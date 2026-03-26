ఉగ్ర లింకుల కేసులో మరో ఇద్దరి అరెస్ట్‌ - ఏప్రిల్​ 6 వరకు రిమాండ్‌

సైదా బేగం, అబ్దుల్‌ సలామ్‌లను సీఎంఎం కోర్టులో ప్రవేశపెట్టిన పోలీసులు - వచ్చే నెల 6 వరకు నిందితులకు రిమాండ్‌ విధించిన న్యాయస్థానం - ఉగ్ర లింకుల కేసును పరిశీలిస్తున్న జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ

Two More Arrested with Terror Links in Vijayawada Case Updates
Two More Arrested with Terror Links in Vijayawada Case Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 9:47 AM IST

Updated : March 26, 2026 at 10:20 AM IST

Two More Arrested with Terror Links in Vijayawada Case Updates : విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో మరో ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాద్‌, బళ్లారికి చెందిన వీరిని విజయవాడ తీసుకొచ్చి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. నిందితులకు ఏప్రిల్‌ 6 వరకు న్యాయస్థానం రిమాండ్‌ విధించింది. అటు జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఈ ఉగ్ర లింకుల కేసును పరిశీలిస్తోంది. విజయవాడ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా మరో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు సమాచారం.

ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్న మరో ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాద్‌ వెళ్లిన ప్రత్యేక బృందం చంచల్‌గూడలో సైదా బేగంను, బళ్లారి వెళ్లిన మరో బృందం అబ్దుల్‌ సలామ్‌ ఎలియాస్‌ అల్‌ హిందీ ఎలియాస్‌ పీస్‌ ఆఫ్‌ సోల్‌ ఎలియాస్‌ లాలాను అదుపులోకి తీసుకుని బుధవారం విజయవాడ తీసుకొచ్చారు.

ఉగ్ర లింకుల కేసులో మరో ఇద్దరి అరెస్ట్‌ (ETV)

ఇళ్లల్లో పనులు చేస్తూ ఒకరు - లారీ నడుపుతూ మరొకరు: నిందితులను కోర్టులో హాజరుపరిచేందుకు తీసుకొచ్చిన సమయంలో ఐబీ అధికారులు సైదా బేగం, సలామ్‌లతో మాట్లాడి వివరాలు రాబట్టారు. "తీవ్రవాదం వైపు ఎలా ఆకర్షితులయ్యారు? ఎవరెవరితో సంబంధాలున్నాయి? ఉగ్రవాద భావజాలాన్ని ఎలా వ్యాపింపజేస్తున్నారు?" అని ప్రశ్నించి, వివరాలు రాబట్టారు. తనకు తీవ్రవాదులతో ఎటువంటి సంబంధాలు లేవని, నాలుగో తరగతి వరకు చదువుకున్నానని సైదా బేగం చెప్పింది.

భర్త నాలుగేళ్ల కిందట చనిపోవడంతో ఏడేళ్ల కుమారుడితో కలిసి తల్లిదండ్రుల వద్ద ఉంటూ ఇళ్లల్లో పనులు చేసుకుంటున్నానని వివరించింది. తనను, తన కుమారుడిని చూసుకునేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో అన్వేషిస్తుండగా నలుగురు యువకులు ఆన్‌లైన్‌లో పరిచయమయ్యారని తెలిపింది. వారు ఫార్వార్డ్‌ చేసిన పోస్టులను తాను పోస్టు చేసేదాన్నని, తన ఐడీలను వారు ఉపయోగించుకునే వారని కేంద్ర నిఘా అధికారులకు చెప్పింది. బళ్లారికి చెందిన అబ్దుల్‌ సలామ్‌ను ఐబీ అధికారులు విచారించారు. సలామ్‌కు సొంత లారీ ఉన్నట్లు గుర్తించారు. దాన్ని నడుపుతూ ఉగ్రవాద గ్రూపుల్లో చేరి, వారి భావజాలానికి ఆకర్షితుడయ్యారని గుర్తించారు.

విజయవాడలో మంగళవారం అరెస్టు చేసిన అల్‌ మాలిక్‌ ఇస్లామిక్‌ యూత్‌ యువకులను విచారించినప్పుడు హైదరాబాద్‌లోని చంచల్‌గూడకు చెందిన సైదా బేగం వారితో కలిసి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. చంచల్‌గూడ జైకా హోటల్‌ ముందున్న ప్రాంతంలో ఆమె ఉంటోందని ఆమెకు పాకిస్థాన్‌కు చెందిన వ్యక్తి ఆర్థికంగా సహకరిస్తున్నట్టు గుర్తించారు.

నిందితులకు రిమాండ్‌ విధించిన న్యాయస్థానం: రెండు ఇళ్లల్లో వంట చేస్తూ వచ్చే ఆదాయంతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తోందని ఆమె తండ్రి షేక్‌ మౌలా కిరాణాదుకాణం నడుపుతుండగా తల్లి సబేరా బేగం తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతోందని తేలింది. సైదాబేగం 75 పేరుతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీడియోలతో అదనపు ఆదాయం సమకూర్చుకుంటున్నట్టు సైదా బేగం తల్లిదండ్రులు తెలిపారు. 6 నెలలుగా రాత్రివేళ మేల్కొని సామాజిక మాధ్యమాల్లో గడుపుతున్నట్టు తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.

ఐబీ అధికారుల విచారణ అనంతరం నిందితులను సీఎంఎం కోర్టులో న్యాయాధికారి రాధారాణి ఎదుట హాజరుపర్చారు. మీకు న్యాయవాదులు ఉన్నారా? అని న్యాయాధికారి ప్రశ్నించగా లేరని సమాధానమిచ్చారు. అబ్దుల్‌ సలామ్‌కు మరో రెండు పేర్లు ఉండడంతో, ఇవి నీ పేర్లేనా? అని అడిగారు. అనంతరం నిందితులకు వచ్చే నెల 6 వరకు రిమాండ్‌ విధిస్తూ ఉత్తర్వులిచ్చారు. వీరిని రాజమహేంద్రవరం కారాగారానికి తరలించారు. ఈ ఉగ్ర లింకుల కేసును జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ పరిశీలిస్తోంది. విజయవాడ పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసు ఆధారంగా మరో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయనున్నట్లు సమాచారం.

Last Updated : March 26, 2026 at 10:20 AM IST

