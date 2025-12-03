ఏపీ లిక్కర్ స్కాంలో మరో ఇద్దరు నిందితులు - ముంబయి కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు
మద్యం స్కాంలో ముంబయికి చెందిన సోదరులు చేతన్, రోణక్ల పేర్లు - అనిల్ చోఖ్రాతో కలిసి లంచాల సొమ్మును నగలు, నగదుగా మార్చింది వీరే, సిట్ అదుపులో రోణక్, విచారణకు గైర్హాజరైన చేతన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 8:56 AM IST
Two More Accused In AP Liquor Scam Case: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన రూ.వేల కోట్ల మద్యం కుంభకోణం కేసులో సిట్ తాజాగా మరో ఇద్దరిని నిందితులుగా చేర్చింది. వైఎస్సార్సీపీ ముఠా తరఫున మద్యం ముడుపుల సొమ్ము రూటింగ్లో కీలకపాత్ర పోషించిన ముంబయికి చెందిన నగల వ్యాపారులు, సోదరులు చేతన్కుమార్ పల్గొట (ఏ-50), రోణక్కుమార్ పల్గొట (ఏ-51)లను నిందితులుగా చేరుస్తూ విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో మెమో దాఖలు చేసింది.
అనిల్ చోక్రాను ముందుపెట్టి కథ నడిపారు: ఇందులో నిందితుడు రోణక్కుమార్ను మంగళవారం సాయంత్రం గన్నవరం విమానాశ్రయంలో సిట్ అరెస్టు చేసింది. చేతన్కుమార్ కోసం గాలిస్తోంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అత్యధికంగా మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు దక్కించుకున్న డిస్టిలరీలు నాటి ప్రభుత్వ పెద్దలకు లంచాలుగా చెల్లించాల్సిన సొమ్మును తొలుత వివిధ వస్తువుల కొనుగోలు పేరిట పలు డొల్ల కంపెనీల ఖాతాల్లో జమచేసేవి.
అయితే ఆ డొల్ల కంపెనీల నిర్వాహకులు వారి కమీషన్ను మినహాయించుకుని మిగతా సొత్తును విత్డ్రా చేసి బంగారం, నగదు రూపంలో నాటి ప్రభుత్వ పెద్దలు, వైఎస్సార్సీపీ మద్యం ముఠా సభ్యులకు చేర్చేవారు. మనీ లాండరింగ్లో సిద్ధహస్తుడైన ముంబయివాసి అనిల్ చోఖ్రాను (ఏ-49) ముందుపెట్టి చేతన్కుమార్, రోణక్కుమార్ ఈ కథంతా నడిపించారని సిట్ దర్యాప్తులో గుర్తించింది.
గన్నవరం విమానాశ్రయంలో అరెస్టు: అనిల్ చోఖ్రాను కస్టడీకి తీసుకుని రెండు రోజులుగా విచారిస్తున్న సిట్ అధికారులు అతనితో కలిపి చేతన్కుమార్, రోణక్కుమార్లను ప్రశ్నించాలనే ఉద్దేశంతో వారిద్దరికీ నోటీసులిచ్చారు. చోఖ్రాతో కలిపి ప్రశ్నిస్తే తన గుట్టు బయట పడుతుందనీ, అరెస్టు ఖాయమని భావించిన చేతన్ తాను అనారోగ్యంతో ఉన్నానని విచారణకు గైర్హాజరయ్యాడు. అతని సోదరుడు రోణక్ను విచారణకు పంపించాడు. సోమవారం విజయవాడకు వచ్చిన రోణక్ను మంగళవారం సిట్ అధికారులు ప్రశ్నించారు.
బుధవారం మరోసారి విచారణకు రావాలని నోటీసులిచ్చి అతన్ని పంపించారు. మరోసారి విచారణకు వెళ్తే తనను అరెస్టు చేస్తారని భావించాడేమో ఏమోగాని రోణక్కుమార్ మంగళవారం సాయంత్రం సిట్ అధికారులకు సమాచారమివ్వకుండా ముంబయికి పారిపోయేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. సమాచారం తెలుసుకున్న సిట్ అతన్ని గన్నవరం విమానాశ్రయంలో అరెస్టు చేసింది. బుధవారం విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరచనుంది.
ముంబయి కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు: చేతన్, రోణక్ సోదరులు ముంబయి కేంద్రంగా చాముండ బులియన్ మహాలక్ష్మీ జ్యూయలరీ, రుచిత జ్యుయలరీ తదితర పేర్లతో నగల వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంటారు. ఈ ముసుగులో పలువురిని అడ్డం పెట్టుకుని నకిలీ ఇన్వాయిస్లు, నకిలీ వే బిల్లులు సృష్టించి వైట్ను బ్లాక్మనీగా మళ్లీ బ్లాక్ను వైట్మనీగా మారుస్తుంటారు. ఈ అన్నదమ్ములిద్దరిపై ఇప్పటికే పలు కేసులున్నాయి.
చేతన్, రోణక్ తండ్రి జస్రాజ్ పల్గొట అలియాస్ పూనంభాయ్కు దుబాయ్లోని పలువురితో ఆర్థిక సంబంధాలున్నాయని సిట్ దర్యాప్తులో గుర్తించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే పల్గొట సోదరులను తొలుత ఎవరు సంప్రదించారో తేల్చే పనిలో పడింది. వీరు మనీ రూటింగ్కు అనిల్ చోఖ్రాతో పాటు ఇంకా ఎవరెవరిని వినియోగించారనేది ప్రస్తుతం ఆరా తీస్తోంది.
