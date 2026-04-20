అరుదైన వ్యాధితో బుజ్జాయి యుద్ధం- సాయం కోసం తల్లిదండ్రుల ఎదురుచూపులు
అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న రెండు నెలల చిన్నారి- స్పైనల్ మస్కులర్ ఆట్రోఫి వ్యాధితో యుద్ధం చేస్తున్న బుజ్జాయి- ఇంజక్షన్కు రూ. 16 కోట్లు ఖర్చవుతుందన్న వైద్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 5:28 PM IST
Two Month Old Infant Of Vizianagaram Suffering From SMA Type 1 Disease: రెండు నెలల చిన్నారికి కొండంత కష్టం వచ్చింది. సరిగ్గా అమ్మానాన్నలను కూడా గుర్తు పట్టలేని బుజ్జాయి అరుదైన వ్యాధితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు. బిడ్డను కాపాడుకోడానికి చేయించాల్సిన ఇంజక్షన్ ఖరీదు అక్షరాలా రూ. 16 కోట్లు అవుతుందని వైద్యులు చెప్పారు. రూ. 9.5 కోట్లకు ఇప్పిస్తామని ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ చెప్పింది. అయితే ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేసే ఆ తండ్రికి అది ఆకాశమంత భారమైంది. బిడ్డ ప్రాణం నిలబెట్టాలని దాతలను అభ్యర్థిస్తున్నారు.
కదలికలుండవు: అమ్మ ఒళ్లో హాయిగా నిద్రిపోతూ, ఎంతో ముద్దుగా ఉండే బుడతడు పుట్టగానే తల్లిదండ్రులు ఎంతగానో మురిసిపోయారు. కానీ ఆ మురిపెం వారికి రెండు నెలలు కూడా లేదు. పాకడం కూడా రాని కుమారుడు ప్రాణం కోసం పోరాడుతున్నాడని తెలుసుకుని ఒక్కసారి వారి గుండె పగిలింది. విజయనగరానికి చెందిన వెంకటేష్- అనూష దంపతులకు ఫిబ్రవరిలో కుమారుడు జన్మించాడు. మొదటి నెలరోజుల పాటు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. కానీ ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా బాబులో కదలికలు తగ్గడం మొదలైంది. కాళ్లు, చేతులు ఆడించడం లేదు. ఎత్తుకుంటే శరీరం పూర్తిగా కిందికి వాలిపోతోంది.
రూ 9.5 కోట్లకు ఇంజక్షన్: వైద్యులను సంప్రదించగా స్పైనల్ మస్కులర్ ఆట్రోఫి అనే వ్యాధితో చిన్నారి బాధపడుతున్నాడని చెప్పారు. రూ. 16 కోట్ల విలువైన ఇంజక్షన్ చేయిస్తేనే బాబు బతుకుతాడన్నారు. ఏం చేయాలో పాలుపోక ఆ దంపతులు స్నేహితులకు విషయం చెప్పారు. ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థతో మాట్లాడగా రూ. 9.5 కోట్లకే ఇంజక్షన్ ఇప్పిస్తామన్నారు. అయితే తల్లిదండ్రులను, మంచాన ఉన్న అత్తను చూసుకుంటూ కుటుంబాన్ని ఒంటెద్దు బండిలా లాగుతున్న వెంకటేష్కు అంత సొమ్ము ఆకాశమంత భారంగా మారింది.
ప్రస్తుతం చిన్నారి తల్లిదండ్రులు, వారి స్నేహితులు క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా విరాళాలు సేకరిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 25 లక్షల రూపాయలు సమకూరింది. అది వైద్యానికి ఏమాత్రం సరిపోదు. బాబును బతికించడానికి అందరూ తలో చేయి వేయాలని వెంకటేష్ స్నేహితులు కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా స్పందించి సాయం చేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు.
'పుట్టినప్పుడు ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాడు. ఒక నెల రోజుల తర్వాత కాస్త అనారోగ్యానికి గురైతే ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లాం. అన్ని పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు బాబుకి కండరాళ్లలో బలం లేదని గుర్తించారు. ఎస్ఎంఏ టైప్-1 గా నిర్దారించారు. దాని కోసం కోట్లలో ఖర్చవుతుందని చెప్పారు. మాకేమో అంత ఆర్థిక స్థోమత లేేదు. దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాం. ఇప్పటికే క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం కూడా స్పందించి సాయం చేస్తే మా బాబు ప్రాణాలు నిలబడుతాయి. ఇప్పుడు మా పిల్లాడికి రెండు నెలలు, ఆరు నెలల లోపు చికిత్స చేస్తే తన ఆరోగ్యం కుదుటపడి భవిష్యత్తు బాగుంటందని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.' - పిల్లాడి తల్లిదండ్రులు
