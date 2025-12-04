ETV Bharat / state

కూర్చున్న ఆటోలోనే విగతజీవులుగా యువకులు - ఆ ఇంజెక్షనే ప్రాణాలు తీసిందా?

శస్త్ర చికిత్సల సమయంలో రోగులకిచ్చే సూది మందు వేసుకున్న యువకులు - ఆటోలోనే విగతజీవులుగా ఇద్దరు - పాతబస్తీ చాంద్రాయణగుట్టలో ఘటన

TWO FOUND DEAD INSIDE AUTO
TWO FOUND DEAD INSIDE AUTO (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Two Persons Found Dead Inside Auto : మత్తు పదార్థాల జోలికి పోవద్దని, వాటి వల్ల అనేక నష్టాలున్నాయని పోలీసులు ఎన్నిసార్లు అవగాహన కల్పిస్తున్నా కొంతమంది పెడచెవిన పెడుతున్నారు. ఫలితంగా చావును కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా అలాంటి దారుణ ఘటనే హైదరాబాద్​ నగరంలోని చాంద్రాయణగుట్ట పీఎస్​ పరిధిలో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మత్తులో మునిగిపోయి లోకాన్నే మర్చిపోవాలనుకున్న ఇద్దరు యువకులు, ఆ మత్తులోనే నిండు ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు. ఈ మేరకు కేసుకు సంబంధించిన వివరాలను ఏసీపీ సుధాకర్, సీఐ ఆర్​.గోపి వివరించారు.

ఏసీపీ ఎ.సుధాకర్​ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రియాసత్‌నగర్‌లో నివసించే ఇర్ఫాన్‌ఖాన్‌ (23) వృత్తి రీత్యా ఆటో డ్రైవర్‌గా పని చేసేవాడు. మంగళవారం రాత్రి తన స్నేహితుడైన సైఫ్‌ బిన్‌ అక్రమ్‌ (21)తో కలిసి స్థానిక హోటల్‌లో భోజనం చేశాడు. అనంతరం ఇద్దరూ కలిసి ఓ ప్రయాణికుడిని వట్టేపల్లి ప్రాంతంలో వదిలారు. పహాడీషరీఫ్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఆటోడ్రైవర్‌ జహంగీర్‌ఖాన్, అతని ఫ్రెండ్ కల్యాణ్‌తో కలిసి అక్కడికి వచ్చాడు.

నలుగురూ కలిసి బంగారు మైసమ్మ చౌరస్తా సమీపంలోని ఫారూఖ్‌-ఎ-ఆజం మసీదు ఎదురుగా ఉన్న ఫ్లైఓవర్‌ వద్దకు చేరారు. రాత్రి ఒంటిగంట దాటాక జహంగీర్‌ఖాన్‌ తన వద్ద ఉన్న సూది మందును (శస్త్ర చికిత్స చేసే సమయంలో రోగులకు నొప్పి తెలియకుండా ఉండేందుకు ఇచ్చేది) వారికి చూపించాడు. సూది మందు వేసుకుని, కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుందామని కోరాడు.

ఆటోలోనే విగతజీవులుగా ఇద్దరు : కాసేపటికి జహంగీర్‌ఖాన్, ఇర్ఫాన్‌ఖాన్, సైఫ్‌ బిన్‌ అక్రమ్‌లు సూది మందును వేసుకున్నారు. బయట నిల్చుని ఉన్న సైఫ్‌బిన్‌ వెంటనే అపస్మారక స్థితికి చేరి, రోడ్డుపై ఒక్కసారిగా పడిపోగా, ఆటో వెనక భాగంలో ఉన్న సీటులో జహంగీర్‌ఖాన్, ఇర్ఫాన్‌ఖాన్‌లు కూలబడిపోయారు. గమనించిన కల్యాణ్‌ మంచినీళ్ల సీసాను తెచ్చి జహంగీర్‌ఖాన్‌కు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. కొంతసేపటికి తేరుకున్న సైఫ్‌బిన్‌ ఆటోలో ఉన్న ఇద్దరినీ తట్టిలేపాడు. వారు స్పందించలేదు. దాంతో అతడు కూడా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.

ఆటోలో ఇద్దరు విగతజీవులుగా ఉన్నట్టుగా గుర్తించిన స్థానికులు, బుధవారం ఉదయం దీనిపై స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకుని ఉస్మానియాకు శవపరీక్షకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. జహంగీర్​ఖాన్ సూది మందును ఎక్కడ కొనుగోలు చేశాడనే దానిపై విచారిస్తున్నారు.

‘‘మృతదేహాలను ఉస్మానియా హాస్పిటల్​ మార్చురీకి తరలించాం. ఫ్లైఓవర్‌ కింద మొక్కల సమీపంలోని సూదిమందు, మూడు సిరంజీలను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. జహంగీర్‌ఖాన్‌ ముందుగానే పహాడీషరీఫ్‌లో గంజాయి తాగినట్లుగా గుర్తించాం. సైఫ్‌బిన్, కల్యాణ్‌లను అదుపులోకి తీసుకుని ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు సేకరించాం. మత్తులో నిద్రపోతున్నారనే తాను అక్కణ్నుంచి వెళ్లిపోయానని సైఫ్‌బిన్‌ చెప్పాడు"- పోలీసులు

డ్రగ్స్​తో విలువైన జీవితాలు నాశనం : డ్రగ్స్, బెట్టింగ్​ లాంటి వ్యసనాలకు బానిసై ఎంతో మంది తమ విలువైన జీవితాలను చేజేతులా నాశనం చేసుకుంటున్నారు. వారి కన్నవారికి తీవ్ర శోకాన్ని మిగుల్చుతున్నారు. కొన్ని క్షణాల ఆనందం కోసం ప్రాణాలనే పణంగా పెడుతున్నారు. డ్రగ్స్​కు అలవాటు పడిన మరికొంతమంది నేరాలబాట పడుతున్నారు. మరోవైపు హైదరాబాద్​ నగరంలో గత కొద్ది రోజులుగా డ్రగ్స్, గంజాయి కేసులు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఈ కారణంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మాదక ద్రవ్యాలను వేళ్లతో సహా పెకిలించాలని ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. దీనికోసం రాష్ట్రంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో పోలీసులు విస్తృతంగా దాడులు నిర్వహిస్తున్నారు. దీనిలో భాగంగానే నగరంలోని రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించారు.

