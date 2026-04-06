ఫ్రిజ్ పేలి ఇద్దరి మృతి - చనిపోయిన వ్యక్తితో ఉన్న ఆ మహిళ ఎవరు?
నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని మహాలక్ష్మివాడలో విషాదం - విద్యుదాఘాతం కారణంగా ఫ్రిజ్ పేలి ఇద్దరు దుర్మరణం - కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : April 6, 2026 at 11:54 AM IST
Two People Died After Refrigerator Blast : మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా రిఫ్రిజిరేటర్ల వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ఇక ఎండాకాలంలో మరింత డిమాండ్ ఉంటుంది. విద్యుత్తు గృహాపరికణాల నిర్వహణ సరైన పద్ధతిలో లేకపోవడంతో రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో తరచుగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అంతే కాదు మరికొన్ని ఘటనల్లో ఓ వైపు అగ్ని ప్రమాదంతో ఆస్తి నష్టం, మరో వైపు ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తున్నాయి. అలానే ఇక్కడ ఓ ఇంట్లో విద్యుదాఘాతం కారణంగా ఇంట్లోని ఫీజ్ పేలి ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
స్థానికుల కథనం ప్రకారం : నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలోని బంగల్పేట్ శివారులో ఉన్న మహాలక్ష్మివాడలో కాల్వగడ్డ ప్రాంతానికి చెందిన విజయ్ అక్కడే స్థానికంలో పెట్రోల్ బంకులో వర్క్ చేస్తుంటాడు. ఆయనకు భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. ఇటీవల ఓ కుమార్తెకు వివాహం జరిగింది. విజయ్ తన ఆర్థిక అవసరాల కోసం సొంతిల్లు విక్రయించి అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నారు. అయితే ఈ నేపథ్యంలో మహాలక్ష్మివాడలోని రెండు పడక గదుల ఇళ్లకు తగిన ఓ బ్లాక్లో ఇంటిని తీసుకున్నారు. ఆ కొత్త రూమ్ కొద్దికొద్దిగా సామగ్రి సర్దుకుంటున్నారు.
కూలర్ గాలి కారణంగా ఇద్దరు మృతి : మరో రెండు రోజుల్లో అద్దె ఇంటి నుంచి అక్కడకు సామన్లు మార్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం అర్ధరాత్రి సమయంలో అనుకోకుండా ఇంట్లో అగ్నిప్రమాదం జరగడంతో వారి ఆశలను అక్కడే సమాధి చేసింది. ఈ ప్రమాదం జరిగింది చూస్తుంటే ఇంట్లోని ఫిజ్ పేలినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రమాద సమయంలో ఇంట్లో కూలర్ నడుస్తుండగా ఆ గాలి కారణంగా మంటలు రుమంతా విస్తరించాయి. ఆ గదిలో అప్పటికే నిద్రమత్తులో ఉన్న విజయ్తో పాటు మరో మహిళ తీవ్రంగా గాయపడి అపస్మారక స్థితికి చేరుకున్నారు. వెంటనే బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే పరిస్థితి విషమించి ఇద్దరూ మృత్యువాతపడ్డారు.
భార్య, కుమార్తెకు తప్పిన ప్రమాదం : ఈ సంఘటన సమయంలో మృతుడి భార్య, కుమార్తె అద్దె ఇంట్లోనే ఉండటంతో వారికి ప్రమాదం తప్పింది. ఇక ప్రమాదంలో మృతిచెందిన మహిళ ఎవరు, అక్కడ ఎందుకున్నారు అనే విషయాలపై పోలీసులకు ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. విజయ్ ఫోన్కాల్స్ లిస్ట్ ఆధారంగా పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకొని పంచనామా నిర్వహించారు. బాధితుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశారు. మృతురాలి ఎడమచేతిపై లలిత, సాయిలు, బాలాజీ అని పచ్చబొట్టు ఉందని ఆమె గురించి ఎవరికైనా ఆచూకీ తెలిసిన వారు పట్టణ పోలీసులను మొబైల్ 8712659511, 8712659512 నంబర్కి సంప్రదించాలని కోరారు. ప్రస్తుతం మృతదేహాన్ని మార్చురీలో భద్రపర్చినట్లు తెలిపారు.
ఫ్రిజ్ వినియోగంలో జాగ్రత్తలు ఇవే :
- గాలి సక్రమంగా తగిలే ప్రాంతంలో రిఫ్రిజిరేటను పెట్టాలి.
- ఫ్రిడ్జి తలుపు ఎక్కువ సమయం ఓపెన్ చేసి ఉంచకూడదు.
- లోపల ఖాళీ లేకుండా పూర్తిగా నింపకూడదు.
- రసాయనాలు, పేలుడు పదార్థాలు ఉంచకూడదు
- విద్యుత్తు హెచ్చు, తగ్గులు లేకుండా చూసుకోవాలి. స్టెబిలైజర్ వాడటం మంచిది.
- ఫ్రిడ్ద్ 3 డిగ్రీలకన్నా తక్కువగా ఉంచితే దానిపై ఒత్తిడి పెరిగి త్వరగా చెడిపోతుంది
- రిఫ్రిజిరేటర్లో కూలింగ్ దశలను కాలానుగుణంగా మార్చుకోవాలి.
ఫ్రిజ్ విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చాలు! :
- ఫ్రిజ్లో కూలింగ్ కోసం వెనుక భాగంలో చిన్నపాటి గ్యాస్ సిలిండర్ ఉంటుంది. విద్యుత్తు తీగలు తెగి తగిలితే పేలుతుంది.
- ఫ్రిజ్ను గోడకు దగ్గరకు పెట్టవద్దు. కనీసం రెండడుగుల దూరంలో ఉండాలి.
- ఫ్రిజ్ను నెలకోసారైనా శుభ్రం చేయాలి.
- మైక్రో ఓవెన్లో వస్తువులను వేడి చేసే రాగి పైపులను తరచూ శుభ్రం చేయించాలి.
- నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో ఫ్రిజ్, మైక్రో ఓవెన్కు సర్వీసింగ్ తప్పనిసరి చేయించాలి.
భర్త మరణం తట్టుకోలేక పోయిన భార్య - ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో పిల్లలతో కలిసి..
పెళ్లి దుస్తుల్లో యువకుడి బలవన్మరణం - ఆ ఫోన్ మాట్లాడిన తర్వాత అసలేమైంది?