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సాగు కోసం రూ.10 లక్షల అప్పు - బిడ్డలు కష్టాలు పడకూడదని కఠిన నిర్ణయం

తాహతుకు మించి చేస్తున్న అప్పులు కుటుంబాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. నేలకిండపల్లికి చెందిన రైతు ఆర్థిక కష్టాల నుంచి తప్పించుకోలేక బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. బిడ్డలు కష్టాలు పడకూడదనుకుని వాళ్లను కూడా తనతో పాటే తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.

Father and Daughter Poison Incident in Nelakondapally
Father and Daughter Poison Incident in Nelakondapally (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 1:07 PM IST

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Father and Daughter Poison Incident in Nelakondapally : నియంత్రణ లేని ఖర్చులు, ఆడంబర జీవితాలు అప్పుల ఊబిలోకి నెట్టేస్తున్నాయి. తాహతుకు మించి చేస్తున్న అప్పులు కుటుంబాలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. బిడ్డలకు కష్టం తెలియకుండా పెంచాలన్న ఆతృతలో అసలు వారికి జీవితాలు లేకుండా చేస్తున్నారు. కొన్ని కష్టాలకు ప్రకృతి కారణమవుతుండగా, మరికొన్ని సమస్యలు కోరి కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఏది ఏమైనా క్షణికావేశంలో తల్లిదండ్రులు తీసుకుంటున్న కఠిన నిర్ణయాలకు బిడ్డలు బలవుతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది.

మనం పడిన కష్టం బిడ్డలు పడకూడదనుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. అందుకే ఎంత కష్టమైనా సరే పిల్లలను చదివించుకుంటూ ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలనుకుంటారు. అలా శక్తికి మించి వ్యవసాయం చేసి అప్పులపాలైన ఓ రైతు ఆర్థిక కష్టాల నుంచి తప్పించుకోలేక బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. తాను చనిపోయిన తర్వాత బిడ్డలు కష్టాలు పడకూడదనుకుని వాళ్లను కూడా తనతో పాటే తీసుకెళ్లాలని కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.

సొంతూరులో 8 ఎకరాల పొలం

ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి మండలం అప్పలనరసింహాపురానికి చెందిన పసులూరి శ్రీనివాసరావు వ్యవసాయం చేస్తుంటాడు. సొంతూరులో 8 ఎకరాల పొలం ఉండగా, పక్కనే ఉన్న గండ్రాయి, పెద్దమండవలోనూ మరో 25 ఎకరాలు కౌలుకు తీసుకుని సాగు చేస్తున్నాడు. రూ.లక్షల్లో పెట్టుబడి పెట్టగా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులతో పంట ఎండిపోతోంది. దీంతో కొద్దిరోజులగా రైతు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నాడు. ఆర్థిక కష్టాలు చుట్టుముట్టడంతో అప్పులు తీర్చే మార్గం కనిపించక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని భావించాడు.

ఆర్థిక కష్టాలు తట్టుకోలేక బలవన్మరణం

అయితే తాను చనిపోయిన తర్వాత బిడ్డలు సైతం ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడతారని భయపడిన శ్రీనివాస రావు, వాళ్లను కూడా తనతో పాటే తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నాడు. కోదాడలో చదువుకుంటున్న కుమార్తె లాస్య వినాయక చవితి సెలవులకు ఇంటికి రాగా హాస్టల్‌లో ఉంటున్న కుమారుడిని సైతం ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాడు. ముగ్గురు కలిసి ఎన్టీఆర్​ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలం గండ్రాయిలోని కౌలు పొలం వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడే బిడ్డలకు కూల్‌డ్రింక్‌లో పురుగుల మందు కలిపి ఇచ్చిన శ్రీనివాసరావు ఆ తర్వాత తానూ సేవించాడు.

కొద్దిసేపటికే తండ్రీకుమార్తె చనిపోగా వాంతులు చేసుకుంటూ నిఖిల్‌ పొలం నుంచి పరుగెత్తుకుంటూ రోడ్డుపైకి వచ్చాడు. స్థానిక రైతులు గమనించి వెంటనే చిన్నారిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్‌ తరలించారు. సాగు కోసం సుమారు రూ.10 లక్షల వరకు అప్పు చేయగా పంటలు ఎండిపోవడంతోనే ఆందోళన చెంది శ్రీనివాసరావు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.

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