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ముసుగు ధరించి డిగ్రీ విద్యార్థినిపై యువకుల దాడి - కాలేజీలో పరిగెత్తించి మరీ

ముసుగు ధరించి డిగ్రీ విద్యార్థినిపై దాడి - చున్నీతో చేతులు కట్టి, నోటిలో రుమాలు కుక్కేసి, ఫోన్​ లాక్కున్న వైనం - సంగారెడ్డి జిల్లాలో వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన

Two Men Attack Female Student At College
కాలేజీ విద్యార్థిపై ఇద్దరు యువకుల దాడి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2026 at 12:04 PM IST

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Two Men Attack Female Student At College : ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు యువకులు ఒక కళాశాలలోకి ప్రవేశించి, ఓ విద్యార్థినిపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డిలో గురువారం వెలుగు చూసింది. టౌన్ సీఐ రాము నాయుడు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పుల్కల్ మండలానికి చెందిన 19 ఏళ్ల యువతి సంగారెడ్డిలోని ప్రభుత్వ (తారా) డిగ్రీ కళాశాలలో ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. గురువారం రోజున ఆమె కళాశాలకు వచ్చింది. మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో ముసుగులు ధరించిన ఇద్దరు యువకులు కళాశాల ఆవరణలోకి ప్రవేశించారు. వారు రెండో అంతస్తులో ఉన్న ఆ యువతిపై దాడి చేశారు. ఆమె తప్పించుకోవడానికి మూడో అంతస్తు వైపు పరిగెత్తింది.

వీడియోలు తీసి యువతి తండ్రికి పంపి : తన తండ్రికి ఫోన్​ చేసి పరిస్థితిని తెలియజేయడానికి ఆమె ప్రయత్నిస్తుండగా వారు అడ్డుకున్నారు. ఆమె చేతులను ఆమె చున్నీతోనే కట్టి, నోటిలో రుమాలు కుక్కి, ఫోన్‌ను లాక్కున్నారు. ఆపై ఆ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు తీసి ఆమె ఫోన్ నుంచి ఆమె తండ్రికి పంపి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.

ఆ విద్యార్థిని తండ్రి వెంటనే ఆ వీడియోలు, ఫొటోలను పోలీసులకు పంపారు. హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు విద్యార్థిని మూడో అంతస్తులో ఉన్నట్లు గుర్తించి అక్కడికి చేరుకున్నారు. అప్పటికే ఆమె అపస్మారక స్థితిలో కనిపించడంతో వెంటనే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆమె ప్రస్తుతం సురక్షితంగా ఉందని సీఐ తెలిపారు.

వేడుకున్నా వీడలేదు : బాధిత విద్యార్థినికి చెందిన ఫోన్‌ను వేరే వారు తీసుకుని, దాని నుంచి అసభ్యకర వీడియోలను దాడి చేసిన ఇద్దరు యువకుల్లో ఒకరికి పంపారు. ఆ ఘటన తర్వాత అతను 10 రోజులుగా ఆమె ఆచూకీ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. గురువారం యువతి కళాశాలకు వచ్చిందని తెలుసుకుని అక్కడికి వచ్చాడు. ఆ యువకుడు ఆమెను నిలదీసి దాడి చేసినప్పుడు తన తప్పేమీ లేదని, ఇతరులే దీనికి కారణమని ఆమె వేడుకుంది. అయినప్పటికీ ఆ యువకుడు ఆమె మాటలను పట్టించుకోలేదని పోలీస్ వర్గాలు తెలిపాయి. నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నామని, కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీఐ పేర్కొన్నారు.

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