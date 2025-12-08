విజృంభిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు - మరో ఇద్దరు మృతి
మొత్తం 50కి చేరిన పాజిటివ్ కేసులు - ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు - ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ బృందాల కట్టడి చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 8, 2025 at 8:13 AM IST
Two People Are Died From Scrub Typhus Disease: చిన్న కీటకమే కదా అదేం చేస్తుందిలే అని అంతా అనుకున్నారు ఇన్నిరోజులు. కానీ ఇప్పుడు అమ్మో చిన్న కీటకమా ఎక్కడ? అనేంతలా భయం సృష్టించింది ఈ నల్లిని పోలినటువంటి స్క్రబ్ టైఫస్ అనే పురుగు. ఇది రికెట్సియా కుటుంబానికి చెందిన ఓరియంటియా సుట్సుగముషి అనే బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. దీని బారిన పడ్డాక బతికుంటామా లేదా అన్న ఆందోళనను కలిగిస్తుంది. తాజాగా ఈ వ్యాధి వల్ల గుంటూరు జీజీహెచ్లో పల్నాడు, బాపట్ల జిల్లాలకు చెందిన ఇద్దరు చెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో చేరి: గుంటూరు జీజీహెచ్లో పల్నాడు జిల్లా సత్తెనపల్లి మండలం కొమెరపూడికి చెందిన లూర్థమ్మ (59) నవంబరు 28న చికిత్స కోసం జీజీహెచ్లో చేరింది. మొదట ఈమె కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితోనూ బాధపడుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ పరీక్షలు జరపగా స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయినట్లు పేర్కొన్నారు.
అధికజ్వరం, అనారోగ్యంతో చేరిక: బాపట్ల జిల్లా డేగావారిపాలేనికి చెందిన డి.నాగేంద్రమ్మ (73) కూడా మొదట అధికజ్వరం, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స కోసం చేరింది. వైద్యులు పరీక్షలు జరపగా స్క్రబ్ టైఫస్ పాజిటివ్గా నిర్ధరణ అయినట్లు పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇదే వ్యాధితో శనివారం రాత్రి ప్రకాశం జిల్లా యర్రగొండపాలేనికి చెందిన ధనమ్మ(64) మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే. గుంటూరు జీజీహెచ్లో స్క్రబ్ టైఫస్ మృతుల సంఖ్య ఈ కేసుతో కలిపి మూడుకు చేరింది.
ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు: మరోవైపు ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో 50 స్క్రబ్ టైఫస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. దీంతో అధికార యంత్రాంగం అన్నివిధాలుగా అప్రమత్తమైంది. జీజీహెచ్లో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటుచేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 14 మంది ఈ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో కట్టడి చర్యలకు ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ బృందాలను ముమ్మరం చేశాయి.
నిర్లక్ష్యం అస్సలు వద్దు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రోజురోజుకు ఈ కేసులు పెరుగుతున్నందున వైద్య సిబ్బంది ఈ వ్యాధి లక్షణాల గురించి దానిపై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్తుతూనే ఉన్నారు. ఈ వ్యాధి తీవ్రత జనవరి 1 నుంచి నవంబర్ 26 వరకు 6,678 మంది అనుమానిత కేసులకు పరీక్షలు చేశారు. వీరిలో 1,317 మందిని పాజిటివ్ కేసులుగా గుర్తించారు. దీనిపై పూర్తి అవగాహన కల్పించి సత్వర చికిత్స మేలని సూచిస్తున్నారు.
పరిశుభ్రతే ముఖ్యంగా: ఈ స్క్రబ్ టైఫస్ కీటకంపై పలు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. దీని ప్రభావం ఆగస్టు నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఇది అంటువ్యాధి కాకపోయినప్పటికి తగిన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ వ్యాధి తీవ్రత పెద్దలతో పాటు పిల్లలపై ఎక్కువ చూపిస్తునందున తల్లితండ్రులు వారిపై మరింత శ్రద్ధ తీసుకోవడం ముఖ్యమని చెబుతున్నారు. గ్రామీణ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ పురుగు ఎక్కువ కనిపిస్తుండటంతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అంటున్నారు. అలాగే ఇళ్లలో కూడా ఈ పురుగు చొరబడే అవకాశం ఉన్నందున ఎప్పటికప్పుడు అన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
