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రైతులకు శుభవార్త - ప్రయోగాత్మక సాగుకు రెండు కొత్త వరి వంగడాలు

బాపట్ల శాస్త్రవేత్తలు సృష్టించిన - BPT-3372, BPT-3284 - అధిక దిగుబడులు, నాణ్యమైన బియ్యం ఉత్పత్తే లక్ష్యం

Two New Paddy Varieties
Two New Paddy Varieties (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:57 AM IST

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Two New Paddy Varieties : వరి సాగు చేసే రైతులకు శుభవార్త. బాపట్ల వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు అభివృద్ధి చేసిన రెండు కొత్త వరి రకాలను ప్రయోగాత్మక సాగు కోసం విడుదల చేశారు. 'ఎరువాక' కేంద్రాలు జిల్లా వ్యవసాయాధికారి (DAO) కార్యాలయాల ద్వారా ఏడు జిల్లాల్లోని ఎంపిక చేసిన రైతులకు వీటి విత్తనాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు. BPT-3372, BPT-3284 అనే రెండు వరి రకాలను అధిక దిగుబడి, తెగుళ్లను తట్టుకునే సామర్థ్యం కలిగిన ఈ రకాలను ఎంపిక చేసిన జిల్లాల్లో పంపిణీ చేస్తున్నారు.

"ప్రయోగాత్మక సాగు కోసం మేము రైతులకు రెండు కొత్త వరి రకాల విత్తనాలను అందిస్తున్నాము - ఒకటి తక్కువ కాలపరిమితి కలిగినది మరొకటి మధ్యస్థ కాలపరిమితి కలిగినది. అధిక దిగుబడిని నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందించడంతో పాటు, ప్రతికూల పరిస్థితులను తట్టుకునేలా ఈ రకాలను అభివృద్ధి చేశాము. మూడేళ్ల ప్రయోగాత్మక సాగు దశ పూర్తయిన తర్వాత, వీటిని మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేయడానికి ఆమోదం కోసం ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి సమర్పిస్తాము," - వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం ప్రధాన శాస్త్రవేత్త కృష్ణవేణి

BPT-3372
రకం పేరు BPT-3372 (ETV Bharat)

మొదటి రకం :

  • రకం పేరు: BPT-3372
  • కాలపరిమితి: 145–150 రోజులు
  • దిగుబడి: హెక్టారుకు 6.50–7.50 టన్నులు
  • గింజ నాణ్యత: పొడవైన, సన్నని గింజ
  • ప్రత్యేకతలు: ఎగుమతికి అనుకూలం.
  • గోధుమ రంగు ఆకు మిడత (brown planthopper) అగ్గి తెగులు (blast disease)ను తట్టుకుంటుంది.
  • పొలంలో పడిపోదు (lodging ఉండదు).
  • నీటి పారుదల సౌకర్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో సాగుకు అనుకూలం.
  • విత్తనాలు పంపిణీ చేస్తున్న జిల్లాలు: బాపట్ల, గుంటూరు, ప్రకాశం, కృష్ణ, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి.
BPT-3284
రకం పేరు BPT-3284 (ETV Bharat)

రెండో రకం :

రకం పేరు: BPT-3284

  • కాలపరిమితి: 130–135 రోజులు
  • దిగుబడి: హెక్టారుకు 6–6.50 టన్నులు
  • గింజ నాణ్యత: మధ్యస్థ సన్నని గింజ రకం
  • ప్రత్యేకతలు: గోధుమ రంగు ఆకు మిడత అగ్గి తెగులును తట్టుకుంటుంది.
  • సులభంగా పడిపోదు.
  • 75–80 రోజుల్లో కంకి ఏర్పడే దశకు (booting stage) చేరుకుంటుంది.
  • 80 రోజుల లోపు ఎరువులు వేయాలి.
  • ప్రస్తుత 'ఎల్ నినో' (El Niño) ప్రభావం దృష్ట్యా, ఖరీఫ్ సీజన్‌లో ఆలస్యంగా విత్తడానికి ఇది అనుకూలంగా ఉంటుంది.
  • కాలువ నీరు ఆలస్యంగా వచ్చే ఆయకట్టు ప్రాంతాల్లో BPT-3284 రకాన్ని సాగు చేయాలని శాస్త్రవేత్తలు సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
  • ఇది రబీ సీజన్‌లో సాగుకు కూడా అనుకూలంగా ఉంటుందని గుర్తించారు.
  • విత్తనాలు పంపిణీ చేస్తున్న జిల్లాలు: బాపట్ల, పల్నాడు, తిరుపతి, నంద్యాల, కర్నూలు, నెల్లూరు, ప్రకాశం.

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TAGGED:

AGRICULTURAL RESEARCH STATION
TWO NEW PADDY VARIETIES BAPATLA
BPT 3372 BPT 3284
రెండు కొత్త వరి రకాలు
TWO NEW PADDY VARIETIES

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