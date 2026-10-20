నాగావళి నది వద్ద విషాదం - స్నానానికి దిగి ఇద్దరు మృతి, మరో ఇద్దరు గల్లంతు
శ్రీకాకుళం జిల్లా పీజీపేట వద్ద విషాదం చోటు చేసుకుంది. నాగావళి నదిలో స్నానానికి దిగి నలుగురు గల్లంతుకాగా అందులో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మిగిలిన వారి కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:36 PM IST
Two people dead and two others missing in Nagavali River : శ్రీకాకుళం గ్రామీణ మండలం పెద్దగనగళ్లవానిపేట సముద్రతీరంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన 25 మంది ప్రైవేటు ఉద్యోగులు విహారయాత్ర కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు. పీజీ పేట సమీపంలోని నాగావళి నది, సముద్రం కలిసే చోట (సంగమ ప్రాంతం) వీరంతా సరదాగా గడుపుతూ ఈతకు వెళ్లారు. నది, సముద్రపు పోటుపాట్ల తీవ్రతను గమనించని నలుగురు ఉద్యోగులు నీటి ఉధృతికి కొట్టుకుపోయి గల్లంతయ్యారు. వీరిలో విజయనగరం జిల్లా రామభద్రాపురం ప్రాంతానికి చెందిన మహి (19), పావని (19) అనే ఇద్దరు యువతులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరి మృతదేహాలు తీరానికి కొట్టుకురావడంతో తోటి ఉద్యోగులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
ఇదే ఘటనలో గల్లంతైన మరో ఇద్దరు యువతీయువకులు మాధవి, విక్రమ్ (పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం)ల కోసం పోలీసులు, స్థానిక మత్స్యకారులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో సముద్రంలో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. విహారయాత్ర కాస్తా విషాదాంతం కావడంతో పెద్దగనగళ్లవానిపేట తీరప్రాంతంలో తీవ్ర విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాధితుల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించారు.