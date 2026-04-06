ETV Bharat / state

ఫ్రిజ్​​ పేలి ఇద్దరి మృతి - చనిపోయిన వ్యక్తితో ఉన్న ఆ మహిళ ఎవరు?

నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని​ మహాలక్ష్మివాడలో విషాదం - విద్యుదాఘాతం కారణంగా ఫ్రిజ్​ పేలి ఇద్దరు దుర్మరణం - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు

Two People Died After Refrigerator Blast
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 11:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Two People Died After Refrigerator Blast : మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా రిఫ్రిజిరేటర్ల వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ఇక ఎండాకాలంలో మరింత డిమాండ్​ ఉంటుంది. విద్యుత్తు గృహాపరికణాల నిర్వహణ సరైన పద్ధతిలో లేకపోవడంతో రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో తరచుగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అంతే కాదు మరికొన్ని ఘటనల్లో ఓ వైపు అగ్ని ప్రమాదంతో ఆస్తి నష్టం, మరో వైపు ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తున్నాయి. అలానే ఇక్కడ ఓ ఇంట్లో విద్యుదాఘాతం కారణంగా ఇంట్లోని ఫీజ్​ పేలి ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు.

స్థానికుల కథనం ప్రకారం : నిర్మల్​ జిల్లా కేంద్రంలోని బంగల్​పేట్​ శివారులో ఉన్న మహాలక్ష్మివాడలో కాల్వగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన విజయ్​ అక్కడే స్థానికంలో పెట్రోల్​ బంకులో వర్క్​ చేస్తుంటాడు. ఆయనకు భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఇటీవల ఓ కుమార్తెకు వివాహం జరిగింది. విజయ్​ తన ఆర్థిక అవసరాల కోసం సొంతిల్లు విక్రయించి అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో మహాలక్ష్మివాడలోని రెండు పడక గదుల ఇళ్లకు తగిన ఓ బ్లాక్​లో ఇంటిని తీసుకున్నారు. ఆ కొత్త రూమ్ కొద్దికొద్దిగా సామగ్రి సర్దుకుంటున్నారు.

కూలర్​ గాలి కారణంగా ఇద్దరు మృతి : మరో రెండు రోజుల్లో అద్దె ఇంటి నుంచి అక్కడకు సామన్లు మార్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో అనుకోకుండా ఇంట్లో అగ్నిప్రమాదం జరగడంతో వారి ఆశలను అక్కడే సమాధి చేసింది. ఈ ప్రమాదం జరిగింది చూస్తుంటే ఇంట్లోని ఫిజ్​ పేలినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాద సమయంలో ఇంట్లో కూలర్​ నడుస్తుండగా ఆ గాలి కారణంగా మంటలు రుమంతా విస్తరించాయి. ఆ గదిలో అప్పటికే నిద్రమత్తులో ఉన్న విజయ్​తో పాటు మరో మహిళ తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు. వెంటనే బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే పరిస్థితి విషమించి ఇద్దరూ మృత్యువాతపడ్డారు.

భార్య, కుమార్తెకు తప్పిన ప్రమాదం : ఈ సంఘటన సమయంలో మృతుడి భార్య, కుమార్తె అద్దె ఇంట్లోనే ఉండటంతో వారికి ప్రమాదం తప్పింది. ఇక ప్రమాదంలో మృతిచెందిన మహిళ ఎవరు, అక్కడ ఎందుకున్నారు అనే విషయాలపై పోలీసులకు ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. విజయ్​ ఫోన్​కాల్స్​ లిస్ట్​ ఆధారంగా పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని పంచనామా నిర్వహించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. మృతురాలి ఎడమచేతిపై లలిత, సాయిలు, బాలాజీ అని పచ్చబొట్టు ఉందని ఆమె గురించి ఎవరికైనా ఆచూకీ తెలిసిన వారు పట్టణ పోలీసులను మొబైల్​ 8712659511, 8712659512 నంబర్​కి సంప్రదించాలని కోరారు. ప్రస్తుతం మృతదేహాన్ని మార్చురీలో భద్రపర్చినట్లు తెలిపారు.

ఫ్రిజ్​ వినియోగంలో జాగ్రత్తలు ఇవే :

  • గాలి సక్రమంగా తగిలే ప్రాంతంలో రిఫ్రిజిరేటను పెట్టాలి.
  • ఫ్రిడ్జి తలుపు ఎక్కువ సమయం ఓపెన్​ చేసి ఉంచకూడదు.
  • లోపల ఖాళీ లేకుండా పూర్తిగా నింపకూడదు.
  • రసాయనాలు, పేలుడు పదార్థాలు ఉంచకూడదు
  • విద్యుత్తు హెచ్చు, తగ్గులు లేకుండా చూసుకోవాలి. స్టెబిలైజర్​ వాడటం మంచిది.
  • ఫ్రిడ్ద్​ 3 డిగ్రీలకన్నా తక్కువగా ఉంచితే దానిపై ఒత్తిడి పెరిగి త్వరగా చెడిపోతుంది
  • రిఫ్రిజిరేటర్​లో కూలింగ్​ దశలను కాలానుగుణంగా మార్చుకోవాలి.

ఫ్రిజ్​​ విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు! :

  • ఫ్రిజ్​లో కూలింగ్​ కోసం వెనుక భాగంలో చిన్నపాటి గ్యాస్​ సిలిండర్​ ఉంటుంది. విద్యుత్తు తీగలు తెగి తగిలితే పేలుతుంది.
  • ఫ్రిజ్​ను గోడకు దగ్గరకు పెట్టవద్దు. కనీసం రెండడుగుల దూరంలో ఉండాలి.
  • ఫ్రిజ్​ను నెలకోసారైనా శుభ్రం చేయాలి.
  • మైక్రో ఓవెన్​లో వస్తువులను వేడి చేసే రాగి పైపులను తరచూ శుభ్రం చేయించాలి.
  • నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో ఫ్రిజ్​, మైక్రో ఓవెన్​కు సర్వీసింగ్​ తప్పనిసరి చేయించాలి.

TAGGED:

FRIDGE BLAST TWO MEMBERS DIED
NIRMAL FRIDGE BLAST 2 MEMBERS DIED
FRIDGE BLAST IN NIRMAL DISTRICT
నిర్మల్​ ఫ్రిజ్డ్​ పేలి ఇద్దరు మృతి
TWO PEOPLE DIED IN NIRMAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.