై ఉన్న తీగ భారీ వర్షానికి తెగి కింద పడింది. సమీపంలోని మ్యాన్‌హోల్‌ నుంచి నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో ఆ ప్రాంతం పూర్తిగా వరదమయంగా మారింది. తీగ తెగిపడిన సమాచారాన్ని హోటల్‌ యజమాని జహంగీర్‌ స్థానిక మజ్లిస్‌ నాయకుడి ద్వారా విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులకు తెలియజేశాడు.

వర్షపుహోరుకు అర్థంకాక : సంఘటన స్థలంలోకి ఎవరూ వెళ్లవద్దంటూ అందరినీ సమాచారం ఇస్తూ హెచ్చరిస్తుండగానే అఫ్రోజ్, జాఫర్‌లు వచ్చిన ఆటో అక్కడే ఆగింది. వీరిని చూసిన అందరూ రావొద్దంటూ భారీగా కేకలు పెట్టినా వర్షం కురుస్తున్న శబ్ధానికి వారికి ఏం అర్థం కాలేదు. అందరూ చూస్తుండగానే ఆటోలోంచి కిందకు దిగిన జాఫర్‌ కరెంట్​ షాక్‌కు గురయ్యాడు. వెంటనే అతడిని కాపాడబోయిన అఫ్రోజ్‌ కూడా విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యాడు. అఫ్రోజ్‌ అక్కడే మృతిచెందగా జాఫర్‌ను హస్పిటల్​కు తరలిస్తుండగా కన్నుమూశాడు. తీగ ప్రమాదంగా ఉందని రెండు రోజుల కిందటే జీహెచ్‌ఎంసీ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్​మెంట్​కు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదంటూ పలువురు స్థానికులు ఆరోపించారు.

బాధితులు కన్నీరుమున్నీరు : జాఫర్‌ తండ్రి మహ్మద్‌ అశ్వాక్‌ స్థానికంగా సెంట్రింగ్‌ పనిచేస్తుంటాడు. ఇతని సంతానం ఇద్దరు కూతుళ్లు, కుమారుడు జాఫర్‌. ఒక్కగానొక్క కుమారుడు చనిపోవడంతో కుటుంబ సభ్యుల ఆర్తనాదాలు ఆకాశాన్నంటాయి, వారంతా శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. వివాహితుడైన మహ్మద్‌ అఫ్రోజ్‌కు ముగ్గురు సంతానం. ఆటో నడుపుతూ రోజువారి జీవించేవాడు. సంఘటన స్థలంలో అతడి మృతదేహాన్ని చూసి తన తల్లి గుండెలవిసేలా రోదించడం చూసేవాళ్లను తీవ్రంగా కలచివేసింది.

విద్యుత్​ షాక్​తో మరణిస్తే అందించే పరిహారం పెంపు - ప్రమాదం జరిగిన 2 నెలల్లోపు చెల్లింపులు!

విద్యుత్​ భద్రతా వారోత్సవాలు - కరెంటు విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

Last Updated : June 10, 2026 at 9:29 AM IST

TAGGED:

ELECTRIC SHOCK IN HYDERABAD
ELECTRIC SHOCK IN OLD CITY HYD
TWO PEOPLE DIED ELECTRIC SHOCK
విద్యుత్‌ షాక్‌తో ఇద్దరు మృతి
ELECTRIC SHOCK IN OLD CITY HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.