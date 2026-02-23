జాతర గొడవలో 2 నెలల చిన్నారి మృతి - 4 రోజులైనా పట్టించుకోని పోలీసులు!
కుమ్మెర జాతర ఘటనలో రెండు నెలల చిన్నారి మృతి - కుమ్మెర జాతర ఘటనపై పార్టీలు, కులసంఘాల నేతలు ఆందోళన - ఘటన జరిగి 4 రోజులు గడుస్తున్నా చర్యలు శూన్యమని ఆందోళన
Published : February 23, 2026 at 3:49 PM IST
Two Months Old Baby Dies in Kummera : నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కుమ్మెర మల్లికార్జున స్వామి జాతరలో జరిగిన గొడవలో రెండు నెలల చిన్నారి మృతి చెందిన ఘటన తీవ్ర దుమారం రేపింది. ఘటన జరిగి నాలుగు రోజులు గడిచినా నిందితులపై పోలీసులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని వివిధ పార్టీలు, బీసీ సంఘాలు ఆందోళనకు దిగాయి. పోలీసులు అగ్రకులం వారికి కొమ్ముకాస్తూ కేసును పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని పార్టీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణలో చిన్నారి మృతి : నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కుమ్మెర మల్లన్నస్వామి జాతర సందర్భంగా ఈ నెల 18న గణేశ్ అనే వ్యక్తి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దైవదర్శనానికి వెళ్లారు. అక్కడున్న కొంతమంది అగ్రకుల వ్యక్తలు గణేశ్ను ఆలయంలోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకోవడమే కాకుండా కులం పేరుతో దూషించినట్లు బాధితులు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఇరువర్గాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో రెండు నెలల చిన్నారి కిందపడి మృతి చెందింది. తోపులాటలోనే చిన్నారి అసువులు బాసినట్లు తల్లి మౌనిక స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే నాలుగు రోజులు గడుస్తున్నా పోలీసులు ఎవరిపైనా చర్యలు తీసుకోలేదని కుల సంఘాలతో కలిసి బాధిత కుటుంబ సభ్యులు ధర్నా చేపట్టారు. అగ్రకుల నాయకులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేయడంపై వివాదం మరింత రాజుకుంది.
నాయకులు రహదారిపై బైఠాయించి ధర్నా : జాతరలో చిన్నారిని చిదిమేసిన అమానుష ఘటనపై వివిధ పార్టీల నేతలు, బీసీ సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి. బాధితులకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎమ్మెల్సీ తీన్మార్ మల్లన్న, మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్రెడ్డి, కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పోలీస్స్టేషన్ను ముట్టడించారు. పోలీసులు సైతం బాధితుల పక్షాన కాకుండా అగ్రకుల నాయకులకు అండగా నిలుస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఘటన జరిగి నాలుగు రోజులు గడుస్తున్నా నిందితులఫై చర్యలకు పోలీసులు వెనకాడటాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. దాడికి పాల్పడిన అగ్రకుల నాయకుల ఫిర్యాదు ఆధారంగా బీసీ కుటుంబంపై కేసులు నమోదు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ ప్రధాన రహదారిపై బైఠాయించి ధర్నాకు దిగారు. అనంతరం డీఎస్పీ ఛాంబర్లో కేసు వివరాలను పరిశీలించిన తీన్మార్ మల్లన్న, మాజీ ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్రెడ్డి బీసీల పట్ల పోలీసులు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పష్టమైన హామీ రాకపోవడంతో అక్కడి నుంచి నేరుగా కుమ్మెర గ్రామానికి చేరుకొని మృతి చెందిన శిశువు సమాధి వద్ద నివాళులర్పించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. .
నిందితులను శిక్షించాలంటూ నేతలు, స్థానికుల డిమాండ్ : చిన్నారి మృతికి కారకులైన వారిని అరెస్టు చేసి బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయకపోతే డీజీపీ కార్యాలయం ముట్టడిస్తామని బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా హెచ్చరించింది. దోషులను కఠినంగా శిక్షించడంతో పాటు బాధిత కుటుంబానికి ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించాలని బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. కులవివక్షతో నిరుపేద రజక కుటుంబంపై జరిగిన దాడిని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తీవ్రంగా ఖండించారు. బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన కవిత నిందితులపై నామమాత్రపు కేసులు పెట్టి పోలీసులు అగ్రకుల నాయకులకు కొమ్ముకాస్తున్నారని ఆరోపించారు. అయితే కుమ్మెర ఘటనలో చిన్నారి మృతిని అనుమానాస్పద మృతి కేసుగా నమోదు చేసినట్లు డీఎస్పీ తెలిపారు. పోస్టుమార్టం నివేదిక వచ్చిన తర్వాత బాధితులపై చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం నలుగురిని అదుపులో తీసుకొని రిమాండ్కు తరలించినట్లు డీఎస్పీ స్పష్టం చేశారు.
''జరిగినటు వంటి సంఘటన ఆ కుటుంబానికి పూర్తిగా అండగా మేముంటాం. అన్ని ప్రజా సంఘాలు ఇప్పటికే అండగా ఉన్నాయి. రాజకీయ పార్టీగా, ప్రజా సంఘాలు, అన్ని కుల సంఘాలు అండంగా ఉన్నాయి. ఈ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాము. ఊర్లో బెదిరిస్తాం. ఈ ఊర్లో ఎలా ఉంటామో? అంటే పోలీసుల రాజ్యం నడుస్తుందా? ప్రజా పాలన నడుస్తుందా ఇక్కడ? కొట్టింది పదిహేను మంది కానీ నలుగురి మీదనే కేసులు ఎందుకు అయ్యాయి. మిగతా పదకొండు మందిని ఎందుకు కాపాడుతున్నావు. ఎవరి కొరకు కాపాడుతున్నారు? ఎవరీ ఆదేశాల కొరకు కాపాడుతున్నారు? ఆలోచన చేసి ఇప్పటికైనా ఈ సంఘటనలో పాలు పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికీ శిక్ష పడే ప్రయత్నం చేయాలి.'' - మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే
